Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин

·12·Дунё
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин

Ернинг айланиш тезлиги ўзгариб бораётгани сабабли дунёда амалда бўлган вақт тизими келажакда ўзгариши мумкин. Олимлар жаҳон вақти Ернинг айланишига боғлиқ бўлмаган тизимга ўтказилишини таклиф қилмоқда. Бу ҳақдаги тадқиқот “Naked Science” нашрида эълон қилинди.

Қайд этилишича, ҳозирда дунёда 1972 йилдан бери мувофиқлаштирилган универсал вақт — UTC қўлланиб келинади. Мазкур вақт тизими атом соатлари асосида синхронлаштирилади. Бироқ Ернинг айланиш тезлиги доимий эмас. Шу сабабли атом вақти билан Қуёш вақти ўртасида муайян тафовут юзага келади.

Ушбу фарқни бартараф этиш мақсадида 1972 йилдан буён 27 марта “кабиса сонияси қўшилган. Яъни вақт тизимини Ернинг айланишига мослаштириш учун бир сониялик тузатишлар киритиб борилган.

Аммо сўнгги йилларда Ернинг айланиши тезлашгани сабабли вазият ўзгармоқда. Энди, аксинча, бир сонияни олиб ташлаш, яъни манфий “кабиса сонияси”ни жорий этиш зарурати пайдо бўлган.

Олимларни эса бундай ўзгаришнинг замонавий технологик тизимларга таъсири хавотирга солмоқда. Чунки ҳозиргача манфий “кабиса сонияси” амалиётда қўлланилмаган. Кўплаб компьютер дастурлари эса вақтга бир сония қўшилиши мумкинлигини ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқилган.

Мутахассислар фикрича, бу коммуникация ва сунъий йўлдош навигацияси тизимларида кенг кўламли техник носозликлар келтириб чиқариши мумкин.

Маълумотларга кўра, муаммони ҳал қилиш учун олимлар атом вақтини Қуёш вақтидан ажратишни таклиф қилмоқда. Бундай ёндашувда икки вақт тизими аста-секин бир-биридан фарқ қилиб боради. Юзлаб йиллар ўтгач эса уларни “кабиса соати” ёрдамида яна бир-бирига мослаштириш мумкин бўлади.

Жорий йилнинг октябрь ойида Версаль шаҳрида Халқаро ўлчовлар ва тарозилар бюросининг бош конференцияси бўлиб ўтади. Унда “кабиса сонияси”нинг келажаги билан боғлиқ муҳим қарор қабул қилиниши мумкин.

Агар ушбу таклиф маъқулланса, янги тартиб 2027 йил 20 майдан амалга кириши кутилмоқда. Шундан сўнг “кабиса сониялари”дан фойдаланиш тўхтатилади ва атом вақти Қуёш вақтидан аста-секин узоқлашиб боради.

Ҳисоб-китобларга кўра, икки вақт тизими ўртасидаги фарқ тахминан 1000 йил ичида бир соатга етиши мумкин. Бу эса инсонлар кундалик ҳаётида сезилмаса-да, глобал технологик тизимлар учун муҳим ўзгариш ҳисобланади.

Мувофиқлаштирилган универсал вақтКабиса сониясиХалқаро ўлчовлар ва тарозилар бюросиАтом соати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Давлат тўнтариши» айблови олиб ташланди: Суд Камчибек Ташиевга шов-шувли ҳукм чиқарди«Давлат тўнтариши» айблови олиб ташланди: Суд Камчибек Ташиевга шов-шувли ҳукм чиқардиБугун, 17:09Путин Ҳиндистонга қадам қўйиши билан эътибор марказига тушди (видео)Путин Ҳиндистонга қадам қўйиши билан эътибор марказига тушди (видео)Бугун, 16:26Кремль Путин ва Моди ўртасидаги Украина музокаралари сирини очдиКремль Путин ва Моди ўртасидаги Украина музокаралари сирини очдиБугун, 15:06«Қозоғистон Россияга топширадими ёки БМТ қутқариб қолади?»: Чеченистонлик Мансур Мовлаев иши«Қозоғистон Россияга топширадими ёки БМТ қутқариб қолади?»: Чеченистонлик Мансур Мовлаев ишиБугун, 14:57Тожмаҳал: Бобурийлар заковати, мармарга сингиган мотам ва тирик тарих сирлариТожмаҳал: Бобурийлар заковати, мармарга сингиган мотам ва тирик тарих сирлариБугун, 12:29Санкциялар ва изоляция қуршовидаги бурилиш: Путин Деҳлига етиб келди (видео)Санкциялар ва изоляция қуршовидаги бурилиш: Путин Деҳлига етиб келди (видео)Бугун, 10:29
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи