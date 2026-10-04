71 ёшли эркакнинг орқасида 3 нафар чақалоқ вазнига тенг улкан ўсма пайдо бўлди

·60·Дунё
71 ёшли эркакнинг орқасида 3 нафар чақалоқ вазнига тенг улкан ўсма пайдо бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Лхаса шаҳрида 71 ёшли эркакнинг орқасидан уч нафар чақалоқ вазнига тенг, тахминан 10 килограмм оғирликдаги улкан ўсма жарроҳлик йўли билан олиб ташланди.
  • Бу ўсма бемор танасида қарийб 30 йил бўлган, бироқ сўнгги икки йилда тез катталашган ва атрофдаги мушакларга босим ўтказган.
  • Операциядан сўнг беморга реконструктив жарроҳлик ҳам ўтказилиб, тўқима нуқсони тикланди ва тўққиз ойлик кузатувда ўсманинг қайталаниши аниқланмади.

Хитойнинг Лхаса шаҳрида 71 ёшли эркакнинг орқасида салмоғи уч нафар чақалоқ вазнига тенг бўлган улкан ўсма жарроҳлик йўли билан олиб ташланди.

Кекса эркак ушбу катта ҳосила билан шифохонага мурожаат қилган. Маълум бўлишича, ўсма унинг танасида қарийб 30 йил давомида мавжуд бўлган. Бироқ сўнгги икки йил ичида у жуда тез катталаша бошлаган.

Улкан ва юмшоқ тузилма беморнинг чап елкасидан бошланиб, белининг пастки қисмигача тушган. Ўсма юзасида юзаки қон томирлари ҳам яққол кўриниб турган. Тиббий текширувлар давомида унинг атрофдаги мушакларга босим ўтказаётгани аниқланган.

Жарроҳлар беморни операция қилишга қарор қилган. Ўсманинг ўлчами 56×54×28 сантиметрни ташкил этган. Мутахассислар ҳосила устида кесма амалга ошириб, уни атрофдаги тўқималардан эҳтиёткорлик билан қатламма-қатлам ажратган. Шу жараёнда ўсмани озиқлантириб турган қон томирлари ҳам боғлаб борилган.

Натижада улкан ҳосила тўлиқ ҳолда, бир бўлак қилиб олиб ташланган. Need To Know хабар беришича, унинг оғирлиги 22 фунт, яъни қарийб 10 килограмм бўлган. Бу вазн ўртача 7 фунтдан келадиган уч нафар янги туғилган чақалоқнинг умумий вазнига тахминан тенг.

Шунга қарамай, операция жараёнида бемор кўп қон йўқотмаган. Шифокорларнинг маълум қилишича, жарроҳлик вақтида қон йўқотиш миқдори тахминан 100 миллилитрни ташкил этган.

Odamning orqasidagi chandiq va operatsiya yo'li bilan olib tashlangan katta o'simta.

Улкан ўсма олиб ташланганидан кейин жарроҳлар беморга махсус реконструктив операция ҳам ўтказган. Флап-реконструкция усули ёрдамида ўсма олиб ташланган жойда ҳосил бўлган катта тўқима нуқсони тикланган.

Олиб ташланган ҳосила устида ўтказилган лаборатория текширувлари унинг асосий қисмини етук ёғ ҳужайралари ташкил этганини кўрсатган.

Беморнинг дренажи операциядан беш кун ўтиб олиб ташланган. Жарроҳлик чоклари эса икки ҳафтадан кейин ечилган. Яра яхши битган ва операциядан кейинги тўққиз ойлик кузатув давомида ўсманинг қайта пайдо бўлиши ёки бошқа жойларга тарқалиши белгилари аниқланмаган.

Шифокорлар ушбу турдаги ўсманинг тананинг бошқа қисмларига тарқалиш хавфи одатда паст эканини таъкидлаган. Бироқ у маҳаллий равишда қайта пайдо бўлиши, айрим ҳолатларда эса янада тажовузкор ўсма шаклига айланиши мумкин.

Шу сабабли Лхасада даволанган 71 ёшли бемор узоқ муддат давомида тиббий назоратда бўлиши керак. Бу жараён мунтазам клиник кўриклар ва зарур ҳолларда тиббий сканер текширувларини ўз ичига олади.

Мазкур ноодатий тиббий ҳолат яқинда илмий тиббий журналда ҳам баён этилган. Нашрда шифокорларнинг улкан ўсмани олиб ташлаш жараёнида қўллаган усуллари ва жарроҳлик ёндашувлари ҳақида маълумот берилган.

Лхаса71 ёшли эркакўсмақўллаб олиб ташланган
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

8 кунлик чақалоқ оёғидан олма катталигидаги ўсма олиб ташланди8 кунлик чақалоқ оёғидан олма катталигидаги ўсма олиб ташланди13 август 17:32Оддий ҳуснбузар деб ўйланган ўсмага 19 йилдан сўнг сирли ташхис қўйилдиОддий ҳуснбузар деб ўйланган ўсмага 19 йилдан сўнг сирли ташхис қўйилди16 сентябр 19:02Илк бор СИ ёрдамида миядаги ўсимта олиб ташландиИлк бор СИ ёрдамида миядаги ўсимта олиб ташланди29 август 15:40Дунёда биринчи марта cаратонга чалинган илон даволандиДунёда биринчи марта cаратонга чалинган илон даволанди24 август 15:0413 йил кўрмаган аёл зарбадан сўнг яна кўра бошлади13 йил кўрмаган аёл зарбадан сўнг яна кўра бошлади18 август 01:34Жарроҳ ўсма ўрнига беморнинг соғлом органини олиб ташладиЖарроҳ ўсма ўрнига беморнинг соғлом органини олиб ташлади29 июл 12:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота