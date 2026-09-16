«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Юнайтед»нинг собиқ скаути Николас Чиналли, 2023-йилдаги У-20 Жаҳон чемпионатида Абдуқодир Ҳусановнинг тезлиги, жисмоний кучи ва диққат-еътиборини кўриб, уни «қизил иблислар»га сотиб олишни тавсия қилган.
- «Юнайтед» раҳбарияти келажакка сармоя киритиш ўрнига, дарҳол натижа берадиган «тайёр» футболчиларни танлаб, тарихий хатога йўл қўйган.
Англия Премьер-лигаси грандлари ўртасидаги трансфер сиёсати ва ўзбек футболи иқтидорлари атрофида жаҳон матбуотини ларзага солувчи ҳақиқатлар ошкор бўлди. «Манчестер Юнайтед» клубининг собиқ скаути Николас Чиналли ўз вақтида «қизил иблислар» раҳбариятига ҳозирда «Манчестер Сити» шарафини ҳимоя қилаётган ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановни сотиб олишни шахсан тавсия қилганини маълум қилди. 47 ёшли тажрибали мутахассиснинг сўзларига кўра, 2023 йилда Аргентинада бўлиб ўтган 20 ёшгача бўлган футболчилар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон U-20 терма жамоаси ўйинларини кузатар экан, Ҳусановнинг учта камёб хислати — юқори тезлиги, темирдек жисмоний кучи ва майдондаги ҳайратланарли диққат-эътибори уни бир зумда лол қолдирган.
Бироқ «Юнайтед» босслари келажакка сармоя киритиш ўрнига, дарҳол натижа берадиган «тайёр» юлдузларни танлаб, тарихий хатога йўл қўйишган. Оқибатда Беларуснинг «Энергетик-БГУ» клубидан Франциянинг «Ланс» жамоасига ўтган ўзбек «қалқони» орадан бир ярим йил ўтиб, 40 миллион евро эвазига айнан уларнинг азалий рақиби «Манчестер Сити»га йўл олди. Шу билан бирга, 2023 йилги ўша тарихий Осиё чемпиони бўлган U-20 терма жамоамизнинг яна бир қатор вакиллари — Аббосбек Файзуллаев, Умарали Раҳмоналиев ва Маҳмуд Маҳамаджоновлар ҳам бугун Европа яшил майдонларини забт этмоқда. Хўш, «МЮ» Ҳусановни қандай қилиб ўз қўли билан «Сити»га совға қилди, Файзуллаев ва Раҳмоналиевнинг Францияга кўчиб ўтиш эҳтимоли қандай ва олтин авлод ўзбек футболини қай даражага олиб чиқмоқда?
«МЮ» нега рад этганди? Николас Чиналлининг кутилмаган иқрори
Англия гранди скаути тилидан янграган сенсацион тафсилотлар:
Мундиалдаги кашфиёт: 2023 йилда Аргентина майдонларида кечган U-20 Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон ёшлари 1/8 финалгача етиб бориб, Исроилга драматик тарзда имкониятни бой берган бўлса-да, бутун дунё скаутлари дафтарига тушган эди;
«Учта сифат мени ҳайратда қолдирди»: «Ҳусанов дарҳол эътиборимни тортди. Унинг тезлиги, жисмоний бақувватлиги ва ўйиндаги совуққон концентрацияси "Манчестер Юнайтед" учун мутлақо идеал эди», — дея хотирлайди Николас Чиналли;
Манчестер раҳбариятининг хатоси: Клуб мутасаддилари истиқболли ўзбек истеъдодини арзон нархда қўлга киритиш ўрнига, дарҳол асосий таркибга қўйиш учун тажрибали ва номдор ҳимоячиларни излашни маъқул кўришган ва катта имкониятни бой беришган.
Беларусдан «Сити»гача бўлган 40 миллион евролик сакраш
Ҳусановнинг «Манчестер Сити» сафига бориб қўшилиш хроникаси:
«Ланс»даги порлаш: «Манчестер Юнайтед» иккиланиб турган паллада Франциянинг «Ланс» клуби чаққонлик қилиб, футболчини Беларуснинг камтарона «Энергетик-БГУ» жамоасидан арзимаган маблағга сотиб олди;
Европа Чемпионлар Лигасидаги сабоқлар: Лига 1 ва ЕЧЛдаги ишончли ҳаракатлари орқали Абдуқодир тезда Европанинг энг яхши ёш марказий ҳимоячиларидан бирига айланди;
40 миллион евро ва Пеп Гвардиола танлови: «Ланс»да бир ярим мавсум тўп сургач, «Манчестер Сити» ушбу ўзбек йигити учун 40 миллион евро тўлаб, уни ўз сафига қўшиб олди ва бу «МЮ»нинг трансфер бозоридаги энг аламли мағлубиятларидан бири бўлди.
Олтин авлод паради: Файзуллаев, Раҳмоналиев ва Маҳамаджонов
2023 йилги Осиё чемпионларининг Европа бўйлаб юриши:
Аббосбек Файзуллаев Туркияни забт этмоқда: ЦСКАдаги ёрқин ўйинларидан сўнг Туркия Суперлигасига кўчиб ўтган яримҳимоячи бугунги кунда «Истанбул Башакшеҳир» жамоасининг бош етакчисига айланган;
Умарали Раҳмоналиев ва ЕЧЛ интригаси: Россиянинг «Рубин» клубидан сўнг Озарбайжон чемпиони «Сабах» сафига бориб қўшилган сардоримиз айни пайтда Европа Чемпионлар лигасининг умумий гуруҳ босқичида тўп сурмоқда;
Франциядан қизиқишлар: Ҳам Файзуллаев, ҳам Раҳмоналиевга Француз Лига 1 клублари жиддий қизиқиш билдираётгани ҳақида хабарлар урчимоқда;
Маҳмуд Маҳамаджонов РПЛда: Терма жамоанинг қанот ҳимоячиси Махачқалъанинг «Динамо» клубида мунтазам асосий таркибда майдонга тушиб, маҳоратини ошириб бормоқда.
Николас Чиналлининг ушбу баёноти ўзбек футболи тарбиялаган ёш иқтидорлар бугун жаҳоннинг энг қудратли клублари нишонида тургани ва уларнинг трансфер қиймати миллионлаб евроларни ташкил этиши мумкинлигини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, агар Абдуқодир Ҳусанов ўша пайтда «Манчестер Сити»га эмас, «Манчестер Юнайтед»га ўтганида унинг фаолияти бугунгидек муваффақиятли ривожланармиди ёки «Сити»га боргани энг тўғри танлов бўлдими? Сардоримиз Умарали Раҳмоналиев ва Аббосбек Файзуллаев ҳам тез орада Франциянинг топ-клублари сафига бориб қўшила оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек легионерларининг жаҳон саҳнасидаги парвози таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда дўстларингизга фахр билан улашинг!
Изоҳлар 0
…