Тайванлик эркак хиёнатни робот чангютгич орқали фош қилиб, қамалди
Тайванда хотинининг хиёнатини робот чангютгич ёрдамида тасвирга олган эркак беш ойлик қамоқ жазосига ҳукм қилинди. Қизиғи шундаки, у тўплаган видеолар хотинининг хиёнатини исботлашга ёрдам берган бўлса-да, кейинчалик айнан шу тасвирлар эркакнинг ўзига қарши далилга айланди.
Тайвань оммавий ахборот воситалари хабар беришича, исми ошкор этилмаган эркак хотини бошқа бир киши билан муносабатда бўлганини билиб қолгач, уларнинг иккаласидан ҳам товон пули талаб қилиб судга мурожаат қилган. Бироқ хотини ва унинг шериги ҳам эркакни ўз розилигисиз тасвирга олгани учун қарши даъво билан чиққан.
Эр-хотин 2021 йилда турмуш қуриб, эркакнинг ота-онаси билан бирга яшай бошлаган. Уларнинг байрам кунларида бориб турадиган дала ҳовлиси ҳам бўлган. 2023 йилда ана шу уйга ташрифларидан бирида эркак нотаниш тиш чўткасини топиб олади ва хотинининг садоқатига шубҳа қила бошлайди.
У гараждаги кузатув камераси ёзувларини текширганида, хотинини ишдан уйига олиб келганини аввал ҳам кўрган бир эркакка кўзи тушади. Хотинидан изоҳ сўраганида эса у ҳеч қандай хиёнат бўлмаганини айтади. Эркак унинг гапларига ишонади.
Бироқ уч ой ўтгач, у тасодифан хотинининг бошқа эркак билан муносабатда бўлганини билиб қолади. Эркак хотинини ҳайратда қолдириш мақсадида уйдаги робот чангютгични мобил илова орқали масофадан бошқариб, унинг ёрдамида гаплашмоқчи бўлган. Аммо чангютгич камерасини ишга туширганида, хотинини аввал кузатув камерасида кўрган эркак билан бирга кўриб қолади.
Эркак дарҳол уларнинг олдига бориб, юзма-юз гаплашишни истаган бўлса-да, ўзини босиб, кейинги суд жараёни учун далил тўплашга қарор қилади. Видеода хотинининг ўз адвокати билан қучоқлашгани ва уй ичида кийимсиз юргани, бошқа эркакнинг эса диванда ўтиргани акс этган.
Қўлидаги видеоларга таяниб, эркак хотини ва унинг шеригидан 2 миллион Тайвань доллари (тахминан 68 минг доллар) миқдорида товон пули талаб қилади. Суд хотиннинг бошқа эркак билан муносабати оддий дўстлик чегарасидан чиққан, деган хулосага келиб, уларни жабрланган эркакка 500 минг Тайвань доллари тўлашга мажбур қилади.
Бироқ эркакнинг суддаги ғалабаси узоқ давом этмайди. Хотини унинг ўзига қарши даъво киритиб, робот чангютгич орқали уларни розиликсиз тасвирга олганини таъкидлайди. Шу тариқа, эркак хотинининг хиёнатини исботлаш учун тўплаган видеолари ўзининг қонунни бузганини кўрсатувчи далилга ҳам айланади.
Эркак ўз ҳаракатларини оқлашга уринган, аммо суд оилавий мажбуриятлар инсоннинг шахсий ҳаёт дахлсизлигига бўлган ҳуқуқидан устун эмаслигини таъкидлаган. Қарорга кўра, у хотини ва унинг шеригини розилигисиз тасвирга олиш ҳуқуқига эга бўлмаган.
Тайвань қонунчилигига мувофиқ, бошқа шахснинг шахсий ҳаёти ёки маълумотларини уни хабардор қилмасдан тасвирга олиш ёхуд ошкор этиш учун уч йилгача қамоқ жазоси ва 300 минг Тайвань долларигача жарима белгиланган. Ушбу ишда эркак беш ойлик қамоқ жазосига ҳукм қилиниб, қўшимча равишда 150 минг Тайвань доллари жарима тўлашга мажбур қилинган.
Изоҳлар 0
…