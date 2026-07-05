Депутат уйидан 57 миллион доллар ва олтиндан ички кийим топилди
Ироқда парламент депутати Ҳинд ал-Аббасининг уйида ўтказилган тинтув давомида топилган бойликлар мамлакатда катта шов-шувга сабаб бўлди. Маҳаллий манбаларга кўра, тезкор тадбир вақтида уй ичидан 57 миллион доллар нақд пул, 27 килограмм олтин ҳамда соф олтиндан тайёрланган аёллар ички кийими аниқланган.
Бу ҳақда Haberler ва Shafaq News каби бир нечта нашрлар хабар беришди.
Тергов органларининг маълум қилишича, аниқланган барча пул маблағлари ва қимматбаҳо буюмлар далилий ашё сифатида мусодара қилинган. Мазкур ҳолат юзасидан кенг кўламли тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
Дастлабки маълумотларга кўра, Ҳинд ал-Аббаси билан бир қаторда яна 46 нафар шахс коррупция, ноқонуний бойлик орттириш ва мансаб ваколатларини суиистеъмол қилишда гумонланиб ҳибсга олинган.
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ушбу иш доирасида мусодара қилинган бойликларнинг келиб чиқишини ўрганмоқда. Тергов якунларига кўра, гумонланувчиларнинг айби судда тўлиқ исботланса, уларга умрбод озодликдан маҳрум қилиш ҳамда ноқонуний орттирилган мол-мулкни тўлиқ мусодара қилиш жазоси тайинланиши мумкин.
Мазкур воқеа Ироқда коррупцияга қарши кураш доирасидаги энг шов-шувли ишлардан бири сифатида кенг муҳокама қилинмоқда.
…