Аёллар учун пенсия ёши яна оширилади: янги тартиб

·54·Дунё
Аёллар учун пенсия ёши яна оширилади: янги тартиб

Жорий йилнинг 1 июлидан бошлаб Озарбайжонда аёллар учун пенсия ёши яна олти ойга оширилиб, 65 ёшга етказилади. Шу тариқа мамлакатда эркаклар ва аёллар учун пенсия ёши бир хил даражага келтирилади.

Мамлакатнинг «Меҳнат пенсиялари тўғрисида»ги қонунига мувофиқ, аёлларнинг пенсия ёши 2017 йил 1 июлдан 2027 йил 1 июлгача ҳар йили босқичма-босқич, олти ойдан ошириб борилмоқда. Эркаклар учун ушбу жараён эса 2021 йил 1 июлда якунланган ва пенсия ёши 65 ёш этиб белгиланган.

Қонунчиликка кўра, ёшга доир меҳнат пенсиясини олиш ҳуқуқи пенсия ёшига етган ҳамда шахсий суғурта ҳисобварағида етарли пенсия капитали тўпланган фуқароларга берилади. Агар пенсия капитали етарли бўлмаса, камида 25 йиллик суғурта стажи талаб этилади.

Меҳнат пенсияси олиш ҳуқуқига эга бўлмаган фуқароларга эса ёшга доир ижтимоий нафақа тайинланади. 2023 йил 1 январдан бошлаб унинг миқдори 220 манатни, энг кам меҳнат пенсияси эса 320 манатни ташкил этмоқда. Шунингдек, ёшга доир пенсия умрбод тайинланади.

Маълумот учун, аёллар учун пенсия ёшининг аввалги оширилиши 2025 йил 1 июлдан амалга оширилган бўлиб, ўшанда у 64 ёшу 6 ой этиб белгиланган эди.

Қиёс учун, Ўзбекистонда амалдаги қонунчиликка мувофиқ, аёллар учун умумий пенсия ёши 55 ёш этиб белгиланган.

ОзарбайжонЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бирорта ҳам жарима ёзолмаган робот полициячи ишдан олиндиБирорта ҳам жарима ёзолмаган робот полициячи ишдан олиндиБугун, 15:02Россияда фирибгарларга ишонган аёл ўз уйига ўт қўйиб юбордиРоссияда фирибгарларга ишонган аёл ўз уйига ўт қўйиб юбордиБугун, 14:54Британиядаги 1200 йиллик афсонавий дарахт нобуд бўлдиБританиядаги 1200 йиллик афсонавий дарахт нобуд бўлдиБугун, 14:48Пикассо картинаси наркосавдогарлар уйида қандай пайдо бўлди?Пикассо картинаси наркосавдогарлар уйида қандай пайдо бўлди?Бугун, 14:44Францияда рекорд даражадаги иссиқлик 18 кишини олиб кетдиФранцияда рекорд даражадаги иссиқлик 18 кишини олиб кетдиБугун, 14:35Паспорт билан сотиладиган Darry Ring узуги неча пул?Паспорт билан сотиладиган Darry Ring узуги неча пул?Бугун, 14:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди