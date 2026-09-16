«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди

·44·Спорт
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Манчестер Юнайтед»нинг собиқ скаути Николас Чиналли, 2023-йилдаги У-20 Жаҳон чемпионатида Абдуқодир Ҳусановнинг тезлиги, жисмоний кучи ва диққат-еътиборини кўриб, уни «қизил иблислар»га сотиб олишни тавсия қилган.
  • «Юнайтед» раҳбарияти келажакка сармоя киритиш ўрнига, дарҳол натижа берадиган «тайёр» футболчиларни танлаб, тарихий хатога йўл қўйган.

Англия Премьер-лигаси грандлари ўртасидаги трансфер сиёсати ва ўзбек футболи иқтидорлари атрофида жаҳон матбуотини ларзага солувчи ҳақиқатлар ошкор бўлди. «Манчестер Юнайтед» клубининг собиқ скаути Николас Чиналли ўз вақтида «қизил иблислар» раҳбариятига ҳозирда «Манчестер Сити» шарафини ҳимоя қилаётган ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановни сотиб олишни шахсан тавсия қилганини маълум қилди. 47 ёшли тажрибали мутахассиснинг сўзларига кўра, 2023 йилда Аргентинада бўлиб ўтган 20 ёшгача бўлган футболчилар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон U-20 терма жамоаси ўйинларини кузатар экан, Ҳусановнинг учта камёб хислати — юқори тезлиги, темирдек жисмоний кучи ва майдондаги ҳайратланарли диққат-эътибори уни бир зумда лол қолдирган.

Бироқ «Юнайтед» босслари келажакка сармоя киритиш ўрнига, дарҳол натижа берадиган «тайёр» юлдузларни танлаб, тарихий хатога йўл қўйишган. Оқибатда Беларуснинг «Энергетик-БГУ» клубидан Франциянинг «Ланс» жамоасига ўтган ўзбек «қалқони» орадан бир ярим йил ўтиб, 40 миллион евро эвазига айнан уларнинг азалий рақиби «Манчестер Сити»га йўл олди. Шу билан бирга, 2023 йилги ўша тарихий Осиё чемпиони бўлган U-20 терма жамоамизнинг яна бир қатор вакиллари — Аббосбек Файзуллаев, Умарали Раҳмоналиев ва Маҳмуд Маҳамаджоновлар ҳам бугун Европа яшил майдонларини забт этмоқда. Хўш, «МЮ» Ҳусановни қандай қилиб ўз қўли билан «Сити»га совға қилди, Файзуллаев ва Раҳмоналиевнинг Францияга кўчиб ўтиш эҳтимоли қандай ва олтин авлод ўзбек футболини қай даражага олиб чиқмоқда?

«МЮ» нега рад этганди? Николас Чиналлининг кутилмаган иқрори

Англия гранди скаути тилидан янграган сенсацион тафсилотлар:

  • Мундиалдаги кашфиёт: 2023 йилда Аргентина майдонларида кечган U-20 Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон ёшлари 1/8 финалгача етиб бориб, Исроилга драматик тарзда имкониятни бой берган бўлса-да, бутун дунё скаутлари дафтарига тушган эди;

  • «Учта сифат мени ҳайратда қолдирди»: «Ҳусанов дарҳол эътиборимни тортди. Унинг тезлиги, жисмоний бақувватлиги ва ўйиндаги совуққон концентрацияси "Манчестер Юнайтед" учун мутлақо идеал эди», — дея хотирлайди Николас Чиналли;

  • Манчестер раҳбариятининг хатоси: Клуб мутасаддилари истиқболли ўзбек истеъдодини арзон нархда қўлга киритиш ўрнига, дарҳол асосий таркибга қўйиш учун тажрибали ва номдор ҳимоячиларни излашни маъқул кўришган ва катта имкониятни бой беришган.

Беларусдан «Сити»гача бўлган 40 миллион евролик сакраш

Ҳусановнинг «Манчестер Сити» сафига бориб қўшилиш хроникаси:

  • «Ланс»даги порлаш: «Манчестер Юнайтед» иккиланиб турган паллада Франциянинг «Ланс» клуби чаққонлик қилиб, футболчини Беларуснинг камтарона «Энергетик-БГУ» жамоасидан арзимаган маблағга сотиб олди;

  • Европа Чемпионлар Лигасидаги сабоқлар: Лига 1 ва ЕЧЛдаги ишончли ҳаракатлари орқали Абдуқодир тезда Европанинг энг яхши ёш марказий ҳимоячиларидан бирига айланди;

  • 40 миллион евро ва Пеп Гвардиола танлови: «Ланс»да бир ярим мавсум тўп сургач, «Манчестер Сити» ушбу ўзбек йигити учун 40 миллион евро тўлаб, уни ўз сафига қўшиб олди ва бу «МЮ»нинг трансфер бозоридаги энг аламли мағлубиятларидан бири бўлди.

