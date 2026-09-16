Си Цзиньпин Вашингтонга келмоқда — Трамп Хитой билан улкан келишув тайёрлаяптими?
Жаҳоннинг икки йирик иқтисодий гиганти — АҚШ ва Хитой ўртасидаги кўп йиллик савдо урушида кутилмаган ва оламшумул сиёсий бурилиш палласи яқинлашмоқда. Нуфузли «Bloomberg» агентлигининг ўз манбаларига таяниб тарқатган хабарига кўра, АҚШ президенти Дональд Трамп ва Хитой Халқ Республикаси раиси Си Цзиньпиннинг Вашингтонда бўлиб ўтадиган тарихий юзма-юз учрашуви арафасида томонлар қатор стратегик товарларга нисбатан божларни камайтириш имкониятини фаол муҳокама қилмоқда. Хитой етакчисининг АҚШ пойтахтига расмий ташрифи 24 сентябрь санасига белгиланган бўлиб, бу май ойида Трампнинг йирик бизнес делегацияси билан Пекинга амалга оширган ташрифига муносиб жавоб қадами бўлади.
Инсайдерларнинг очиқлашича, Пекин ва Вашингтон ўртасида тузилган савдо сулҳини узайтириш эҳтимоли тобора аниқ шакл олмоқда ва кутилаётган чора-тадбирлар қарийб 30 миллиард долларлик товарлар учун ўзаро божларни енгиллаштиришни назарда тутади. Айниқса, Америка энергия ресурслари ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари учун Хитой бозорининг қайта кенг очилиши кун тартибининг бош мавзусига айланган. Ҳал қилувчи келишув матнини пишитиш мақсадида АҚШ Молия вазири Скотт Бессент шу дам олиш кунлари ХХР Давлат кенгаши бош вазири ўринбосари Хэ Лифэн билан махсус музокаралар столига ўтиради.
Хўш, 30 миллиард долларлик божларнинг қисқартирилиши жаҳон бозорига қандай таъсир қилади, Трамп ноёб ер элементлари бўйича Пекиндан нималарни талаб қилмоқда ва 24 сентябрдаги учрашув дунё иқтисодиётини инқироздан қутқариб қола оладими?
«30 миллиард долларлик сулҳ»: Томонлар нималарни келишмоқда?
«Bloomberg» очиқлаган савдо келишувининг асосий йўналишлари:
Йўналиш / Кўрсаткич
Келишув шартлари ва режалар
Тафсилотлар
Умумий енгиллик ҳажми
~$30 миллиард
Икки давлат ўртасида аввал ишлаб чиқилган ўзаро божларни камайтириш дастури
Асосий маҳсулот гуруҳлари
Энергоресурслар ва агромаҳсулотлар
АҚШ нефти, СПГ ва қишлоқ хўжалиги экспорти учун Хитой божларини пасайтириш
Ҳал қилувчи саммит санаси
2026 йил 24 сентябрь
Си Цзиньпиннинг Вашингтонга расмий ташрифи ва Трамп билан шахсий мулоқоти
Тайёргарлик учрашуви
Шу дам олиш кунлари
АҚШ Молия вазири Скотт Бессент ва ХХР вице-премьери Хэ Лифэн учрашуви
«Нефть, газ ва фермерлар манфаати»: Вашингтон нималарга эришади?
Трамп маъмуриятининг иқтисодий талаблари ва кутилаётган фойда:
АҚШ энергия ташувчиларига йўл: Хитой томонидан Америка энергия ресурсларига қўйилган тўсиқларнинг юмшатилиши АҚШ энергетика компанияларига миллионлаб тонна нефть ва СПГни Осиёнинг энг йирик бозорига сотиш имконини беради;
Америкалик фермерларга нажот: Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига, айниқса соя ва дон экинларига нисбатан божларнинг бекор қилиниши Трампни қўллаб-қувватловчи Америка аграр штатлари учун қудратли молиявий дастак бўлади;
Савдо балансини тенглаштириш: Вашингтон икки томонлама савдо-инвестиция кенгашлари механизмларини ишга солиб, АҚШ ва Хитой ўртасидаги улкан иқтисодий тафовутни қисқартиришга интилмоқда.
«Ноёб ер элементлари» ва Пекинга ультиматум: Музокараларнинг қора қутиси
Молия вазирлари учрашуви ортидаги стратегик кураш:
Скотт Бессент ва Жеймисон Грирнинг талаблари: Июль ойи охирида ўтган мулоқотларда АҚШ Молия вазири ва савдо вакили Вашингтон Пекиндан ноёб ер металлари бўйича олган барча мажбуриятларини сўзсиз бажаришни кутаётганини очиқ билдирган эди;
Юқори технологиялар ва яримўтказгичлар: Хитой глобал ноёб ер элементлари қазиб олиш ва қайта ишлашнинг асосий қисмини назорат қилар экан, Трамп жамоаси Америка саноати учун ушбу муҳим хомашё узилишларининг олдини олишни шарт қилиб қўймоқда;
Пекиннинг дипломатик қадами: Май ойида Трампни ўз пойтахтида қабул қилган Хитой раҳбарияти 24 сентябрь кунги Вашингтон саммити орқали савдо уруши босимини юмшатиб, мамлакат экспортига қўйилган технологик чекловларни сусайтиришга эришиш ниятида.
24 сентябрь куни Вашингтонда кутилаётган Си Цзиньпин ва Дональд Трамп мулоқоти жаҳоннинг икки йирик иқтисодиёти ўртасидаги совуқ муносабатларни илитибгина қолмай, халқаро савдо ва глобал бозорлар учун янги давр бошланишига туртки бериши мумкин.
Сизнингча, Трамп ва Си Цзиньпин ўртасидаги ушбу келишув икки буюк давлат ўртасидаги савдо урушига бутунлай нуқта қўя оладими ёки бу вақтинчалик тактик сулҳми? 30 миллиард долларлик божларнинг пасайиши ва энергия оқимларининг очилиши жаҳон иқтисодиёти ҳамда Марказий Осиё бозорларига қандай ижобий таъсир кўрсатади? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон геоиқтисодиётининг ушбу тарихий бурилиши таҳлилини барча ҳамкасбларингиз ҳамда бизнес ҳамкорларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…