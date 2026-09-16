Си Цзиньпин Вашингтонга келмоқда — Трамп Хитой билан улкан келишув тайёрлаяптими?

·5·Дунё
Си Цзиньпин Вашингтонга келмоқда — Трамп Хитой билан улкан келишув тайёрлаяптими?

Жаҳоннинг икки йирик иқтисодий гиганти — АҚШ ва Хитой ўртасидаги кўп йиллик савдо урушида кутилмаган ва оламшумул сиёсий бурилиш палласи яқинлашмоқда. Нуфузли «Bloomberg» агентлигининг ўз манбаларига таяниб тарқатган хабарига кўра, АҚШ президенти Дональд Трамп ва Хитой Халқ Республикаси раиси Си Цзиньпиннинг Вашингтонда бўлиб ўтадиган тарихий юзма-юз учрашуви арафасида томонлар қатор стратегик товарларга нисбатан божларни камайтириш имкониятини фаол муҳокама қилмоқда. Хитой етакчисининг АҚШ пойтахтига расмий ташрифи 24 сентябрь санасига белгиланган бўлиб, бу май ойида Трампнинг йирик бизнес делегацияси билан Пекинга амалга оширган ташрифига муносиб жавоб қадами бўлади.

Инсайдерларнинг очиқлашича, Пекин ва Вашингтон ўртасида тузилган савдо сулҳини узайтириш эҳтимоли тобора аниқ шакл олмоқда ва кутилаётган чора-тадбирлар қарийб 30 миллиард долларлик товарлар учун ўзаро божларни енгиллаштиришни назарда тутади. Айниқса, Америка энергия ресурслари ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари учун Хитой бозорининг қайта кенг очилиши кун тартибининг бош мавзусига айланган. Ҳал қилувчи келишув матнини пишитиш мақсадида АҚШ Молия вазири Скотт Бессент шу дам олиш кунлари ХХР Давлат кенгаши бош вазири ўринбосари Хэ Лифэн билан махсус музокаралар столига ўтиради.

Хўш, 30 миллиард долларлик божларнинг қисқартирилиши жаҳон бозорига қандай таъсир қилади, Трамп ноёб ер элементлари бўйича Пекиндан нималарни талаб қилмоқда ва 24 сентябрдаги учрашув дунё иқтисодиётини инқироздан қутқариб қола оладими?

«30 миллиард долларлик сулҳ»: Томонлар нималарни келишмоқда?

«Bloomberg» очиқлаган савдо келишувининг асосий йўналишлари:

Йўналиш / Кўрсаткич

Келишув шартлари ва режалар

Тафсилотлар

Умумий енгиллик ҳажми

~$30 миллиард

Икки давлат ўртасида аввал ишлаб чиқилган ўзаро божларни камайтириш дастури

Асосий маҳсулот гуруҳлари

Энергоресурслар ва агромаҳсулотлар

АҚШ нефти, СПГ ва қишлоқ хўжалиги экспорти учун Хитой божларини пасайтириш

Ҳал қилувчи саммит санаси

2026 йил 24 сентябрь

Си Цзиньпиннинг Вашингтонга расмий ташрифи ва Трамп билан шахсий мулоқоти

Тайёргарлик учрашуви

Шу дам олиш кунлари

АҚШ Молия вазири Скотт Бессент ва ХХР вице-премьери Хэ Лифэн учрашуви

«Нефть, газ ва фермерлар манфаати»: Вашингтон нималарга эришади?

Трамп маъмуриятининг иқтисодий талаблари ва кутилаётган фойда:

  • АҚШ энергия ташувчиларига йўл: Хитой томонидан Америка энергия ресурсларига қўйилган тўсиқларнинг юмшатилиши АҚШ энергетика компанияларига миллионлаб тонна нефть ва СПГни Осиёнинг энг йирик бозорига сотиш имконини беради;

  • Америкалик фермерларга нажот: Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига, айниқса соя ва дон экинларига нисбатан божларнинг бекор қилиниши Трампни қўллаб-қувватловчи Америка аграр штатлари учун қудратли молиявий дастак бўлади;

  • Савдо балансини тенглаштириш: Вашингтон икки томонлама савдо-инвестиция кенгашлари механизмларини ишга солиб, АҚШ ва Хитой ўртасидаги улкан иқтисодий тафовутни қисқартиришга интилмоқда.