Олтин авлод паради: Файзуллаев, Раҳмоналиев ва Маҳамаджонов

2023 йилги Осиё чемпионларининг Европа бўйлаб юриши:

  • Аббосбек Файзуллаев Туркияни забт этмоқда: ЦСКАдаги ёрқин ўйинларидан сўнг Туркия Суперлигасига кўчиб ўтган яримҳимоячи бугунги кунда «Истанбул Башакшеҳир» жамоасининг бош етакчисига айланган;

  • Умарали Раҳмоналиев ва ЕЧЛ интригаси: Россиянинг «Рубин» клубидан сўнг Озарбайжон чемпиони «Сабах» сафига бориб қўшилган сардоримиз айни пайтда Европа Чемпионлар лигасининг умумий гуруҳ босқичида тўп сурмоқда;

  • Франциядан қизиқишлар: Ҳам Файзуллаев, ҳам Раҳмоналиевга Француз Лига 1 клублари жиддий қизиқиш билдираётгани ҳақида хабарлар урчимоқда;

  • Маҳмуд Маҳамаджонов РПЛда: Терма жамоанинг қанот ҳимоячиси Махачқалъанинг «Динамо» клубида мунтазам асосий таркибда майдонга тушиб, маҳоратини ошириб бормоқда.

Николас Чиналлининг ушбу баёноти ўзбек футболи тарбиялаган ёш иқтидорлар бугун жаҳоннинг энг қудратли клублари нишонида тургани ва уларнинг трансфер қиймати миллионлаб евроларни ташкил этиши мумкинлигини яна бир бор исботлади.

Сизнингча, агар Абдуқодир Ҳусанов ўша пайтда «Манчестер Сити»га эмас, «Манчестер Юнайтед»га ўтганида унинг фаолияти бугунгидек муваффақиятли ривожланармиди ёки «Сити»га боргани энг тўғри танлов бўлдими? Сардоримиз Умарали Раҳмоналиев ва Аббосбек Файзуллаев ҳам тез орада Франциянинг топ-клублари сафига бориб қўшила оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек легионерларининг жаҳон саҳнасидаги парвози таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда дўстларингизга фахр билан улашинг!

Абдукодир ҲусановМанчестер ЮнайтедМанчестер СитиУзбекистон U-20 футбол жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Нефтчи» Элит ОЧЛни триумф билан бошлади — Энди навбат Роналдунинг «Ан-Наср»ига!«Нефтчи» Элит ОЧЛни триумф билан бошлади — Энди навбат Роналдунинг «Ан-Наср»ига!Бугун, 06:48«Атиги 4 та ўйин ва шармандали истеъфо!»: «Болонья» Доменико Тедескони ҳайдаб юборди«Атиги 4 та ўйин ва шармандали истеъфо!»: «Болонья» Доменико Тедескони ҳайдаб юбордиБугун, 06:29Рўзиқул Бердиев ОЧЛ-2 старти олдидан «Ал-Халдия»га қарши кураш сирларини очдиРўзиқул Бердиев ОЧЛ-2 старти олдидан «Ал-Халдия»га қарши кураш сирларини очдиБугун, 06:18«Арсенал»дан 6 та голли драма: «Ливерпуль» «Тоттенҳэм»ни кубокдан чиқариб юборди«Арсенал»дан 6 та голли драма: «Ливерпуль» «Тоттенҳэм»ни кубокдан чиқариб юбордиБугун, 06:12«2:0 дан кейинги шок»: «Реал» «Элче» майдонида даҳшатли драматик ғалабани илиб кетди«2:0 дан кейинги шок»: «Реал» «Элче» майдонида даҳшатли драматик ғалабани илиб кетдиБугун, 06:08Ханси Флик Ламине Ямалнинг «Олтин тўп» учун имкониятларини қўллаб-қувватладиХанси Флик Ламине Ямалнинг «Олтин тўп» учун имкониятларини қўллаб-қувватладиБугун, 03:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?