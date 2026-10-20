Виртуал севги қурбони: 49 ёшли эркак СИ яратган “қиз” учун бор-будини сотиб, алданди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бразилияда 49 ёшли Эдимар исмли қурувчи, сунъий интеллект ёрдамида яратилган "Жессика Оливейра" исмли виртуал қизга ишонганлиги сабабли, ўзининг бор-будидан айрилди.
- Жессика номи билан чиққан бот Эдимарга катта ерлари ва ҳашаматли фермаси борлигини айтиб, уни ўз ёнига чорлаган, аммо Эдимар 2000 километр йўл босиб борганида ҳеч қандай ферма ва Жессика мавжуд эмаслигини билиб, шок ҳолатига тушган.
Замонавий рақамли технологиялар ва сунъий интеллект ривожланиши ортидан виртуал фирибгарликнинг янги ва хавфли турлари пайдо бўлмоқда. Бразилияда юз берган ғаройиб, аммо аянчли ҳодиса бутун дунё бўйлаб миллионлаб фойдаланувчилар эътиборини тортди ҳамда рақамли хавфсизлик бўйича жиддий дарс бўлди.
49 ёшли оддий қурувчи ва ғишт терувчи бўлиб ишловчи Эдимар исмли эркак ижтимоий тармоқларда ўзини гўзал фермер сифатида танитган Жессика Оливейра исмли виртуал «блогер аёл»нинг тузоғига тушиб, бор-будидан айрилди.
«Фермамга кел, барча харажатларингни қоплайман»: Ёлғон ваъдалар
Ижтимоий тармоқларда чиройли видеолар жойлаб, гўзал табиат қўйнидаги ҳашаматли фермасида ёлғиз яшашини кўрсатган блогер Эдимар билан ёзишмалар олиб бора бошлаган:
Ишонч қозониш: Жессика эркакка ўзининг катта ер майдонлари, чорва моллари борлигини айтиб, фермага кўчиб борадиган, ҳаётини у билан боғлайдиган ҳалол ва меҳнаткаш жуфт излаётганини билдирган;
Сахий ваъдалар: У барча йўл ва яшаш харажатларини ўз зиммасига олишга ваъда берган;
Кескин қарор: Севги сархуши бўлган ва келажакка катта умид боғлаган 49 ёшли Эдимар ўзининг бор мол-мулкини, уй-жой жиҳозларини арзон баҳога сотиб, йўлга отланган.
2000 километрлик сафар ва кутилмаган ҳақиқат
Севгилисининг бағрига шошилган эркак Бразилиянинг бир чеккасидан иккинчи томонига қадар нақ 2 минг километр масофани босиб ўтди:
Бўш манзил: Кўрсатилган манзилга чамадонини кўтариб етиб борган Эдимар у ерда ҳеч қандай ферма ҳам, у кутган Жессика Оливейра ҳам йўқлигини билиб, шок ҳолатига тушди;
Сунъий интеллект қурбони: Текширувлар натижасида «Жессика» аслида табиатда умуман мавжуд бўлмаган, сунъий интеллект (AI) ёрдамида генерация қилинган виртуал қиёфа экани маълум бўлди;
Автоматлаштирилган бот: Унга келган барча муҳаббат изҳорлари, таклифлар ва хабарлар махсус нейротармоқли автоматлаштирилган чат-бот орқали юборилган.
Кўчада қолган ошиққа ижтимоий хизматлар ёрдам берди
Уйи ва мол-мулкини сотиб, сафар учун барча пулини сарфлаган ғишт терувчи мутлақо чорасиз, пулсиз ва бошпанасиз ҳолда кўчада қолди:
Ёрдам сўраб мурожаат: Вазиятнинг бутун оғирлигини англаб етган Эдимар маҳаллий ижтимоий ёрдам хизматига мурожаат қилишга мажбур бўлди;
Ортга қайтиш: Ижтимоий хизмат ходимлари алданган эркакка вақтинча бошпана ва озиқ-овқат тақдим этиб, уни ўз туғилган шаҳрига қайтариш учун кўмак бермоқда.
Мазкур воқеа интернетдаги чиройли сурат ва видеоларга, виртуал ваъдаларга кўр-кўрона ишониш инсон ҳаётини бир лаҳзада пароканда қилиши мумкинлигини яна бир бор исботлади.
Изоҳлар 0
…