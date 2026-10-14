Истанбулда иситма сиропини ортиқча қабул қилган қизча вафот этди

·0·Дунё
Истанбулда иситма сиропини ортиқча қабул қилган қизча вафот этди

Туркиянинг Истанбул шаҳрида 3 ёшли қизча иситма туширувчи сиропни меъёридан ортиқ қабул қилгани оқибатида вафот этди. Бу ҳақда “Haberler” нашри хабар берди.

Ҳозирда боланинг ўлими юзасидан тергов олиб борилмоқда. Дастлабки тахминларга кўра, фожиага дори дозасининг ошиб кетгани сабаб бўлган бўлиши мумкин. Бироқ бу ҳолат ҳали тўлиқ тасдиқланмаган.

Воқеадан сўнг мутахассислар болаларга иситма туширувчи дориларни беришда эҳтиёткор бўлиш зарурлигини таъкидлади. Шифокор Гюнай Жантурнинг айтишича, дори миқдори боланинг вазнига қараб белгиланиши ва шифокор тавсиясига мувофиқ берилиши керак.

Мутахассис, шунингдек, сироп таъсирини кутмасдан уни қайта бериш хавфли бўлиши мумкинлигини эслатди. Хусусан, парацетамолни меъёридан ортиқ қабул қилиш жигарга жиддий зарар етказиши мумкин.

Шифокорлар ота-оналарга дори дозасини ўзбошимчалик билан оширмаслик ва боланинг аҳволи ёмонлашса, тиббий ёрдамга мурожаат қилишни тавсия этади.

ИстанбулHaberlerГюнай Жантуриситма туширувчи сироп
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Депутат уйидан 57 миллион доллар ва олтиндан ички кийим топилдиДепутат уйидан 57 миллион доллар ва олтиндан ички кийим топилди5 июл 17:50Хитойда каналар орқали юқувчи янги хавфли вирус аниқланди...Хитойда каналар орқали юқувчи янги хавфли вирус аниқланди...10 сентябр 10:21«Макка» битими: Истанбулда муҳим йиғилиш бошланади«Макка» битими: Истанбулда муҳим йиғилиш бошланади31 август 10:18Икки ёшли қизча 250 дан ортиқ магнит шарчани ютиб юбордиИкки ёшли қизча 250 дан ортиқ магнит шарчани ютиб юборди8 октябр 14:21Йилига 700 мингдан ортиқ одамни ўлдирадиган жонзот аниқландиЙилига 700 мингдан ортиқ одамни ўлдирадиган жонзот аниқланди22 август 14:42Хитойда 3 ёшли қиз ширинлик учун укасини "гаровга олди"Хитойда 3 ёшли қиз ширинлик учун укасини "гаровга олди"11 август 05:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда