Депутат уйидан 57 миллион доллар ва олтиндан ички кийим топилди

·0·Дунё
Депутат уйидан 57 миллион доллар ва олтиндан ички кийим топилди

Ироқда парламент депутати Ҳинд ал-Аббасининг уйида ўтказилган тинтув давомида топилган бойликлар мамлакатда катта шов-шувга сабаб бўлди. Маҳаллий манбаларга кўра, тезкор тадбир вақтида уй ичидан 57 миллион доллар нақд пул, 27 килограмм олтин ҳамда соф олтиндан тайёрланган аёллар ички кийими аниқланган.

Бу ҳақда Haberler ва Shafaq News каби бир нечта нашрлар хабар беришди.

Тергов органларининг маълум қилишича, аниқланган барча пул маблағлари ва қимматбаҳо буюмлар далилий ашё сифатида мусодара қилинган. Мазкур ҳолат юзасидан кенг кўламли тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Дастлабки маълумотларга кўра, Ҳинд ал-Аббаси билан бир қаторда яна 46 нафар шахс коррупция, ноқонуний бойлик орттириш ва мансаб ваколатларини суиистеъмол қилишда гумонланиб ҳибсга олинган.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ушбу иш доирасида мусодара қилинган бойликларнинг келиб чиқишини ўрганмоқда. Тергов якунларига кўра, гумонланувчиларнинг айби судда тўлиқ исботланса, уларга умрбод озодликдан маҳрум қилиш ҳамда ноқонуний орттирилган мол-мулкни тўлиқ мусодара қилиш жазоси тайинланиши мумкин.

Мазкур воқеа Ироқда коррупцияга қарши кураш доирасидаги энг шов-шувли ишлардан бири сифатида кенг муҳокама қилинмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду Венесуэладаги кучли зилзилада оиласини йўқотган болага видеомурожаат йўллади (видео)Роналду Венесуэладаги кучли зилзилада оиласини йўқотган болага видеомурожаат йўллади (видео)Бугун, 17:48400 га яқин дрон ҳужуми: Санкт-Петербург яна нишонга олинди400 га яқин дрон ҳужуми: Санкт-Петербург яна нишонга олиндиБугун, 17:39АҚШ Мустақиллигининг 250 йиллиги тарихий рекорд билан нишонландиАҚШ Мустақиллигининг 250 йиллиги тарихий рекорд билан нишонландиБугун, 17:11Онаси учун 17 йил курашган ака-укалар судда ғалаба қозондиОнаси учун 17 йил курашган ака-укалар судда ғалаба қозондиБугун, 16:31Путин Трампга қўнғироқ қилди: суҳбатда нималар айтилди?Путин Трампга қўнғироқ қилди: суҳбатда нималар айтилди?Бугун, 15:59Россия талабаларни қандай қилиб урушга жалб қилмоқда?Россия талабаларни қандай қилиб урушга жалб қилмоқда?Бугун, 15:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди