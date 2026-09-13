BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди

·49·Маданият
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди

BTS гуруҳи аъзоси Жунгкоок Сеул Миллий университети болалар шифохонасига 1 миллиард вон, яъни тахминан 8,6 миллиард сўм хайрия қилди. Маблағ кам таъминланган оилалардаги болаларнинг даволаниш харажатларини қоплаш ҳамда шифохонанинг Integrated Care Center лойиҳасини қўллаб-қувватлашга йўналтирилади. Бу ҳақда Allkpop хабар берди.

Жунгкоок шифохонага мазкур маблағни яна бир бор хайрия қилгани билан эътибор қозонди. У 2023 йилда ҳам айнан шу шифохонага 1 миллиард вон ажратган эди. Шу тариқа унинг шифохонага қилган жами хайрияси 2 миллиард вонни ташкил этди.

“Умид қиламанки, бу маблағлар бемор болаларга ёрдам беради ва улар соғлом табассум билан кулишлари мумкин”, деган Жунгкоок 2023 йилдаги хайрияси вақтида.

Хонанданинг навбатдаги хайрияси кам таъминланган оилалар фарзандларининг даволанишига кўмаклашишга қаратилган.

ЖунгкоокБТССеул Миллий университети болалар шифохонасиAllkpop
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барно Тешабоева: “Кампир роллари билан кам бўлмадим”Барно Тешабоева: “Кампир роллари билан кам бўлмадим”Бугун, 11:51Луиза Расулова Саида Мирзиёевага мурожаат қилди: "Ўз уйимда қўрқувда яшаяпман" (видео)Луиза Расулова Саида Мирзиёевага мурожаат қилди: "Ўз уйимда қўрқувда яшаяпман" (видео)Бугун, 11:16Майкл Джексон мухлислари учун Тошкентда унутилмас тадбир бўлиб ўтадиМайкл Джексон мухлислари учун Тошкентда унутилмас тадбир бўлиб ўтадиБугун, 01:48Хонанда Лоланинг мухлисларига кутилмаган мурожаати: “Янги давр. Янги қўшиқлар...”Хонанда Лоланинг мухлисларига кутилмаган мурожаати: “Янги давр. Янги қўшиқлар...”Бугун, 01:25Нигора туғилган кунини нишонламоқда: турмуш ўртоғи уни ҳайратда қолдирди (видео)Нигора туғилган кунини нишонламоқда: турмуш ўртоғи уни ҳайратда қолдирди (видео)Кеча, 18:00Туркияга келин бўлган Наргиза Салмонова: “Бир йил қайнонамга ялиндим” (видео)Туркияга келин бўлган Наргиза Салмонова: “Бир йил қайнонамга ялиндим” (видео)Кеча, 17:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...