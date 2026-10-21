75 ёшли эркак сунъий интеллектдаги қиз учун хотинидан ажрашмоқчи бўлди

·34·Дунё
75 ёшли эркак сунъий интеллектдаги қиз учун хотинидан ажрашмоқчи бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хитойда 75 ёшли Сзян исмли нафақахўр интернетда сунъий интеллект ёрдамида яратилган виртуал қизга кўнгил қўйиб, кўп йиллик турмуш ўртоғи билан ажрашишга қарор қилди.
  • Эркак виртуал образга шу қадар боғланиб қолганки, у билан кўпроқ вақт ўтказиш учун оиласини тарк этмоқчи бўлган.
  • Вазиятга аралашган фарзандлар отасига қизнинг мавжуд эмаслигини ва у шунчаки компютер технологияси эканини тушунтиришга мажбур бўлишди.

Хитойда 75 ёшли нафақахўр интернетда сунъий интеллект ёрдамида яратилган қизга кўнгил қўйиб, кўп йиллик турмуш ўртоғидан ажрашишни сўради. Унинг фарзандлари эса вазиятга аралашиб, отасига виртуал образнинг аслида мавжуд эмаслигини тушунтиришга мажбур бўлди.

Beijing Daily нашри хабар беришича, Цзян исмли 75 ёшли эркак ижтимоий тармоқларни кўздан кечираётганида сунъий интеллект ёрдамида яратилган аёл образига дуч келган. Рақамли технологиялардан хабардор инсон учун бу тасвирнинг сунъий экани сезилиб турса-да, Цзян уни шунчаки у билан суҳбатлашишни ёқтирадиган гўзал қиз деб қабул қилган.

Ҳатто қиз гапираётганида унинг лаб ҳаракатлари овозга мос келмаслиги ҳам кекса эркакда шубҳа уйғотмаган. Вақт ўтиши билан у виртуал суҳбатдошига шу қадар боғланиб қолганки, куннинг энг ёқимли қисми телефон ёнида ўтириб, ундан янги хабарлар келишини кутишга айланган.

Қиздан келадиган хабарлар одатий ва бир хил мазмунда бўлса-да, Цзян уларни интиқлик билан кутган. Бир куни хотини уни телефондан ҳаддан ташқари кўп фойдаланаётгани учун койиган. Шундан сўнг эркак бир неча ўн йиллик турмуш ўртоғига ажрашмоқчи эканини билдирган. У виртуал қизга кўпроқ вақт ажратиб, бутун эътиборини унга қаратишни истаган.

Фарзандлари отасини ҳақиқатга қайтарди

Охир-оқибат, Цзяннинг фарзандлари вазиятга аралашишга қарор қилган. Улар отасига сунъий интеллект қандай ишлашини тушунтириб, у кўнгил қўйган қиз ҳақиқий инсон эмаслигини, балки компьютер технологиялари орқали яратилган виртуал образ эканини англатишган.

Шундан кейингина нафақахўрнинг вазиятга муносабати ўзгаришига имкон пайдо бўлган.

Бироқ Хитойда бундай ҳолатлар кам учрамайди. Айниқса, ёлғиз яшаётган, яқинлари билан кам мулоқот қиладиган ёки ҳаракатланиш имконияти чекланган кекса инсонлар сунъий интеллект ёрдамида яратилган ишонарли контент таъсирига кўпроқ тушиб қолмоқда.

Сунъий интеллект образлари кексаларнинг ҳиссиётларига таъсир қилмоқда

Бугунги кунда интернетда турли эҳтиёжларга мослаштирилган сунъий интеллект образларини учратиш мумкин. Улар орасида расмий кийимдаги мутахассислар, ҳақиқий телебошловчиларга ўхшаш янгиликлар олиб борувчилар ва ёш талабалар қиёфасидаги виртуал персонажлар ҳам бор.

Бундай образлар инсонларнинг турли ҳиссий эҳтиёжларига таъсир кўрсатиш учун яратилади. Уларнинг кўпчилиги маҳсулот ва хизматларни тарғиб қилишга мўлжалланган бўлиб, кекса инсонлар айрим товарларнинг ҳақиқийлиги ва фойдасини текширмасдан сотиб олиши мумкин.

Шу билан бирга, сунъий интеллект орқали яратилган персонажлардан муайян ғояларни тарғиб қилиш, одамларнинг ишончини қозониш ва уларда виртуал образларга нисбатан кучли ҳиссий боғлиқликни шакллантириш учун ҳам фойдаланилиши мумкин.

Мутахассислар кекса қариндошлари бор оилаларни уларнинг интернетдан фойдаланиш одатларига эътиборли бўлишга чақирмоқда. Айниқса, яқинлари телефон ёки бошқа электрон қурилмалардан ҳаддан ташқари кўп фойдаланаётган бўлса, улар билан мулоқот қилиш ва интернетдаги маълумотларнинг ишончлилигини текшириш муҳим.

Сунъий интеллект таълим, мулоқот ва кундалик вазифаларни бажаришда катта имкониятлар яратаётган бўлса-да, ундан нотўғри фойдаланиш ишонувчан ва ҳимояга муҳтож инсонлар учун жиддий хавф туғдириши мумкин.

ЦзянBeijing Dailyсунъий интеллектвиртуал қиз
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

12 ёшли қиз пул ундириш учун ота-онасига ўзини ўғирланган қилиб кўрсатди12 ёшли қиз пул ундириш учун ота-онасига ўзини ўғирланган қилиб кўрсатди11 октябр 21:16Туркиялик эркак ўзбекистонлик хотинидан 30 миллион лира зарар кўрганини айтмоқдаТуркиялик эркак ўзбекистонлик хотинидан 30 миллион лира зарар кўрганини айтмоқда13 октябр 08:04Аёл қора танли фарзанди учун эрининг кўп қаҳва ичишини айбладиАёл қора танли фарзанди учун эрининг кўп қаҳва ичишини айблади4 октябр 13:07Хитойлик эркак қамалмаслик учун ўз дафн маросимини уюштирдиХитойлик эркак қамалмаслик учун ўз дафн маросимини уюштирди18 октябр 23:15Новосибирскда 12 ёшли қиз икки болага пичоқ билан жароҳат етказдиНовосибирскда 12 ёшли қиз икки болага пичоқ билан жароҳат етказди30 сентябр 11:00Қизини 13 йил энагага ташлаб кетган эр-хотин ота-она ҳуқуқидан маҳрум қилиндиҚизини 13 йил энагага ташлаб кетган эр-хотин ота-она ҳуқуқидан маҳрум қилинди22 сентябр 10:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда