Электрон чиқиндилар орасидан 191 грамм олтин топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитойлик блогер минглаб электрон чиқиндилардан, жумладан СИМ-карталардан 191,73 грамм олтин ажратиб олганини маълум қилди.
- Ушбу жараённи акс эттирувчи видео ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди, бироқ мутахассислар оддий СИМ-карталардаги олтин миқдори жуда камлигини, 191 грамм олтин учун тахминан 400 мингта СИМ-карта керак бўлишини таъкидлади.
Хитойлик блогер минглаб SIM-карталар ва бошқа электрон чиқиндилардан қиймати 120 минг юан, яъни тахминан 17 минг долларлик олтин ажратиб олганини маълум қилди. У жараён акс этган видеони ижтимоий тармоқларга жойлаштиргач, ролик кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.
Гуандун провинциясида яшовчи блогер эски SIM-карта чиплари ва бошқа электрон қисмлардан жами 191,73 грамм олтин олганини даъво қилди. Унинг айтишича, бунинг учун кучли кислоталар ёрдамида эритиш ва электролиз орқали тиклаш каби мураккаб жараёнлардан фойдаланилган.
Видеога қизиққан фойдаланувчилардан бири: «Ўн йил ишлашдан кўра, бир йил давомида электрон чиқиндиларни йиғиш яхшироқ экан», — дея изоҳ қолдирди ва блогердан шогирдликка олишини сўради. Бошқа бир фойдаланувчи эса: «SIM-карта чипларидан ҳам олтин олиш мумкинми? Бу ҳақда ҳеч қачон эшитмаган эканман», — деб ёзди.
Бироқ мутахассислар оддий SIM-карталардаги олтин миқдори жуда камлигини таъкидлади. Видеода ҳар бир картада 0,02 грамм олтин борлиги айтилган бўлса-да, аслида бу кўрсаткич атиги 0,47 миллиграммни ташкил этади. Демак, 191 грамм олтин ажратиб олиш учун тахминан 400 мингта SIM-карта керак бўлиши мумкин.
Юзага келган баҳслардан сўнг блогер фойдаланилган материаллар фақат оддий SIM-карталардан иборат эмаслигини тушунтирди. Унинг айтишича, олтин телекоммуникация ва электроника соҳасидаги олтин қопламали чиқинди чиплардан ҳам ажратиб олинган.
«Бу оддий SIM-карталардан олтин ажратиб олган бир инсон ҳақидаги ҳикоя эмас. Бу қимматбаҳо металларни қайта ишлаш саноатида муайян электрон чиқиндиларни қайта ишлашнинг қонуний жараёнидир. Видеодан мақсад шов-шув кўтариш эмас, балки жараён ва чиқиндиларни қайта ишлаш қийматини кўрсатиш эди», — деди блогер.
Мутахассислар эса бу усулни ўзбошимчалик билан такрорлашга уриниш хавфли эканидан огоҳлантирди. Олтин ажратиш жараёнида ўта кучли ва коррозияга олиб келувчи кимёвий моддалар ишлатилади. Улар инсон саломатлигига жиддий зарар етказиши ва атроф-муҳитни ифлослантириши мумкин. Шу сабабли электрон чиқиндиларни қайта ишлаш махсус шароитда ва хавфсизлик талабларига риоя қилган ҳолда амалга оширилиши зарур.
Изоҳлар 0
…