«Ноёб ер элементлари» ва Пекинга ультиматум: Музокараларнинг қора қутиси

Молия вазирлари учрашуви ортидаги стратегик кураш:

  • Скотт Бессент ва Жеймисон Грирнинг талаблари: Июль ойи охирида ўтган мулоқотларда АҚШ Молия вазири ва савдо вакили Вашингтон Пекиндан ноёб ер металлари бўйича олган барча мажбуриятларини сўзсиз бажаришни кутаётганини очиқ билдирган эди;

  • Юқори технологиялар ва яримўтказгичлар: Хитой глобал ноёб ер элементлари қазиб олиш ва қайта ишлашнинг асосий қисмини назорат қилар экан, Трамп жамоаси Америка саноати учун ушбу муҳим хомашё узилишларининг олдини олишни шарт қилиб қўймоқда;

  • Пекиннинг дипломатик қадами: Май ойида Трампни ўз пойтахтида қабул қилган Хитой раҳбарияти 24 сентябрь кунги Вашингтон саммити орқали савдо уруши босимини юмшатиб, мамлакат экспортига қўйилган технологик чекловларни сусайтиришга эришиш ниятида.

24 сентябрь куни Вашингтонда кутилаётган Си Цзиньпин ва Дональд Трамп мулоқоти жаҳоннинг икки йирик иқтисодиёти ўртасидаги совуқ муносабатларни илитибгина қолмай, халқаро савдо ва глобал бозорлар учун янги давр бошланишига туртки бериши мумкин.

Сизнингча, Трамп ва Си Цзиньпин ўртасидаги ушбу келишув икки буюк давлат ўртасидаги савдо урушига бутунлай нуқта қўя оладими ёки бу вақтинчалик тактик сулҳми? 30 миллиард долларлик божларнинг пасайиши ва энергия оқимларининг очилиши жаҳон иқтисодиёти ҳамда Марказий Осиё бозорларига қандай ижобий таъсир кўрсатади? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон геоиқтисодиётининг ушбу тарихий бурилиши таҳлилини барча ҳамкасбларингиз ҳамда бизнес ҳамкорларингизга улашинг!

Дональд ТрампСи Цзиньпин30 миллиард долларлик божларАҚШ-Хитой савдо келишуви
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

38 миллиард доллар: Конгресс АҚШнинг Эронга қарши уруш харажатларини ошкор қилди38 миллиард доллар: Конгресс АҚШнинг Эронга қарши уруш харажатларини ошкор қилдиБугун, 08:34Европанинг ўз НАТОси бўладими? Урсула фон дер Ляйен инқилобий ташаббус билан чиқмоқдаЕвропанинг ўз НАТОси бўладими? Урсула фон дер Ляйен инқилобий ташаббус билан чиқмоқдаБугун, 08:29Forbes Дональд Трампнинг бойлиги 7,3 миллиард долларга етганини очиқладиForbes Дональд Трампнинг бойлиги 7,3 миллиард долларга етганини очиқладиБугун, 08:18Миср Европа газини илиб кетмоқда: Африка гиганти АҚШдан СПГ импорти бўйича рекорд ўрнатдиМиср Европа газини илиб кетмоқда: Африка гиганти АҚШдан СПГ импорти бўйича рекорд ўрнатдиБугун, 08:05Озодлик ҳайкалидан ҳам баланд қамоқхона: Манҳэттенда «Jailscraper» қад ростламоқда...Озодлик ҳайкалидан ҳам баланд қамоқхона: Манҳэттенда «Jailscraper» қад ростламоқда...Бугун, 08:00АҚШ дизель экспортини бутунлай тақиқламоқчи: Жаҳон бозори янги энергетик инқироз ёқасидаАҚШ дизель экспортини бутунлай тақиқламоқчи: Жаҳон бозори янги энергетик инқироз ёқасидаБугун, 07:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди