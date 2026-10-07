Чиқинди қопидан қарийб 19 минг доллар топган эркак пулга эгалик қилди

·78·Дунё
Чиқинди қопидан қарийб 19 минг доллар топган эркак пулга эгалик қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Инчхон шаҳрида 60 ёшдан ошган эркак чиқинди қопидан 25 миллион вон (тахминан 18,7 минг доллар) топди ва олти ой давомида эгаси чиқмагач, пулга эгалик қилиш ҳуқуқини олди.
  • Ҳуқуқ-тартибот органлари пул эгасини аниқлаш учун барча зарур чораларни кўрган, аммо муваффақияциз чиққан.
  • Жанубий Корея қонунчилигига кўра, топилган маблағ эгалик ҳуқуқи уни топган шахсга ўтди, бироқ ундан солиқ ва эълон харажатлари учун 5,77 миллион вон ушлаб қолинган.

Жанубий Кореянинг Инчхон шаҳрида 60 ёшдан ошган эркак чиқинди қопидан 25 миллион вон (тахминан 18,7 минг доллар) топиб олди. Олти ой давомида пулнинг эгаси аниқланмагач, маблағга эгалик қилиш ҳуқуқи уни топган эркакка берилди.

Маълум бўлишича, эркак 10 февраль куни Инчхон шаҳрининг Жемулпо-гу ҳудуди Гимгок-донгдаги тураржой биноси ёнида ташлаб кетилган 20 литрлик чиқинди қопидан эски кийимларни йиғиб олаётган пайтда пулларни топган.

25 миллион вон кийимлар остига яширилган бўлиб, 50 минг вонлик купюралардан иборат бешта боғламга жойланган. Ҳар бир боғламда 100 тадан банкнота бўлган ва улар Корея Банки номи туширилган махсус тасмаларга ўралган.

Эркак топилма ҳақида дарҳол полицияга хабар берган. Ҳуқуқ-тартибот ходимлари пул эгасини аниқлаш учун яқин атрофдаги кузатув камераларини текширган, бармоқ излари таҳлилини ўтказган ва ҳудуддаги ўнлаб хонадонларга мурожаат қилган.

Бундан ташқари, топилган пул ҳақидаги маълумотлар миллий йўқолган буюмлар порталида ва маҳаллий газетада эълон қилинган. Бироқ олти ой давомида ҳеч ким маблағни талаб қилиб чиқмаган.

Жанубий Кореянинг йўқолган буюмлар тўғрисидаги қонунчилигига кўра, йўқолган мол-мулк эгаси оммавий эълон берилганидан кейин олти ой ичида ўз ҳуқуқини талаб қилмаса, мулкка эгалик қилиш ҳуқуқи уни топган шахсга ўтиши мумкин.

Шу сабабли, август ойида полиция топилган маблағни эркакка топширган. Бироқ 25 миллион вондан 22 фоизлик солиқ ҳамда маҳаллий газетадаги эълон харажатлари учун жами 5,77 миллион вон ушлаб қолинган. Натижада эркакнинг ҳисобига 19,23 миллион вон ўтказилган.

Полиция пулнинг жиноят билан боғлиқлигини кўрсатувчи далиллар аниқланмаганини билдирган. Шунингдек, эркак пулни топгач, уни белгиланган тартибда полицияга топширгани сабабли эгалик ҳуқуқини олишга тўсқинлик қилувчи ҳолатлар аниқланмаган.

ИнчхонЮжная Корея25 миллион вонЮжная Корея полицияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жанубий Корея собиқ бош мураббийи таҳдидлардан сўнг АҚШга учиб кетдиЖанубий Корея собиқ бош мураббийи таҳдидлардан сўнг АҚШга учиб кетди3 июл 20:42Дунёда бойлар сони янги рекорд ўрнатди! Қайси мамлакатда бойлар энг кўп?Дунёда бойлар сони янги рекорд ўрнатди! Қайси мамлакатда бойлар энг кўп?5 июл 15:04Телефонга тикилиш ўрнига: Тошкентда илк бор «спорт-бекат» ишга тушдиТелефонга тикилиш ўрнига: Тошкентда илк бор «спорт-бекат» ишга тушди26 июн 16:45Гвинеяда чиқинди полигони қуладиГвинеяда чиқинди полигони қулади25 август 09:43Чиқинди йиғиб юрган 71 ёшли эркак ўзи билмаган ҳолда ҳисобида 63 минг доллар борлигини билдиЧиқинди йиғиб юрган 71 ёшли эркак ўзи билмаган ҳолда ҳисобида 63 минг доллар борлигини билдиБугун 15:50Индонезияда улкан чиқинди полигони саккиз кундан буён ёнмоқдаИндонезияда улкан чиқинди полигони саккиз кундан буён ёнмоқда8 июл 23:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?