Электрон чиқиндилар орасидан 191 грамм олтин топилди

·63·Дунё
Электрон чиқиндилар орасидан 191 грамм олтин топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хитойлик блогер минглаб электрон чиқиндилардан, жумладан СИМ-карталардан 191,73 грамм олтин ажратиб олганини маълум қилди.
  • Ушбу жараённи акс эттирувчи видео ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди, бироқ мутахассислар оддий СИМ-карталардаги олтин миқдори жуда камлигини, 191 грамм олтин учун тахминан 400 мингта СИМ-карта керак бўлишини таъкидлади.

Хитойлик блогер минглаб SIM-карталар ва бошқа электрон чиқиндилардан қиймати 120 минг юан, яъни тахминан 17 минг долларлик олтин ажратиб олганини маълум қилди. У жараён акс этган видеони ижтимоий тармоқларга жойлаштиргач, ролик кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.

Гуандун провинциясида яшовчи блогер эски SIM-карта чиплари ва бошқа электрон қисмлардан жами 191,73 грамм олтин олганини даъво қилди. Унинг айтишича, бунинг учун кучли кислоталар ёрдамида эритиш ва электролиз орқали тиклаш каби мураккаб жараёнлардан фойдаланилган.

Видеога қизиққан фойдаланувчилардан бири: «Ўн йил ишлашдан кўра, бир йил давомида электрон чиқиндиларни йиғиш яхшироқ экан», — дея изоҳ қолдирди ва блогердан шогирдликка олишини сўради. Бошқа бир фойдаланувчи эса: «SIM-карта чипларидан ҳам олтин олиш мумкинми? Бу ҳақда ҳеч қачон эшитмаган эканман», — деб ёзди.

Бироқ мутахассислар оддий SIM-карталардаги олтин миқдори жуда камлигини таъкидлади. Видеода ҳар бир картада 0,02 грамм олтин борлиги айтилган бўлса-да, аслида бу кўрсаткич атиги 0,47 миллиграммни ташкил этади. Демак, 191 грамм олтин ажратиб олиш учун тахминан 400 мингта SIM-карта керак бўлиши мумкин.

Юзага келган баҳслардан сўнг блогер фойдаланилган материаллар фақат оддий SIM-карталардан иборат эмаслигини тушунтирди. Унинг айтишича, олтин телекоммуникация ва электроника соҳасидаги олтин қопламали чиқинди чиплардан ҳам ажратиб олинган.

«Бу оддий SIM-карталардан олтин ажратиб олган бир инсон ҳақидаги ҳикоя эмас. Бу қимматбаҳо металларни қайта ишлаш саноатида муайян электрон чиқиндиларни қайта ишлашнинг қонуний жараёнидир. Видеодан мақсад шов-шув кўтариш эмас, балки жараён ва чиқиндиларни қайта ишлаш қийматини кўрсатиш эди», — деди блогер.

Мутахассислар эса бу усулни ўзбошимчалик билан такрорлашга уриниш хавфли эканидан огоҳлантирди. Олтин ажратиш жараёнида ўта кучли ва коррозияга олиб келувчи кимёвий моддалар ишлатилади. Улар инсон саломатлигига жиддий зарар етказиши ва атроф-муҳитни ифлослантириши мумкин. Шу сабабли электрон чиқиндиларни қайта ишлаш махсус шароитда ва хавфсизлик талабларига риоя қилган ҳолда амалга оширилиши зарур.

Хитой блогерSIM-картаэлектрон чиқиндиларолтин ажратиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда барча жараёнлари ҳимояланган маҳаллий SIM-карталар тақдим этилдиРоссияда барча жараёнлари ҳимояланган маҳаллий SIM-карталар тақдим этилди29 апрел 19:26Манилада кучли ёмғирлардан сўнг каналлар чиқиндиларга тўлдиМанилада кучли ёмғирлардан сўнг каналлар чиқиндиларга тўлди15 август 06:10Непалда 6 ёшли қизалоқ 3 кундан сўнг вайроналар орасидан тирик топилдиНепалда 6 ёшли қизалоқ 3 кундан сўнг вайроналар орасидан тирик топилди1 сентябр 09:12Бельгияда девор орасидан 9 млн евролик олтин топилдиБельгияда девор орасидан 9 млн евролик олтин топилди15 август 06:52Итальян аёл 1 миллион евролик чиптасини ахлатга ташладиИтальян аёл 1 миллион евролик чиптасини ахлатга ташлади14 август 18:14Ерга қайтаётган космик чиқиндилар сони кескин ошдиЕрга қайтаётган космик чиқиндилар сони кескин ошди7 август 19:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди