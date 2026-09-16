Европанинг ўз НАТОси бўладими? Урсула фон дер Ляйен инқилобий ташаббус билан чиқмоқда

·19·Дунё
Европанинг ўз НАТОси бўладими? Урсула фон дер Ляйен инқилобий ташаббус билан чиқмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Европа Комиссияси раҳбари Урсула фон дер Ляен Европа Хавфсизлик Кенгаши ташкил этиш ташаббусини илгари сурди.
  • Ушбу янги тузилма Европа Иттифоқи аъзоларининг ҳудудий яхлитлиги ёки суверенитетига таҳдид туғилганда, зудлик билан ҳарбий-сиёсий консултациялар ўтказиш имконини беради.

Европа қитъаси мудофааси ва хавфсизлик архитектурасида сўнгги ўн йилликларнинг энг катта геосиёсий бурилиши юз бермоқда. Европа Комиссияси раҳбари Урсула фон дер Ляйен Страсбургдаги Европарламент минбарида қиладиган анъанавий йиллик маърузасида қитъа тарихини ўзгартириб юбориши мумкин бўлган янги ҳарбий-сиёсий тузилма — Европа Хавфсизлик Кенгашини ташкил этиш ташаббусини расман илгари суради. Нуфузли «Euractiv» нашрининг маъруза матнига таяниб хабар беришича, Брюссель энди ўз мудофаасини тўлиқ мустақил таъминлаш ва НАТОнинг машҳур 4-моддасига ўхшаш янги «Европа хавфсизлик протоколи»ни яратиш ниятида.

Бу тизим Европа Иттифоқининг ҳар қандай аъзоси ҳудудий яхлитлиги ёки суверенитетига таҳдид туғилганда, зудлик билан иттифоқчиларнинг шошилинч ҳарбий-сиёсий консультацияларини чақириш имконини беради. Энг ҳайратланарлиси, Вашингтон билан эҳтимолий геосиёсий бўшлиқлар фонида Европа Комиссияси раҳбари океан ортидаги Канадани қитъанинг асосий стратегик шериги сифатида эълон қилиб, Оттава билан алоқаларни тарихдаги энг максимал даражага олиб чиқишни таклиф этмоқда. Хўш, Европа Хавфсизлик Кенгаши айнан қандай ваколатларга эга бўлади, Европа ўз армияси сари навбатдаги қадамни ташламоқдами ва нега АҚШ ўрнига Канада танланди?

«Европа мустақиллиги даври»: Янги Хавфсизлик Кенгаши нима беради?

Урсула фон дер Ляйеннинг Страсбургдаги дастурий маърузаси асосий тафсилотлари:

  • «Хавфсизлик Кенгашини ҳақиқатга айлантирамиз»: Европа Комиссияси раҳбари режалаштирилган нутқида: «Биз Европа Хавфсизлик Кенгашини воқеликка айлантириш бўйича ўз ғояларимизни тақдим этамиз», дея қитъа мудофаасини марказлаштириш лойиҳасини очиқлайди;

  • Ўз хавфсизлигини ўзи таъминлаш шарти: Бир йил аввал юзага келган вазиятни «Европанинг мустақиллик лаҳзаси» деб атаган фон дер Ляйен, Иттифоқ эндиликда ўз чегаралари ва мудофаасини ташқи ёрдамсиз, мустақил ҳимоя қилишга мажбур эканини уқтирмоқда;

  • Тезкор қарорлар маркази: Янги кенгаш қитъа хавфсизлигига таҳдид юзага келганда Европа етакчилари ва ҳарбий қўмондонлигининг бир неча соат ичида кескин жавоб чораларини ишлаб чиқувчи олий органига айланиши кутилмоқда.

