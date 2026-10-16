Беларусда ўзбек жангчилари хотирасига ёдгорлик ўрнатилди: очилиш маросими тафсилотлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Беларуснинг Витебск вилоятидаги Шапури қишлоғида Иккинчи жаҳон урушида ҳалок бўлган ўзбек жангчилари хотирасига бағишланган ёдгорлик очилди.
- Ушбу мемориал қарийб 18 минг аскар дафн этилган биродарлик қабристонида қад ростлаган бўлиб, уларнинг 729 нафари ўзбекистонликлардир.
Беларусь Республикасининг Витебск вилоятида Иккинчи жаҳон уруши йилларида Витебшчинани немис-фашист босқинчиларидан озод қилишда қаҳрамонларча ҳалок бўлган ўзбекистонлик жангчилар хотирасига бағишланган тантанали ёдгорлик мажмуаси очилди.
Тарихий мемориал Витебск туманидаги Шапури қишлоғида қад ростлади. 15 октябрь куни бўлиб ўтган тантанали очилиш маросимида икки давлат расмий вакиллари, маҳаллий аҳоли ва фахрий қоровул иштирок этди.
18 минг жангчи орасида 729 нафар ўзбекистонлик
Мемориал ўрнатилган ҳудуд уруш тарихидаги энг йирик ва муқаддас биродарлик қабристонларидан бири ҳисобланади:
Улкан биродарлик қабри: Мазкур масканда қарийб 18 минг нафар совет аскари мангу қўним топган бўлиб, уларнинг 729 нафари Ўзбекистондан сафарбар этилган қаҳрамонлардир;
Витебск бўйича умумий рақам: Витебск туман ижроия қўмитаси раиси Сергей Егоровнинг қайд этишича, ушбу ҳудуд Беларусдаги энг йирик ҳарбий дафнгоҳлардан бири саналади — умуман олганда эса Витебск тупроғида 1,3 мингдан ортиқ ўзбекистонлик жангчи дафн этилган;
«Багратион» операцияси: Уруш йилларида Шапури қишлоғи немислар мудофаасини ёриб ўтишда ҳал қилувчи жанг майдонига айланган ва машҳур «Багратион» стратегик операциясининг муҳим нуқтаси бўлган.
Расмий очилиш маросими ва юқори мартабали меҳмонлар
Ёдгорлик тоши очилиши муносабати билан ўтказилган тадбирда икки мамлакат делегацияси иштирок этди:
Беларусь томонидан: Витебск вилояти ижроия қўмитаси раҳбари Александр Рогожник ҳамда вилоят мутасаддилари;
Ўзбекистон томонидан: Ўзбекистоннинг Беларусдаги фавқулодда ва мухтор элчиси Нуриддин Мамажонов ҳамда Андижон вилояти ҳокими Шуҳратбек Абдураҳмонов қатнашди;
Мемориал қиёфаси: Улкан табиий тош устига ўрнатилган бронза лавҳада ўзбек ва рус тилларида озодлик йўлида жон фидо қилган ўзбек фарзандларининг жасорати мангу муҳрланди.
Ушбу ёдгорлик мажмуаси нафақат тарихий адолат ва хотирага бўлган юксак эҳтиром, балки Ўзбекистон ва Беларусь халқлари ўртасидаги дўстлик ҳамда умумий тарих ришталарини мустаҳкамлашда муҳим рамзий қадам бўлди.
Изоҳлар 0
…