Аёллар учун пенсия ёши яна оширилади: янги тартиб
Жорий йилнинг 1 июлидан бошлаб Озарбайжонда аёллар учун пенсия ёши яна олти ойга оширилиб, 65 ёшга етказилади. Шу тариқа мамлакатда эркаклар ва аёллар учун пенсия ёши бир хил даражага келтирилади.
Мамлакатнинг «Меҳнат пенсиялари тўғрисида»ги қонунига мувофиқ, аёлларнинг пенсия ёши 2017 йил 1 июлдан 2027 йил 1 июлгача ҳар йили босқичма-босқич, олти ойдан ошириб борилмоқда. Эркаклар учун ушбу жараён эса 2021 йил 1 июлда якунланган ва пенсия ёши 65 ёш этиб белгиланган.
Қонунчиликка кўра, ёшга доир меҳнат пенсиясини олиш ҳуқуқи пенсия ёшига етган ҳамда шахсий суғурта ҳисобварағида етарли пенсия капитали тўпланган фуқароларга берилади. Агар пенсия капитали етарли бўлмаса, камида 25 йиллик суғурта стажи талаб этилади.
Меҳнат пенсияси олиш ҳуқуқига эга бўлмаган фуқароларга эса ёшга доир ижтимоий нафақа тайинланади. 2023 йил 1 январдан бошлаб унинг миқдори 220 манатни, энг кам меҳнат пенсияси эса 320 манатни ташкил этмоқда. Шунингдек, ёшга доир пенсия умрбод тайинланади.
Маълумот учун, аёллар учун пенсия ёшининг аввалги оширилиши 2025 йил 1 июлдан амалга оширилган бўлиб, ўшанда у 64 ёшу 6 ой этиб белгиланган эди.
Қиёс учун, Ўзбекистонда амалдаги қонунчиликка мувофиқ, аёллар учун умумий пенсия ёши 55 ёш этиб белгиланган.
…