НАТОнинг 4-моддаси модели: Европанинг янги хавфсизлик протоколи

Ҳарбий иттифоқлар тажрибасидан нусха кўчириш механизми:

  • Шошилинч чақириқ ҳуқуқи: Фон дер Ляйен таклиф қилаётган протокол НАТО шартномасининг 4-моддаси андозасида қурилади: унга кўра, ҳар қандай аъзо давлат ўз хавфсизлиги хавф остида деб ҳисобласа, зудлик билан иттифоқчилар мажлисини чақира олади;

  • Ҳудудий яхлитлик кафолати: Бу механизм Россия ва бошқа ташқи геосиёсий кучларнинг Шарқий ва Шимолий Европа чегараларига бўлган босими шароитида ҳар бир давлатга мустаҳкам бирдамлик қалқонини бериши кўзда тутилган;

  • НАТОга муқобил эмас, тўлдирувчи: Брюссель бу тизимни Шимолий Атлантика альянси билан рақобат эмас, балки Европанинг ўз ички ҳарбий мобиллашувини тезлаштирувчи восита сифатида баҳоламоқда.

Канада — янги суперҳамкор: Океан ортидаги кутилмаган қадам

Европа ташқи сиёсатидаги янги географик вектор:

  • «Максимал даражадаги алоқалар»: Фон дер Ляйен ўз нутқида Канадани Европанинг энг муҳим калит ҳамкори сифатида тақдим этиб, у билан муносабатларни мумкин бўлган энг юқори чўққига кўтариш ниятини эълон қилади;

  • Ресурслар ва мудофаа интеграцияси: Канада нафақат стратегик хомашё ва энергетика, балки Арктика хавфсизлиги ва қуролли кучлар координациясида ҳам Европа билан ягона фронт ҳосил қилиши режалаштирилмоқда;

  • АҚШ сиёсатига эҳтиёткор жавоб: Вашингтондаги сиёсий тебранишлар ва мудофаа харажатлари бўйича талаблар кучайган бир вақтда, Брюссель Канада орқали ўзининг океан ортидаги мувозанатини мустаҳкамлаб олмоқчи.

Урсула фон дер Ляйеннинг ушбу тарихий маърузаси Европа Иттифоқи шунчаки иқтисодий тузилма эмас, балки ўз армияси, ўз Хавфсизлик Кенгаши ва мустақил геосиёсий кучига эга янги глобал ҳарбий қутбга айланишга бел боғлаганини кўрсатмоқда.

Сизнингча, Европа Иттифоқининг АҚШга қарам бўлмасдан ўз Хавфсизлик Кенгашини тузиши қитъани ташқи таҳдидлардан тўлиқ ҳимоя қила оладими ёки НАТОсиз Европа мудофааси ожиз бўлиб қоладими? Канада билан яқинлашув Европага янги куч бағишлай оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон хавфсизлик архитектурасидаги ушбу муҳим бурилиш таҳлилини барча ҳамкасбларингиз ҳамда халқаро сиёсат ихлосмандларига улашинг!

Урсула фон дер ЛяйенЕвропа Хавфсизлик КенгашиКанадаНАТО
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Си Цзиньпин Вашингтонга келмоқда — Трамп Хитой билан улкан келишув тайёрлаяптими?Си Цзиньпин Вашингтонга келмоқда — Трамп Хитой билан улкан келишув тайёрлаяптими?Бугун, 08:4538 миллиард доллар: Конгресс АҚШнинг Эронга қарши уруш харажатларини ошкор қилди38 миллиард доллар: Конгресс АҚШнинг Эронга қарши уруш харажатларини ошкор қилдиБугун, 08:34Forbes Дональд Трампнинг бойлиги 7,3 миллиард долларга етганини очиқладиForbes Дональд Трампнинг бойлиги 7,3 миллиард долларга етганини очиқладиБугун, 08:18Миср Европа газини илиб кетмоқда: Африка гиганти АҚШдан СПГ импорти бўйича рекорд ўрнатдиМиср Европа газини илиб кетмоқда: Африка гиганти АҚШдан СПГ импорти бўйича рекорд ўрнатдиБугун, 08:05Озодлик ҳайкалидан ҳам баланд қамоқхона: Манҳэттенда «Jailscraper» қад ростламоқда...Озодлик ҳайкалидан ҳам баланд қамоқхона: Манҳэттенда «Jailscraper» қад ростламоқда...Бугун, 08:00АҚШ дизель экспортини бутунлай тақиқламоқчи: Жаҳон бозори янги энергетик инқироз ёқасидаАҚШ дизель экспортини бутунлай тақиқламоқчи: Жаҳон бозори янги энергетик инқироз ёқасидаБугун, 07:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди