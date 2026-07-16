Беларусда ўзбеклар учун «яшил йўлак»: 5 минг ишчига уй-жой, мактаб ва боғчалар ваъда қилинди

·0·Дунё
Беларусда ўзбеклар учун «яшил йўлак»: 5 минг ишчига уй-жой, мактаб ва боғчалар ваъда қилинди

Ўзбекистон ва Беларусь ўртасидаги ҳамкорлик муносабатлари янги босқичга чиқмоқда. Бу сафар диққат марказида — меҳнат миграциясини тизимли ташкил этиш ва икки давлат ҳудудлараро алоқаларини мустаҳкамлаш масаласи турибди.

Андижон вилояти ҳокими Шуҳрат Абдураҳмонов ва Беларусь президенти Александр Лукашенко Витебск вилоятида учрашиб, ўзбекистонлик мутахассислар учун яратилаётган шароитлар ҳамда қиймати 100 миллион доллардан ортиқ бўлган йирик лойиҳаларни муҳокама қилишди.

Zamin.uz ушбу тарихий келишув ва ўзбекистонлик ишчиларни кутаётган қулайликлар тафсилотларини тақдим этади.

Ташрифнинг асоси ва олий даражадаги келишувлар

Мазкур учрашув ва янги режалар Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг шу йилнинг 8–9 июль кунлари Беларусь Республикасига амалга оширган расмий ташрифи давомида эришилган келишувларнинг амалий ифодасидир.

Шавкат Мирзиёев Беларусь билан эришилган келишувларни амалга оширишга бағишланган йиғилишда меҳнат миграциясини тизимли ва хавфсиз ташкил этиш бўйича аниқ топшириқлар берган эди. Ушбу тизимни назорат қилиш ва мувофиқлаштириш учун яқин орада Витебск шаҳрида Ўзбекистон Миграция агентлигининг ваколатхонаси иш бошлайди.

Беларусда ўзбеклар учун «яшил йўлак»: 5 минг ишчига уй-жой, мактаб ва боғчалар ваъда қилинди

«Биз биродарларча ишлаймиз»: Муҳожирларга қандай шароитлар яратилади?

Беларусь президенти Александр Лукашенко ўзбекистонлик ишчилар учун мамлакатда барча қулайликлар яратилишини алоҳида таъкидлаб ўтди.

«Бу биз учун ҳам манфаатли. Шу тариқа Витебск вилояти ривожланади. Биз биродарларча ишлаймиз», — деди Беларусь раҳбари.

Ишчиларга бериладиган асосий имтиёз ва кафолатлар:

  • Уй-жой таъминоти: Беларусда меҳнат қиладиган барча ўзбекистонликлар турар жой билан таъминланади.

  • Оилавий ижтимоий ҳимоя: Ишчиларнинг фарзандлари маҳаллий болалар билан мутлақо тенг шароитда мактаб ва боғчаларга қатнаш имкониятига эга бўлади.

  • Қайси соҳаларда ишлашади? Мутахассислар асосан қишлоқ хўжалиги (жумладан, маҳсулотларни қайта ишлаш), қурилиш, саноат, хизмат кўрсатиш соҳалари ҳамда кичик тиббиёт ходими (ҳамширалик) сифатида ишга жалб этилади.

Беларусда ўзбеклар учун «яшил йўлак»: 5 минг ишчига уй-жой, мактаб ва боғчалар ваъда қилинди

Ишчиларни жўнатиш босқичлари ва ҳудудлар

Келишувларга кўра, жами 5 минг нафар ишчи Беларуснинг Витебск ҳамда Могилёв вилоятларига юборилади. Ҳозирда Андижон вилоятидан дастлабки 255 нафар фуқаро Витебск вилоятига етиб борган ва иш бошлашга тайёргарлик кўрмоқда.

Босқичлар

Ишчилар сони

Муддати ва тартиби

Қабул қилувчи ҳудудлар

I босқич (Танлов асосида)

1 100 нафар фуқаро

Тез орада (13 та йирик корхонага)

Витебск ва бошқа вилоятлар

Умумий режа

5 000 нафар фуқаро

Сентябрь ойидан бошлаб, ҳар ой 500 кишилик гуруҳларда

Витебск ва Могилёв вилоятлари

100 миллион долларлик лойиҳалар ва янги логистика маркази

Фақатгина ишчи кучи юбориш эмас, балки икки давлат ўртасида иқтисодий инвестициялар ҳам жадал киритилмоқда. Томонлар умумий қиймати 100 миллион доллардан ортиқ бўлган 30 та янги қўшма лойиҳани шакллантиришди.

Бу лойиҳалар чорвачилик, ёғочга ишлов бериш, савдо ва логистика соҳаларини қамраб олади. Хусусан, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини биргаликда қайта ишловчи янги йирик корхона барпо этилади.

Шунингдек, йил якунига қадар Орша станциясида экспорт-импорт юкларига хизмат кўрсатувчи замин яратувчи интермодал логистика марказини очиш режалаштирилган. Бу икки давлат ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажмини бир неча баробарга оширишга хизмат қилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Францияда ихтиёрий ўлимга оид қонун расман маъқулландиФранцияда ихтиёрий ўлимга оид қонун расман маъқулландиБугун, 12:48Трамп Эрон электр станциялари ва кўприкларини вайрон қилиш билан таҳдид қилдиТрамп Эрон электр станциялари ва кўприкларини вайрон қилиш билан таҳдид қилдиКеча, 23:0750 млн долларлик тиранозавр: “Гас” рекордни янгилади50 млн долларлик тиранозавр: “Гас” рекордни янгиладиКеча, 22:03Аё Софияда Инжил ўқиган россияликлар қўлга олиндиАё Софияда Инжил ўқиган россияликлар қўлга олиндиКеча, 21:52Европадаги рекорд иссиқликнинг асл сабаби маълум бўлдиЕвропадаги рекорд иссиқликнинг асл сабаби маълум бўлдиКеча, 21:46Кутилмаган якун: Трамп уч йиллик низодан сўнг ёзувчи аёлга 5 млн доллар тўлаб бердиКутилмаган якун: Трамп уч йиллик низодан сўнг ёзувчи аёлга 5 млн доллар тўлаб бердиКеча, 20:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди