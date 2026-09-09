Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди

·5·Дунё
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди

Туркиянинг Ван шаҳрида ижтимоий тармоқларда машҳур бўлган мода дизайнери ва тадбиркор Чағли Ўз ҳамда «Ванли Қора Ҳайдар» лақаби билан танилган блогер Меҳмет Фотиҳ Танчаланнинг тўйи катта миқдордаги олтин ва пуллар сабаб диққат марказига тушди.

Тўй маросимида келин-куёвга тақилган қимматбаҳо буюмлар ва нақд пуллар Туркия ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан текширила бошланган. Маълум қилинишича, келиннинг ўзига 52 килограмм олтин, куёвга эса 44 миллион турк лираси тақилган. Бу ҳақда «Haberler» хабар берди.

Маълум қилинишича, тўй жорий йилнинг 6 сентябрь куни Ван шаҳрининг Тушба туманида ўтказилган. Маросимда келиннинг қўлларига жуда кўп миқдорда олтин билагузуклар тақилган. Билагузуклар қўлларига сиғмай қолгач, уларнинг қолган қисми қалин занжирга тизилиб, келиннинг бўйнига осилган.

Тўй давомида тақилган олтинлар, турли заргарлик буюмлари, хорижий валюталар ва турк лираси ҳуқуқ-тартибот идораларининг эътиборини тортган. Айниқса, келин-куёвга тақилган олтин ва пулларнинг уларнинг расмий даромадларига мос келиши ёки келмаслиги масаласи текширилмоқда.

Бундан ташқари, ушбу қимматбаҳо олтинларнинг келиб чиқиш манбаси ҳам текширувдан четда қолмаган. Мазкур масала билан Туркиянинг Молиявий жиноятларни тергов қилиш кенгаши — MASAK шуғулланмоқда.

Куёв бошқа иш бўйича ҳам ҳибсга олинган

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди

Меҳмет Фотиҳ Танчаланнинг номи мазкур тўй билан боғлиқ текширувдан ташқари, бошқа жиноят иши доирасида ҳам тилга олинган.

Унга давлат ва давлат ташкилотларини ҳақорат қилиш, шунингдек, жиноятдан олинган мол-мулкни қонунийлаштириш билан боғлиқ айбловлар қўйилган. Суд қарори асосида Танчалан ҳибсга олинган.

Блогер эса ўзига қўйилган айбловларни рад этган. Унинг таъкидлашича, тўй ва унаштирув маросимига кетган харажатларнинг катта қисми реклама ҳамда ҳомийлик келишувлари орқали қопланган.

Шунингдек, Танчалан тўйда намойиш этилган олтинларнинг бир қисми ҳам шахсий мулк эмаслигини билдирган. Унинг айтишича, уларнинг айримлари заргарлардан вақтинча олинган.

Айни пайтда Туркия ҳуқуқ-тартибот идоралари тўйда тақилган 52 килограмм олтин, 44 миллион турк лираси ва бошқа қимматбаҳо буюмларнинг манбаси ҳамда уларнинг келин-куёв даромадларига мувофиқлигини текширмоқда. Мазкур ҳолат бўйича MASAK томонидан ҳам тегишли ўрганишлар олиб борилмоқда.

ТўйОлтинМеҳмет Фотиҳ ТанчаланТуркияМасакМолиявий жиноятБлогер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонда «Айтхожин» деб номланган янги картошка нави яратилдиҚозоғистонда «Айтхожин» деб номланган янги картошка нави яратилдиБугун, 19:03Тимсоҳ ҳайвонот боғи ходимига ҳужум қилиб, уни ўлдирдиТимсоҳ ҳайвонот боғи ходимига ҳужум қилиб, уни ўлдирдиБугун, 18:56Тўй меҳмонларига қимматбаҳо тақинчоқлар улашилди (видео)Тўй меҳмонларига қимматбаҳо тақинчоқлар улашилди (видео)Бугун, 16:39Бурритони 30 сонияда еб, жаҳон рекордини янгилади (видео)Бурритони 30 сонияда еб, жаҳон рекордини янгилади (видео)Бугун, 16:14Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган отаЎғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган отаБугун, 15:16Балиқчи океанда саккиз кундан сўнг тирик ҳолда қутқарилдиБалиқчи океанда саккиз кундан сўнг тирик ҳолда қутқарилдиБугун, 14:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
16 ёшли йигит беш йилдан бери ҳовузда яшамоқда
16 ёшли йигит беш йилдан бери ҳовузда яшамоқда