Тайванлик эркак хиёнатни робот чангютгич орқали фош қилиб, қамалди

·0·Дунё
Тайванлик эркак хиёнатни робот чангютгич орқали фош қилиб, қамалди

Тайванда хотинининг хиёнатини робот чангютгич ёрдамида тасвирга олган эркак беш ойлик қамоқ жазосига ҳукм қилинди. Қизиғи шундаки, у тўплаган видеолар хотинининг хиёнатини исботлашга ёрдам берган бўлса-да, кейинчалик айнан шу тасвирлар эркакнинг ўзига қарши далилга айланди.

Тайвань оммавий ахборот воситалари хабар беришича, исми ошкор этилмаган эркак хотини бошқа бир киши билан муносабатда бўлганини билиб қолгач, уларнинг иккаласидан ҳам товон пули талаб қилиб судга мурожаат қилган. Бироқ хотини ва унинг шериги ҳам эркакни ўз розилигисиз тасвирга олгани учун қарши даъво билан чиққан.

Эр-хотин 2021 йилда турмуш қуриб, эркакнинг ота-онаси билан бирга яшай бошлаган. Уларнинг байрам кунларида бориб турадиган дала ҳовлиси ҳам бўлган. 2023 йилда ана шу уйга ташрифларидан бирида эркак нотаниш тиш чўткасини топиб олади ва хотинининг садоқатига шубҳа қила бошлайди.

У гараждаги кузатув камераси ёзувларини текширганида, хотинини ишдан уйига олиб келганини аввал ҳам кўрган бир эркакка кўзи тушади. Хотинидан изоҳ сўраганида эса у ҳеч қандай хиёнат бўлмаганини айтади. Эркак унинг гапларига ишонади.

Бироқ уч ой ўтгач, у тасодифан хотинининг бошқа эркак билан муносабатда бўлганини билиб қолади. Эркак хотинини ҳайратда қолдириш мақсадида уйдаги робот чангютгични мобил илова орқали масофадан бошқариб, унинг ёрдамида гаплашмоқчи бўлган. Аммо чангютгич камерасини ишга туширганида, хотинини аввал кузатув камерасида кўрган эркак билан бирга кўриб қолади.

Эркак дарҳол уларнинг олдига бориб, юзма-юз гаплашишни истаган бўлса-да, ўзини босиб, кейинги суд жараёни учун далил тўплашга қарор қилади. Видеода хотинининг ўз адвокати билан қучоқлашгани ва уй ичида кийимсиз юргани, бошқа эркакнинг эса диванда ўтиргани акс этган.

Қўлидаги видеоларга таяниб, эркак хотини ва унинг шеригидан 2 миллион Тайвань доллари (тахминан 68 минг доллар) миқдорида товон пули талаб қилади. Суд хотиннинг бошқа эркак билан муносабати оддий дўстлик чегарасидан чиққан, деган хулосага келиб, уларни жабрланган эркакка 500 минг Тайвань доллари тўлашга мажбур қилади.

Бироқ эркакнинг суддаги ғалабаси узоқ давом этмайди. Хотини унинг ўзига қарши даъво киритиб, робот чангютгич орқали уларни розиликсиз тасвирга олганини таъкидлайди. Шу тариқа, эркак хотинининг хиёнатини исботлаш учун тўплаган видеолари ўзининг қонунни бузганини кўрсатувчи далилга ҳам айланади.

Эркак ўз ҳаракатларини оқлашга уринган, аммо суд оилавий мажбуриятлар инсоннинг шахсий ҳаёт дахлсизлигига бўлган ҳуқуқидан устун эмаслигини таъкидлаган. Қарорга кўра, у хотини ва унинг шеригини розилигисиз тасвирга олиш ҳуқуқига эга бўлмаган.

Тайвань қонунчилигига мувофиқ, бошқа шахснинг шахсий ҳаёти ёки маълумотларини уни хабардор қилмасдан тасвирга олиш ёхуд ошкор этиш учун уч йилгача қамоқ жазоси ва 300 минг Тайвань долларигача жарима белгиланган. Ушбу ишда эркак беш ойлик қамоқ жазосига ҳукм қилиниб, қўшимча равишда 150 минг Тайвань доллари жарима тўлашга мажбур қилинган.

Тайваньробот чангютгичшахсий ҳаёт дахлсизлигисуд жараёни
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Намангандаги воқеа ортидан қизчанинг онаси блоггерларга мурожаат қилди (видео)Намангандаги воқеа ортидан қизчанинг онаси блоггерларга мурожаат қилди (видео)28 сентябр 10:52Дунё Учинчи жаҳон уруши бўсағасидами? Қуролли можаролар сони рекорд даражага етдиДунё Учинчи жаҳон уруши бўсағасидами? Қуролли можаролар сони рекорд даражага етди20 октябр 11:21Наманганлик аёлнинг биргина мактуби тайванлик сайёҳни таъсирлантирдиНаманганлик аёлнинг биргина мактуби тайванлик сайёҳни таъсирлантирди6 август 16:28Дубайда машҳур робот тўйи ҳақида хабар бердиДубайда машҳур робот тўйи ҳақида хабар берди13 август 18:19Хитойда робот илонлар электр тармоқларини назорат қилишга киришдиХитойда робот илонлар электр тармоқларини назорат қилишга киришди15 июн 11:57Бирорта ҳам жарима ёзолмаган робот полициячи ишдан олиндиБирорта ҳам жарима ёзолмаган робот полициячи ишдан олинди23 июн 15:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди