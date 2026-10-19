Уч кунда 3 килограмм желейли конфет еган эркак шифохонага тушди

·0·Дунё
Уч кунда 3 килограмм желейли конфет еган эркак шифохонага тушди

Буюк Британияда яшовчи 33 ёшли юк машинаси ҳайдовчиси қисқа вақт ичида жуда кўп миқдорда желейли конфет истеъмол қилганидан сўнг шошилинч тиббий ёрдамга муҳтож бўлди. У кучли қорин оғриғи ва бошқа жиддий аломатлар билан шифохонага олиб борилди.

Йоркширлик Натан Римингтон желейли ширинликларга иштиёқи туфайли Amazon орқали Haribo Cola Jelly конфетларининг 3 килограммлик идишини буюртма қилган. Умумий энергетик қиймати 10 461 килокалория бўлган ширинликларни эркак атиги уч кун ичида еб тугатган.

Кўп ўтмай, унда кучли қорин оғриғи, кўп терлаш, қон босимининг кўтарилиши ва совуқ тер босиши кузатилган. Дастлаб шифокорлар овқатдан заҳарланишдан гумон қилишган, аммо қўшимча текширувлар ҳазм тизимида желатин миқдори одатдагидан анча юқори эканини кўрсатган. Натижада Натанга ўткир дивертикулит ташхиси қўйилган.

Дивертикулит қандай касаллик?

Дивертикулит — йўғон ичак деворида ҳосил бўладиган майда бўртиқларнинг яллиғланиши ёки инфекцияланиши билан боғлиқ касаллик. Унинг асосий белгиларидан бири қориннинг чап пастки қисмидаги кучли ва узоқ давом этувчи оғриқдир. Шунингдек, иситма, қалтираш, ҳазм бузилиши ва қусиш ҳам кузатилиши мумкин.

Оғир ҳолатларда ичак девори тешилиши ва перитонит каби хавфли асоратлар ривожланиши эҳтимоли бор. Айрим беморларда нажасда қон ёки шиллиқ модда ҳам пайдо бўлади.

Эркак олти кун шифохонада даволанди

Шифокорлар Натанга оғиз орқали овқат ва ичимлик қабул қилишни вақтинча тақиқлаб, томир орқали суюқлик юбориш муолажасини бошлашган. Юқори иситма ва кучли қорин оғриғи туфайли у олти кун давомида интенсив терапия бўлимида даволанган.

Яхшиямки, эркак тўлиқ соғайиб кетган. Бироқ ушбу воқеадан кейин у узоқ вақт желейли конфетлардан ўзини тийиб туриши мумкин.

Бу ҳодиса ширинликларни ҳаддан ташқари кўп истеъмол қилиш саломатликка зарар етказиши мумкинлигини эслатади. Қоринда кучли ёки узоқ давом этувчи оғриқ, иситма ва қусиш каби аломатлар пайдо бўлса, ўзбошимчалик билан даволанмасдан, шифокорга мурожаат қилиш муҳим.

Буюк БританияЙоркширHariboAmazon
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Курьер талабалар ўрнига имтиҳон топшириб 3 млн доллар ишладиКурьер талабалар ўрнига имтиҳон топшириб 3 млн доллар ишлади19 июн 17:59Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солдиБир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди10 октябр 21:01Пхукетда икки ўзбекистонлик 26 кг каннабис билан ушландиПхукетда икки ўзбекистонлик 26 кг каннабис билан ушланди3 июл 11:23436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?11 сентябр 17:22Шри-Ланкада 55 ёшли эркакдан 3,1 килограммлик тош олиндиШри-Ланкада 55 ёшли эркакдан 3,1 килограммлик тош олинди18 август 17:23Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошландиКелинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди9 сентябр 19:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда