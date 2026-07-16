Беларусда ўзбеклар учун «яшил йўлак»: 5 минг ишчига уй-жой, мактаб ва боғчалар ваъда қилинди
Ўзбекистон ва Беларусь ўртасидаги ҳамкорлик муносабатлари янги босқичга чиқмоқда. Бу сафар диққат марказида — меҳнат миграциясини тизимли ташкил этиш ва икки давлат ҳудудлараро алоқаларини мустаҳкамлаш масаласи турибди.
Андижон вилояти ҳокими Шуҳрат Абдураҳмонов ва Беларусь президенти Александр Лукашенко Витебск вилоятида учрашиб, ўзбекистонлик мутахассислар учун яратилаётган шароитлар ҳамда қиймати 100 миллион доллардан ортиқ бўлган йирик лойиҳаларни муҳокама қилишди.
Zamin.uz ушбу тарихий келишув ва ўзбекистонлик ишчиларни кутаётган қулайликлар тафсилотларини тақдим этади.
Ташрифнинг асоси ва олий даражадаги келишувлар
Мазкур учрашув ва янги режалар Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг шу йилнинг 8–9 июль кунлари Беларусь Республикасига амалга оширган расмий ташрифи давомида эришилган келишувларнинг амалий ифодасидир.
Шавкат Мирзиёев Беларусь билан эришилган келишувларни амалга оширишга бағишланган йиғилишда меҳнат миграциясини тизимли ва хавфсиз ташкил этиш бўйича аниқ топшириқлар берган эди. Ушбу тизимни назорат қилиш ва мувофиқлаштириш учун яқин орада Витебск шаҳрида Ўзбекистон Миграция агентлигининг ваколатхонаси иш бошлайди.
«Биз биродарларча ишлаймиз»: Муҳожирларга қандай шароитлар яратилади?
Беларусь президенти Александр Лукашенко ўзбекистонлик ишчилар учун мамлакатда барча қулайликлар яратилишини алоҳида таъкидлаб ўтди.
«Бу биз учун ҳам манфаатли. Шу тариқа Витебск вилояти ривожланади. Биз биродарларча ишлаймиз», — деди Беларусь раҳбари.
Ишчиларга бериладиган асосий имтиёз ва кафолатлар:
Уй-жой таъминоти: Беларусда меҳнат қиладиган барча ўзбекистонликлар турар жой билан таъминланади.
Оилавий ижтимоий ҳимоя: Ишчиларнинг фарзандлари маҳаллий болалар билан мутлақо тенг шароитда мактаб ва боғчаларга қатнаш имкониятига эга бўлади.
Қайси соҳаларда ишлашади? Мутахассислар асосан қишлоқ хўжалиги (жумладан, маҳсулотларни қайта ишлаш), қурилиш, саноат, хизмат кўрсатиш соҳалари ҳамда кичик тиббиёт ходими (ҳамширалик) сифатида ишга жалб этилади.
Ишчиларни жўнатиш босқичлари ва ҳудудлар
Келишувларга кўра, жами 5 минг нафар ишчи Беларуснинг Витебск ҳамда Могилёв вилоятларига юборилади. Ҳозирда Андижон вилоятидан дастлабки 255 нафар фуқаро Витебск вилоятига етиб борган ва иш бошлашга тайёргарлик кўрмоқда.
Босқичлар
Ишчилар сони
Муддати ва тартиби
Қабул қилувчи ҳудудлар
I босқич (Танлов асосида)
1 100 нафар фуқаро
Тез орада (13 та йирик корхонага)
Витебск ва бошқа вилоятлар
Умумий режа
5 000 нафар фуқаро
Сентябрь ойидан бошлаб, ҳар ой 500 кишилик гуруҳларда
Витебск ва Могилёв вилоятлари
100 миллион долларлик лойиҳалар ва янги логистика маркази
Фақатгина ишчи кучи юбориш эмас, балки икки давлат ўртасида иқтисодий инвестициялар ҳам жадал киритилмоқда. Томонлар умумий қиймати 100 миллион доллардан ортиқ бўлган 30 та янги қўшма лойиҳани шакллантиришди.
Бу лойиҳалар чорвачилик, ёғочга ишлов бериш, савдо ва логистика соҳаларини қамраб олади. Хусусан, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини биргаликда қайта ишловчи янги йирик корхона барпо этилади.
Шунингдек, йил якунига қадар Орша станциясида экспорт-импорт юкларига хизмат кўрсатувчи замин яратувчи интермодал логистика марказини очиш режалаштирилган. Бу икки давлат ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажмини бир неча баробарга оширишга хизмат қилади.
…