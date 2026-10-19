Бразилияда эркак сунъий интеллект яратган аёл деб боридан айрилди

·80·Дунё
Бразилияда эркак сунъий интеллект яратган аёл деб боридан айрилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бразилияда 49 ёшли Эдимар Мартинс исмли қурувчи интернетда танишган Жессика исмли аёл билан учрашиш учун бор-йўғини сотиб, минглаб километр йўл босиб борган.
  • Манзилга етиб боргач, Жессика исмли аёл аслида мавжуд эмаслиги, унинг суратлари ва видеоларининг сунъий интеллект ёрдамида яратилгани маълум бўлган.
  • Радиостансия ходимлари Эдимарга Жессиканинг виртуал образ эканини тушунтирган, аккаунт яратувчиси эса видеоларни нотўғри тушунганини билдирган.

Бразилияда 49 ёшли эркак интернетда танишган аёли билан учрашиш умидида бор-йўғини сотиб, минглаб километр йўл босди. Аммо у манзилга етиб боргач, севиб қолган Жессика исмли аёл аслида мавжуд эмаслигини билди. Маълум бўлишича, унинг суратлари ва видеолари сунъий интеллект ёрдамида яратилган.

«Қироллардек яшаймиз» деган ваъдага ишонди

Эдимар Мартинс исмли қурувчи интернет орқали ёш, сариқ сочли Жессика билан танишган. Унинг айтишича, аёл Бразилиянинг Минас-Жерайс штатидаги фермада ёлғиз яшашини айтган ва эркакни олдига келишга чорлаган. Жессика бирга яшашса, уни «қироллардек ҳаёт» кутишига ишонтирган.

Аёлнинг гапларига ишонган Эдимар учрашиш учун бор мол-мулкини сотган ва уйидан тахминан 2 минг километр узоқдаги Бело-Оризонти шаҳрига йўл олган. У автобусда 36 соат сафар қилган.

Севган аёли аслида мавжуд эмаслиги маълум бўлди

Шаҳарга етиб келган эркак Жессиканинг аниқ манзилини билмагани учун кўчадаги одамларга унинг суратларини кўрсатиб, излашга тушган. Кейинчалик у маҳаллий радиостансияга мурожаат қилган. Радиостансия ходимлари унга Жессика ҳақиқий инсон эмас, балки сунъий интеллект орқали яратилган виртуал образ эканини тушунтирган.

Аккаунтни очган шахс ҳам Эдимар билан ҳеч қачон шахсан гаплашмаганини билдирган. Унинг таъкидлашича, эркак видеоларни нотўғри тушуниб, улардаги гапларни ўзига қаратилган таклиф деб қабул қилган.

Аноним яратувчи профил обуначиларни кўпайтириш ва маҳсулотларни реклама қилиш мақсадида очилганини айтган.

Бундай ҳолат биринчи марта кузатилмаяпти

Радио Itatiaia маълумотига кўра, бундан аввал ҳам яна икки эркак шунга ўхшаш виртуал образларга ишониб, Бело-Оризонти шаҳрига келган.

Ҳодисадан сўнг шаҳар маъмурияти Эдимарнинг уйига қайтиши учун йўл чиптаси харажатларини қоплаб берган.

Бу воқеа интернетдаги танишувларда эҳтиёткор бўлиш зарурлигини яна бир бор кўрсатди. Сунъий интеллект ёрдамида яратилган сурат ва видеолар ҳақиқий инсонга ўхшаши мумкин. Шу сабабли интернетдаги ҳар қандай маълумотга ишонишдан олдин уни текшириш муҳим.

Эдимар МартинсЖессика (сунъий интеллект образи)Бело-ОризонтиItatiaia радиостанция
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аёл «Кальмар ўйини» актёри билан кўришиш учун 350 минг доллардан айрилдиАёл «Кальмар ўйини» актёри билан кўришиш учун 350 минг доллардан айрилдиКеча 13:48Севги учун кеч эмас: Бразилияда 70 ёшли аёл илк бор севгилисини учратиб, турмуш қурдиСевги учун кеч эмас: Бразилияда 70 ёшли аёл илк бор севгилисини учратиб, турмуш қурди15 октябр 15:54Бразилияда улкан баннер ҳаво шарига илиниб, парча-парча бўлиб кетди (видео)Бразилияда улкан баннер ҳаво шарига илиниб, парча-парча бўлиб кетди (видео)6 октябр 00:44Сунъий интеллектга ишонган фермер 10 гектар ҳосилидан айрилдиСунъий интеллектга ишонган фермер 10 гектар ҳосилидан айрилди12 август 15:38Илон Маск сунъий интеллектнинг энг хавфли сценарийсидан огоҳлантирди (видео)Илон Маск сунъий интеллектнинг энг хавфли сценарийсидан огоҳлантирди (видео)16 сентябр 09:43ChatGPT’га айтилган режа полициягача етиб борди: Бразилияда фермер ҳибсга олиндиChatGPT’га айтилган режа полициягача етиб борди: Бразилияда фермер ҳибсга олинди20 сентябр 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда