Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркиянинг Ван шаҳрида ижтимоий тармоқларда машҳур бўлган мода дизайнери ва тадбиркор Чағли Ўз ҳамда «Ванли Қора Ҳайдар» лақаби билан танилган блогер Меҳмет Фотиҳ Танчаланнинг тўйи катта миқдордаги олтин ва пуллар сабаб диққат марказига тушди.
Тўй маросимида келин-куёвга тақилган қимматбаҳо буюмлар ва нақд пуллар Туркия ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан текширила бошланган. Маълум қилинишича, келиннинг ўзига 52 килограмм олтин, куёвга эса 44 миллион турк лираси тақилган. Бу ҳақда «Haberler» хабар берди.
Маълум қилинишича, тўй жорий йилнинг 6 сентябрь куни Ван шаҳрининг Тушба туманида ўтказилган. Маросимда келиннинг қўлларига жуда кўп миқдорда олтин билагузуклар тақилган. Билагузуклар қўлларига сиғмай қолгач, уларнинг қолган қисми қалин занжирга тизилиб, келиннинг бўйнига осилган.
Тўй давомида тақилган олтинлар, турли заргарлик буюмлари, хорижий валюталар ва турк лираси ҳуқуқ-тартибот идораларининг эътиборини тортган. Айниқса, келин-куёвга тақилган олтин ва пулларнинг уларнинг расмий даромадларига мос келиши ёки келмаслиги масаласи текширилмоқда.
Бундан ташқари, ушбу қимматбаҳо олтинларнинг келиб чиқиш манбаси ҳам текширувдан четда қолмаган. Мазкур масала билан Туркиянинг Молиявий жиноятларни тергов қилиш кенгаши — MASAK шуғулланмоқда.
Куёв бошқа иш бўйича ҳам ҳибсга олинган
Меҳмет Фотиҳ Танчаланнинг номи мазкур тўй билан боғлиқ текширувдан ташқари, бошқа жиноят иши доирасида ҳам тилга олинган.
Унга давлат ва давлат ташкилотларини ҳақорат қилиш, шунингдек, жиноятдан олинган мол-мулкни қонунийлаштириш билан боғлиқ айбловлар қўйилган. Суд қарори асосида Танчалан ҳибсга олинган.
Блогер эса ўзига қўйилган айбловларни рад этган. Унинг таъкидлашича, тўй ва унаштирув маросимига кетган харажатларнинг катта қисми реклама ҳамда ҳомийлик келишувлари орқали қопланган.
Шунингдек, Танчалан тўйда намойиш этилган олтинларнинг бир қисми ҳам шахсий мулк эмаслигини билдирган. Унинг айтишича, уларнинг айримлари заргарлардан вақтинча олинган.
Айни пайтда Туркия ҳуқуқ-тартибот идоралари тўйда тақилган 52 килограмм олтин, 44 миллион турк лираси ва бошқа қимматбаҳо буюмларнинг манбаси ҳамда уларнинг келин-куёв даромадларига мувофиқлигини текширмоқда. Мазкур ҳолат бўйича MASAK томонидан ҳам тегишли ўрганишлар олиб борилмоқда.
…