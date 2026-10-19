Уч кунда 3 килограмм желейли конфет еган эркак шифохонага тушди
Буюк Британияда яшовчи 33 ёшли юк машинаси ҳайдовчиси қисқа вақт ичида жуда кўп миқдорда желейли конфет истеъмол қилганидан сўнг шошилинч тиббий ёрдамга муҳтож бўлди. У кучли қорин оғриғи ва бошқа жиддий аломатлар билан шифохонага олиб борилди.
Йоркширлик Натан Римингтон желейли ширинликларга иштиёқи туфайли Amazon орқали Haribo Cola Jelly конфетларининг 3 килограммлик идишини буюртма қилган. Умумий энергетик қиймати 10 461 килокалория бўлган ширинликларни эркак атиги уч кун ичида еб тугатган.
Кўп ўтмай, унда кучли қорин оғриғи, кўп терлаш, қон босимининг кўтарилиши ва совуқ тер босиши кузатилган. Дастлаб шифокорлар овқатдан заҳарланишдан гумон қилишган, аммо қўшимча текширувлар ҳазм тизимида желатин миқдори одатдагидан анча юқори эканини кўрсатган. Натижада Натанга ўткир дивертикулит ташхиси қўйилган.
Дивертикулит қандай касаллик?
Дивертикулит — йўғон ичак деворида ҳосил бўладиган майда бўртиқларнинг яллиғланиши ёки инфекцияланиши билан боғлиқ касаллик. Унинг асосий белгиларидан бири қориннинг чап пастки қисмидаги кучли ва узоқ давом этувчи оғриқдир. Шунингдек, иситма, қалтираш, ҳазм бузилиши ва қусиш ҳам кузатилиши мумкин.
Оғир ҳолатларда ичак девори тешилиши ва перитонит каби хавфли асоратлар ривожланиши эҳтимоли бор. Айрим беморларда нажасда қон ёки шиллиқ модда ҳам пайдо бўлади.
Эркак олти кун шифохонада даволанди
Шифокорлар Натанга оғиз орқали овқат ва ичимлик қабул қилишни вақтинча тақиқлаб, томир орқали суюқлик юбориш муолажасини бошлашган. Юқори иситма ва кучли қорин оғриғи туфайли у олти кун давомида интенсив терапия бўлимида даволанган.
Яхшиямки, эркак тўлиқ соғайиб кетган. Бироқ ушбу воқеадан кейин у узоқ вақт желейли конфетлардан ўзини тийиб туриши мумкин.
Бу ҳодиса ширинликларни ҳаддан ташқари кўп истеъмол қилиш саломатликка зарар етказиши мумкинлигини эслатади. Қоринда кучли ёки узоқ давом этувчи оғриқ, иситма ва қусиш каби аломатлар пайдо бўлса, ўзбошимчалик билан даволанмасдан, шифокорга мурожаат қилиш муҳим.
Изоҳлар 0
…