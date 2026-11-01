Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?

·69·Дунё
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?

Кўпчиликда шундай ҳолат кузатилади: эндигина уйқу оғушига кетаётганингизда танангиз бирдан силкиниб, ўзингиз ҳам чўчиб уйғониб кетасиз. Баъзан эса худди баландликдан пастга қулаб тушаётгандек ҳис пайдо бўлади. Хўш, бу нима сабабдан содир бўлади?

Аслида, бу ҳолатнинг илмий номи бор — гипник силкиниш. У инсон уйқуга кетаётган пайтда мушакларнинг беихтиёр ва тўсатдан қисқариши натижасида юзага келади.

Уйқу бошланиши билан организм аста-секин бўшашади, нафас олиш ва юрак уриши бироз секинлашади. Айни шу жараёнда баъзан мушаклар кутилмаганда қисқариб, одамнинг чўчиб уйғонишига сабаб бўлади.

Қизиғи шундаки, бундай пайтда инсон ўзини зинадан қоқилиб кетгандек ёки баланд жойдан тушиб кетаётгандек ҳис қилиши мумкин. Бу ҳолат баъзан тушлар ёки турли тасаввурлар билан ҳам бирга кечади.

Олимлар ҳозиргача гипник силкинишнинг аниқ сабабини тўлиқ аниқламаган. Бироқ айрим омиллар унинг юзага келиш эҳтимолини ошириши мумкин. Жумладан:

  • ортиқча чарчоқ;

  • асабийлашиш ва стресс;

  • уйқу етишмаслиги;

  • кофеинли ичимликларни кўп истеъмол қилиш.

Бу ҳолат хавфлими?

Одатда, гипник силкиниш хавфли ҳисобланмайди ва кўпчиликда учрайдиган табиий ҳодисалардан бири саналади. Шу сабабли, вақти-вақти билан содир бўлиши учун ортиқча хавотирланишга ҳожат йўқ.

Бироқ силкинишлар тез-тез такрорланса, уйқу сифатига жиддий таъсир кўрсатса ёки бошқа ғайриоддий аломатлар билан бирга кузатилса, шифокорга мурожаат қилиш тавсия этилади.

гипник силкинишуйқу бузилишиуйқу гигиенасиневрология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уйқудан тетик туриш: Нега биринчи қўнғироқдан кейин дарҳол ўриндан турмаслик керак?Уйқудан тетик туриш: Нега биринчи қўнғироқдан кейин дарҳол ўриндан турмаслик керак?29 октябр 09:43Кечаси пайпоқ кийиб ухлашнинг сиз билмаган фойдалариКечаси пайпоқ кийиб ухлашнинг сиз билмаган фойдалари28 октябр 14:18Японияда ухлаб, 14 минг доллар ютиб олдиЯпонияда ухлаб, 14 минг доллар ютиб олди8 октябр 18:36Ҳиндистонда маст бўлиб ухлаб қолган маймун видеоси тармоқларни ларзага келтирди!Ҳиндистонда маст бўлиб ухлаб қолган маймун видеоси тармоқларни ларзага келтирди!27 сентябр 08:25Хитойда қиз ёққан пиротехника унинг ёнида портлади (видео)Хитойда қиз ёққан пиротехника унинг ёнида портлади (видео)20 сентябр 19:30Японияда уйқуга тўймайдиганлар мусобақасида 14 минг долларлик бош соврин топширилдиЯпонияда уйқуга тўймайдиганлар мусобақасида 14 минг долларлик бош соврин топширилди7 октябр 20:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда