Дунёда вақтни ҳисоблаш тизими ўзгармоқда: "кабиса сонияси" бекор қилинади

·76·Дунё
Дунёда вақтни ҳисоблаш тизими ўзгармоқда: "кабиса сонияси" бекор қилинади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Дунёдаги 69 давлат вакиллари 2027 йилдан бошлаб вақтни ҳисоблашда қўлланадиган кабиса сониясидан воз кечиб, унинг ўрнига янги тизимни жорий этишга овоз берди.
  • Янги тизимда мувофиқлаштирилган универсал вақт (УТК) билан Ернинг айланишига асосланган астрономик вақт ўртасидаги фарқ бир соатгача етишига рухсат берилади, бу эса компютер тизимлари ва бошқа инфратузилмалардаги носозликлар хавфини камайтиради.

Дунёнинг 69 давлати вакиллари вақтни ҳисоблашда қўлланадиган кабиса сониясидан воз кечиш ва унинг ўрнига янги тизимни жорий этишга овоз берди. Ўзгаришлар 2027 йилдан кучга кириши белгиланган. Бу ҳақда The Guardian хабар берди.

Қарор 15 октябрь куни Франциянинг Версаль шаҳрида Халқаро ўлчов ва тарозилар бюроси томонидан ташкил этилган конференцияда қабул қилинган. Янги тизимга кўра, мувофиқлаштирилган универсал вақт (UTC) билан Ернинг айланишига асосланган астрономик вақт ўртасидаги фарқ бир соатгача етишига рухсат берилади. Бироқ бундай фарқни тузатиш зарурати минглаб йиллар давомида юзага келмаслиги мумкин.

Ҳозирги вақт тизимида Ернинг айланишидаги ўзгаришларни ҳисобга олиш учун зарурат туғилганда UTC’га бир сония қўшилади. Бу «кабиса сонияси» деб аталади. Аммо бундай кичик ўзгаришлар компьютер тизимлари, алоқа тармоқлари, сунъий йўлдошлар ва электр тармоқларида носозликларни келтириб чиқариши мумкин.

Масалан, 2012 йилда кабиса сонияси қўшилганидан кейин айрим компьютер тизимларида муаммолар юзага келган. Reddit ва LinkedIn сайтларида узилишлар кузатилган, Qantas авиакомпанияси рейсларида ҳам кечикишлар бўлган.

Олимларнинг тушунтиришича, Ернинг айланиш тезлиги доимий эмас. У сайёранинг ички тузилиши, океанлар ва атмосферадаги жараёнлар каби табиий омиллар таъсирида ўзгаради. Узоқ муддатда Ернинг айланиши секинлашиб боради, бироқ сўнгги йилларда унинг тезлашган даврлари ҳам кузатилган.

Шу сабабли мутахассислар вақтни мослаштириш учун келажакда бир сонияни қўшиш эмас, балки олиб ташлаш зарурати туғилиши мумкинлигидан хавотир билдирган. Бу «манфий кабиса сонияси» деб аталади ва ҳали амалда қўлланмаган. Олимлар бундай эҳтиёжнинг келгуси ўн йилликда пайдо бўлиш эҳтимолини тахминан 30 фоиз деб баҳолаган.

Янги тизимнинг асосий мақсади — вақтни ҳисоблашдаги тез-тез амалга ошириладиган кичик ўзгаришларни бартараф этиб, рақамли инфратузилмадаги носозликлар хавфини камайтириш. Бунда астрономик вақт билан расмий вақт ўртасидаги фарқ катталашишига йўл қўйилади, зарур тузатиш эса бир соатлик чегарага етганда амалга оширилиши мумкин.

Маълумот учун, 1967 йилда сониянинг таърифи цезий-133 атомининг тебранишларига асосланган ҳолда белгиланган. 1972 йилдан буён Ернинг айланиши билан мувофиқликни сақлаш учун UTC’га жами 27 марта кабиса сонияси қўшилган. Охирги марта бундай ўзгариш 2016 йил 31 декабрда амалга оширилган.

Лапс секундларUTCВерсаль конференциясиХалқаро ўлчов ва тарозилар бюроси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкинЕрнинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин11 сентябр 18:09АҚШ мактабида 16 ёшли ўсмир қонли отишма содир этди — қурбонлар ва тафсилотларАҚШ мактабида 16 ёшли ўсмир қонли отишма содир этди — қурбонлар ва тафсилотларБугун 17:03Австралияда кўршапалаклар ҳужуми кўпайди: хавфли вирусдан огоҳлантиришдиАвстралияда кўршапалаклар ҳужуми кўпайди: хавфли вирусдан огоҳлантиришдиБугун 17:03“Буни кўриш оғир”: Роналдунинг опаси Элма Авейру укасига бўлган муносабатдан норози“Буни кўриш оғир”: Роналдунинг опаси Элма Авейру укасига бўлган муносабатдан норозиБугун 16:53 АҚШда 16 ёшли ўсмир мактабга ҳужум қилиб, тўрт кишини ўлдирди АҚШда 16 ёшли ўсмир мактабга ҳужум қилиб, тўрт кишини ўлдирдиБугун 16:50Ҳамшира ҳамкасбининг тўйига кетиб қолгани оқибатида 19 ёшли бемор вафот этдиҲамшира ҳамкасбининг тўйига кетиб қолгани оқибатида 19 ёшли бемор вафот этдиБугун 13:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди