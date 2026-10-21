Афғонистонда 58 нафар фарзанди бор ота оиласини боқишда қийналмоқда

·1·Дунё
Афғонистонда 58 нафар фарзанди бор ота оиласини боқишда қийналмоқда

Афғонистоннинг Урузгон вилоятида яшовчи Муҳаммад Содиқ тўрт нафар хотинидан 58 нафар фарзанд кўрган. Бироқ катта оилани моддий таъминлаш, болаларини озиқ-овқат билан таъминлаш ва уларнинг таълим олиши учун шароит яратиш унга осон бўлмаяпти.

BBC хабарига кўра, 57 ёшли Муҳаммад Содиқ автомобиль савдоси билан шуғулланувчи корхонада ишлайди. Унинг айтишича, машина сотилганда тахминан 1 000 афғоний даромад олади. Бу эса катта оиланинг барча эҳтиёжларини қоплаш учун етарли эмас. Шу сабабли айрим фарзандлари ҳам оилага ёрдам бериш учун қоғоз ва пластмасса йиғади.

Оилада одатда кунига икки маҳал овқат тайёрланади. Яшаш шароитлари ҳам анча оғир: баъзан олти-етти киши битта юпқа кўрпа остида ухлашига тўғри келади.

Loy va toshli g'orda turli xil ro'zg'or buyumlari va qoplar tutun ichida yotibdi.

Муҳаммад Содиқ фарзандларининг барчасига таълим беришга ҳаракат қилганини, аммо бунинг учун ҳам маблағ етишмаслигини айтган. У болаларининг исмларини доим ҳам эслай олмаслиги сабабли уларни кўпинча шунчаки «ўғлим» ёки «болам» деб чақиришини билдирган.

Отанинг айтишича, у кўп фарзандли бўлишни диний эътиқоди билан боғлайди. Ҳозирда эса унинг асосий истаги — фарзандларининг таълим олиши ва оиласида озиқ-овқат етарли бўлиши. Шу боис у ҳукумат, хайрия ташкилотлари ва тадбиркорлардан ёрдам сўраган.

Eshiklari matolar bilan to'silgan qadimiy loydan yasalgan uylar qatori.
Муҳаммад СодиқУрузгон вилоятиАфғонистонбала таълим
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Толибон амалдорларига смартфон ишлатиш тақиқландиТолибон амалдорларига смартфон ишлатиш тақиқланди9 июн 19:16Қизини 13 йил энагага ташлаб кетган эр-хотин ота-она ҳуқуқидан маҳрум қилиндиҚизини 13 йил энагага ташлаб кетган эр-хотин ота-она ҳуқуқидан маҳрум қилинди22 сентябр 10:21Афғонистонда очлик сабаб оилалар қизларини сотишга мажбур бўлмоқдаАфғонистонда очлик сабаб оилалар қизларини сотишга мажбур бўлмоқда21 май 17:35Афғонистонда 2,4 миллион қиз таълим олиш имконидан маҳрум: UNESCO огоҳлантирдиАфғонистонда 2,4 миллион қиз таълим олиш имконидан маҳрум: UNESCO огоҳлантирди13 август 09:01“Қизимни сотсам, оиламни тўрт йил боқаман”— афғонистонлик ота“Қизимни сотсам, оиламни тўрт йил боқаман”— афғонистонлик ота21 май 16:34Афғонистонда ота қизини атрофдагиларга 10 йил мобайнида ўғил бола сифатида таништирдиАфғонистонда ота қизини атрофдагиларга 10 йил мобайнида ўғил бола сифатида таништирди7 август 05:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда