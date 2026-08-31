«Макка» битими: Истанбулда муҳим йиғилиш бошланади

·20·Дунё
«Макка» битими: Истанбулда муҳим йиғилиш бошланади

31 август куни Истанбулда Яқин Шарқ хавфсизлиги учун муҳим аҳамиятга эга сиёсий учрашув бўлиб ўтиши кутилмоқда. Йиғилишда «Макка» битими доирасида иштирокчи давлатларнинг ташқи сиёсат ва мудофаа соҳасидаги масъул раҳбарлари бир жойга тўпланади.

Учрашувнинг асосий мақсади — битимда белгиланган келишувларни амалда қандай механизмлар орқали ривожлантириш мумкинлигини муҳокама қилиш.

Истанбулда кимлар йиғилади?

Биринчи йиғилишда битимни имзолаган давлатларнинг юқори мартабали вакиллари иштирок этади.

Хусусан:

  • ташқи ишлар вазирлари;

  • мудофаа вазирлари;

  • Бош штаб бошлиқлари;

  • хавфсизлик ва мудофаа масалалари учун масъул бошқа расмийлар.

Бу таркиб учрашув фақат дипломатик мулоқот билан чекланиб қолмаслигидан дарак беради.

Нега айнан мудофаа масаласи муҳим?

«Макка» битими доирасида сиёсий келишувлар билан бир қаторда хавфсизлик ва мудофаа йўналишлари ҳам алоҳида аҳамият касб этади.

Ташқи ишлар вазирлари сиёсий ва дипломатик масалаларни муҳокама қилса, мудофаа вазирлари ҳамда Бош штаб раҳбарларининг иштироки ҳарбий соҳадаги ҳамкорлик масалалари ҳам кун тартибида бўлишини англатади.

Истанбулдаги учрашув битимнинг кейинги босқичи қандай шаклланишини белгилаши мумкин.

Бу йиғилиш нимани ўзгартириши мумкин?

Биринчи йиғилишнинг аҳамияти шундаки, томонлар келишувни имзолашдан кейинги амалий қадамларни муҳокама қилиш имкониятига эга бўлади.

Кутилаётган асосий йўналишлар:

  1. Сиёсий мулоқотни кучайтириш;

  2. Мудофаа соҳасида ҳамкорлик механизмларини муҳокама қилиш;

  3. Хавфсизлик масалалари бўйича мувофиқлашувни кучайтириш;

  4. Кейинги учрашувлар ва қўшма ташаббуслар учун асос яратиш.

Асосий савол — битим энди қандай ишлайди?

«Макка» битимининг сиёсий аҳамияти унинг имзоланиши билан тугамайди. Аксинча, 31 август куни Истанбулда ўтиши кутилаётган биринчи сиёсий ва мудофаа қўмитаси йиғилиши келишувларни амалий механизмларга айлантириш жараёнининг бошланиши бўлиши мумкин.

Шу сабабли ташқи ишлар ва мудофаа вазирлари, шунингдек, Бош штаб бошлиқларининг бир стол атрофида йиғилиши томонларнинг битимга қандай сиёсий ва хавфсизлик мазмуни беришини кўрсатиб бериши мумкин.

Энг муҳими, Истанбулдаги учрашувдан кейин «Макка» битими доирасидаги ҳамкорликнинг кейинги йўналишлари аниқлашиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳақиқий буюмлар билан турмуш қурганлар: ғалати «никоҳлар» тарихи (фото)Ҳақиқий буюмлар билан турмуш қурганлар: ғалати «никоҳлар» тарихи (фото)Бугун, 05:56Швецияда 7 нафар сайёҳ эскалаторда кутилмаган ҳолатга тушди (видео)Швецияда 7 нафар сайёҳ эскалаторда кутилмаган ҳолатга тушди (видео)Бугун, 04:21Путин, Трамп ва Зеленский учрашуви қачон бўлиши мумкин? Ягона шарти маълум қилиндиПутин, Трамп ва Зеленский учрашуви қачон бўлиши мумкин? Ягона шарти маълум қилиндиКеча, 23:04АҚШ Саудия Арабистонининг ҳусийларга қарши режасини рад этдиАҚШ Саудия Арабистонининг ҳусийларга қарши режасини рад этдиКеча, 22:58Ўзбекистон ва Беларусь ҳарбий ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Минскдаги музокаралар тафсилотиЎзбекистон ва Беларусь ҳарбий ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Минскдаги музокаралар тафсилотиКеча, 22:55Кипр соҳилларида паром ағдарилиб кетди: қурбонлар борКипр соҳилларида паром ағдарилиб кетди: қурбонлар борКеча, 19:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди