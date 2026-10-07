Чиқинди йиғиб юрган 71 ёшли эркак ўзи билмаган ҳолда ҳисобида 63 минг доллар борлигини билди

·15·Дунё
Чиқинди йиғиб юрган 71 ёшли эркак ўзи билмаган ҳолда ҳисобида 63 минг доллар борлигини билди

Хитойда 20 йилдан ортиқ вақт давомида қайта ишланадиган чиқиндиларни йиғиб кун кечирган 71 ёшли эркакнинг ҳаётида кутилмаган воқеа юз берди. У банк ҳисобида йиллар давомида йиғилиб келган 63 минг доллар маблағ борлигини билмаган.

Эркак 2000 йилларнинг бошларида қарийб 30 йил ишлаган давлат дўконидаги ишидан айрилган. Шундан сўнг молиявий қийинчиликларга дуч келиб, қарзга ботган ва яқинлари билан алоқалари узилган. У ташландиқ бинода яшаб, чиқинди йиғиш орқали кун кечирган.

2024 йилда ижтимоий хизмат ходимлари эркакка ёрдам беришни бошлаган. Ҳужжатларни тиклаш жараёнида унинг 2015 йилдан буён пенсия олиб келгани, бироқ ушбу маблағлардан умуман фойдаланмагани аниқланган.

Натижада йиллар давомида пенсия ҳисобида 63 минг долларга яқин маблағ тўпланиб қолган.

Эндиликда эркак кутилмаган жамғармасининг бир қисмини квартира ижарасига сарфлашни режалаштирмоқда. Бу маблағ унга узоқ йиллик оғир ҳаётидан кейин анча қулай шароитда яшаш имконини беради.

71 ёшли эркакХитойда чиқиндиларни йиғиш63 минг доллар банк ҳисоб2015 йилдан буён пенсия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

71 ёшли эркакнинг орқасида 3 нафар чақалоқ вазнига тенг улкан ўсма пайдо бўлди71 ёшли эркакнинг орқасида 3 нафар чақалоқ вазнига тенг улкан ўсма пайдо бўлди4 октябр 11:49Гвинеяда чиқинди полигони қуладиГвинеяда чиқинди полигони қулади25 август 09:43Индонезияда улкан чиқинди полигони саккиз кундан буён ёнмоқдаИндонезияда улкан чиқинди полигони саккиз кундан буён ёнмоқда8 июл 23:25Чиқинди юклаш вақтида рўй берган портлашда Ўзбекистон фуқороси ҳалок бўлдиЧиқинди юклаш вақтида рўй берган портлашда Ўзбекистон фуқороси ҳалок бўлди18 апрел 14:58Бир лаҳзалик хато: аёл 133 минг долларлик олтиндан айрилдиБир лаҳзалик хато: аёл 133 минг долларлик олтиндан айрилди27 июн 19:58Блогер дунёдаги энг улкан чиқинди тоғига чиқдиБлогер дунёдаги энг улкан чиқинди тоғига чиқди7 август 22:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?