Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Фарғона шаҳрининг Киргули ҳудудида ноодатий ҳолат кузатилди. Кўчага юзлаб тирик балиқлар тўкилиб кетгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалди.
Видеода йирик йўл четида сув ва балчиқ аралашмасида кўплаб тирик балиқлар типирчилаб ётганини кўриш мумкин. Уларнинг аксарияти лаққа балиқларига ўхшайди.
Тарқалган кадрлардан кўринишича, балиқлар оқ рангли, усти кўк тент билан ёпилган кичик юк машинасида олиб кетилаётган бўлган. Номаълум сабабга кўра, юк машинаси кузовидаги балиқлар сув билан бирга йўлга тушиб кетган.
Ҳозирча балиқлар қандай шароитда йўлга тўкилгани ва ҳодисага нима сабаб бўлгани ҳақида расмий маълумот берилмаган.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видео фойдаланувчилар орасида турли муносабатларга сабаб бўлмоқда.
…