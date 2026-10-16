Беларусда ўзбек жангчилари хотирасига ёдгорлик ўрнатилди: очилиш маросими тафсилотлари

·48·Дунё
Беларусда ўзбек жангчилари хотирасига ёдгорлик ўрнатилди: очилиш маросими тафсилотлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Беларуснинг Витебск вилоятидаги Шапури қишлоғида Иккинчи жаҳон урушида ҳалок бўлган ўзбек жангчилари хотирасига бағишланган ёдгорлик очилди.
  • Ушбу мемориал қарийб 18 минг аскар дафн этилган биродарлик қабристонида қад ростлаган бўлиб, уларнинг 729 нафари ўзбекистонликлардир.

Беларусь Республикасининг Витебск вилоятида Иккинчи жаҳон уруши йилларида Витебшчинани немис-фашист босқинчиларидан озод қилишда қаҳрамонларча ҳалок бўлган ўзбекистонлик жангчилар хотирасига бағишланган тантанали ёдгорлик мажмуаси очилди.

Тарихий мемориал Витебск туманидаги Шапури қишлоғида қад ростлади. 15 октябрь куни бўлиб ўтган тантанали очилиш маросимида икки давлат расмий вакиллари, маҳаллий аҳоли ва фахрий қоровул иштирок этди.

Беларусда ўзбек жангчилари хотирасига ёдгорлик ўрнатилди: очилиш маросими тафсилотлари

18 минг жангчи орасида 729 нафар ўзбекистонлик

Мемориал ўрнатилган ҳудуд уруш тарихидаги энг йирик ва муқаддас биродарлик қабристонларидан бири ҳисобланади:

  • Улкан биродарлик қабри: Мазкур масканда қарийб 18 минг нафар совет аскари мангу қўним топган бўлиб, уларнинг 729 нафари Ўзбекистондан сафарбар этилган қаҳрамонлардир;

  • Витебск бўйича умумий рақам: Витебск туман ижроия қўмитаси раиси Сергей Егоровнинг қайд этишича, ушбу ҳудуд Беларусдаги энг йирик ҳарбий дафнгоҳлардан бири саналади — умуман олганда эса Витебск тупроғида 1,3 мингдан ортиқ ўзбекистонлик жангчи дафн этилган;

  • «Багратион» операцияси: Уруш йилларида Шапури қишлоғи немислар мудофаасини ёриб ўтишда ҳал қилувчи жанг майдонига айланган ва машҳур «Багратион» стратегик операциясининг муҳим нуқтаси бўлган.

Беларусда ўзбек жангчилари хотирасига ёдгорлик ўрнатилди: очилиш маросими тафсилотлари

Расмий очилиш маросими ва юқори мартабали меҳмонлар

Ёдгорлик тоши очилиши муносабати билан ўтказилган тадбирда икки мамлакат делегацияси иштирок этди:

  • Беларусь томонидан: Витебск вилояти ижроия қўмитаси раҳбари Александр Рогожник ҳамда вилоят мутасаддилари;

  • Ўзбекистон томонидан: Ўзбекистоннинг Беларусдаги фавқулодда ва мухтор элчиси Нуриддин Мамажонов ҳамда Андижон вилояти ҳокими Шуҳратбек Абдураҳмонов қатнашди;

  • Мемориал қиёфаси: Улкан табиий тош устига ўрнатилган бронза лавҳада ўзбек ва рус тилларида озодлик йўлида жон фидо қилган ўзбек фарзандларининг жасорати мангу муҳрланди.

Беларусда ўзбек жангчилари хотирасига ёдгорлик ўрнатилди: очилиш маросими тафсилотлари

Ушбу ёдгорлик мажмуаси нафақат тарихий адолат ва хотирага бўлган юксак эҳтиром, балки Ўзбекистон ва Беларусь халқлари ўртасидаги дўстлик ҳамда умумий тарих ришталарини мустаҳкамлашда муҳим рамзий қадам бўлди.

Витебск мемориалиШапури қишлоғиБагратион операциясиНуриддин Мамажонов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

МДҲда инқилобий қадам: Беларусда илк бор расмий криптобанклар рўйхатга олиндиМДҲда инқилобий қадам: Беларусда илк бор расмий криптобанклар рўйхатга олинди29 сентябр 10:15Лукашенконинг орзуси ушалди: Унга "муқаддас" сигир ҳайкали совға қилиндиЛукашенконинг орзуси ушалди: Унга "муқаддас" сигир ҳайкали совға қилинди31 июл 18:30Икки қўлидан айрилган фермер хотирасига ҳайкал ўрнатилдиИкки қўлидан айрилган фермер хотирасига ҳайкал ўрнатилди31 июл 04:32Швейцария Беларусь режимини санкциялар билан қуршовга олдиШвейцария Беларусь режимини санкциялар билан қуршовга олди18 сентябр 23:3725 сентябрь — Қозоғистонда миллий мотам куни: Манғистовдаги фожиа тафсилотлари25 сентябрь — Қозоғистонда миллий мотам куни: Манғистовдаги фожиа тафсилотлари25 сентябр 08:34724 минг долларлик кўприк очилиш маросими пайтида қулашига бир баҳя қолди724 минг долларлик кўприк очилиш маросими пайтида қулашига бир баҳя қолди3 сентябр 20:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди