Виртуал севги қурбони: 49 ёшли эркак СИ яратган “қиз” учун бор-будини сотиб, алданди

·35·Дунё
Виртуал севги қурбони: 49 ёшли эркак СИ яратган “қиз” учун бор-будини сотиб, алданди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бразилияда 49 ёшли Эдимар исмли қурувчи, сунъий интеллект ёрдамида яратилган "Жессика Оливейра" исмли виртуал қизга ишонганлиги сабабли, ўзининг бор-будидан айрилди.
  • Жессика номи билан чиққан бот Эдимарга катта ерлари ва ҳашаматли фермаси борлигини айтиб, уни ўз ёнига чорлаган, аммо Эдимар 2000 километр йўл босиб борганида ҳеч қандай ферма ва Жессика мавжуд эмаслигини билиб, шок ҳолатига тушган.

Замонавий рақамли технологиялар ва сунъий интеллект ривожланиши ортидан виртуал фирибгарликнинг янги ва хавфли турлари пайдо бўлмоқда. Бразилияда юз берган ғаройиб, аммо аянчли ҳодиса бутун дунё бўйлаб миллионлаб фойдаланувчилар эътиборини тортди ҳамда рақамли хавфсизлик бўйича жиддий дарс бўлди.

49 ёшли оддий қурувчи ва ғишт терувчи бўлиб ишловчи Эдимар исмли эркак ижтимоий тармоқларда ўзини гўзал фермер сифатида танитган Жессика Оливейра исмли виртуал «блогер аёл»нинг тузоғига тушиб, бор-будидан айрилди.

«Фермамга кел, барча харажатларингни қоплайман»: Ёлғон ваъдалар

Ижтимоий тармоқларда чиройли видеолар жойлаб, гўзал табиат қўйнидаги ҳашаматли фермасида ёлғиз яшашини кўрсатган блогер Эдимар билан ёзишмалар олиб бора бошлаган:

  • Ишонч қозониш: Жессика эркакка ўзининг катта ер майдонлари, чорва моллари борлигини айтиб, фермага кўчиб борадиган, ҳаётини у билан боғлайдиган ҳалол ва меҳнаткаш жуфт излаётганини билдирган;

  • Сахий ваъдалар: У барча йўл ва яшаш харажатларини ўз зиммасига олишга ваъда берган;

  • Кескин қарор: Севги сархуши бўлган ва келажакка катта умид боғлаган 49 ёшли Эдимар ўзининг бор мол-мулкини, уй-жой жиҳозларини арзон баҳога сотиб, йўлга отланган.

2000 километрлик сафар ва кутилмаган ҳақиқат

Севгилисининг бағрига шошилган эркак Бразилиянинг бир чеккасидан иккинчи томонига қадар нақ 2 минг километр масофани босиб ўтди:

  • Бўш манзил: Кўрсатилган манзилга чамадонини кўтариб етиб борган Эдимар у ерда ҳеч қандай ферма ҳам, у кутган Жессика Оливейра ҳам йўқлигини билиб, шок ҳолатига тушди;

  • Сунъий интеллект қурбони: Текширувлар натижасида «Жессика» аслида табиатда умуман мавжуд бўлмаган, сунъий интеллект (AI) ёрдамида генерация қилинган виртуал қиёфа экани маълум бўлди;

  • Автоматлаштирилган бот: Унга келган барча муҳаббат изҳорлари, таклифлар ва хабарлар махсус нейротармоқли автоматлаштирилган чат-бот орқали юборилган.

Кўчада қолган ошиққа ижтимоий хизматлар ёрдам берди

Уйи ва мол-мулкини сотиб, сафар учун барча пулини сарфлаган ғишт терувчи мутлақо чорасиз, пулсиз ва бошпанасиз ҳолда кўчада қолди:

  • Ёрдам сўраб мурожаат: Вазиятнинг бутун оғирлигини англаб етган Эдимар маҳаллий ижтимоий ёрдам хизматига мурожаат қилишга мажбур бўлди;

  • Ортга қайтиш: Ижтимоий хизмат ходимлари алданган эркакка вақтинча бошпана ва озиқ-овқат тақдим этиб, уни ўз туғилган шаҳрига қайтариш учун кўмак бермоқда.

Мазкур воқеа интернетдаги чиройли сурат ва видеоларга, виртуал ваъдаларга кўр-кўрона ишониш инсон ҳаётини бир лаҳзада пароканда қилиши мумкинлигини яна бир бор исботлади.

Жессика ОливейраЭдимарвиртуал блогерAI фурибгарлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бразилияда эркак сунъий интеллект яратган аёл деб боридан айрилдиБразилияда эркак сунъий интеллект яратган аёл деб боридан айрилдиКеча 19:0712 ёшли қиз пул ундириш учун ота-онасига ўзини ўғирланган қилиб кўрсатди12 ёшли қиз пул ундириш учун ота-онасига ўзини ўғирланган қилиб кўрсатди11 октябр 21:16Севги учун кеч эмас: Бразилияда 70 ёшли аёл илк бор севгилисини учратиб, турмуш қурдиСевги учун кеч эмас: Бразилияда 70 ёшли аёл илк бор севгилисини учратиб, турмуш қурди15 октябр 15:54Китоб ўқиганларга пул берилади: 15 дақиқа учун мукофотКитоб ўқиганларга пул берилади: 15 дақиқа учун мукофот19 сентябр 18:23Новосибирскда 12 ёшли қиз икки болага пичоқ билан жароҳат етказдиНовосибирскда 12 ёшли қиз икки болага пичоқ билан жароҳат етказди30 сентябр 11:00Таиландда 19 ёшли россиялик талаба бедарак йўқолдиТаиландда 19 ёшли россиялик талаба бедарак йўқолди31 август 12:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда