Бразилияда эркак сунъий интеллект яратган аёл деб боридан айрилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бразилияда 49 ёшли Эдимар Мартинс исмли қурувчи интернетда танишган Жессика исмли аёл билан учрашиш учун бор-йўғини сотиб, минглаб километр йўл босиб борган.
- Манзилга етиб боргач, Жессика исмли аёл аслида мавжуд эмаслиги, унинг суратлари ва видеоларининг сунъий интеллект ёрдамида яратилгани маълум бўлган.
- Радиостансия ходимлари Эдимарга Жессиканинг виртуал образ эканини тушунтирган, аккаунт яратувчиси эса видеоларни нотўғри тушунганини билдирган.
Бразилияда 49 ёшли эркак интернетда танишган аёли билан учрашиш умидида бор-йўғини сотиб, минглаб километр йўл босди. Аммо у манзилга етиб боргач, севиб қолган Жессика исмли аёл аслида мавжуд эмаслигини билди. Маълум бўлишича, унинг суратлари ва видеолари сунъий интеллект ёрдамида яратилган.
«Қироллардек яшаймиз» деган ваъдага ишонди
Эдимар Мартинс исмли қурувчи интернет орқали ёш, сариқ сочли Жессика билан танишган. Унинг айтишича, аёл Бразилиянинг Минас-Жерайс штатидаги фермада ёлғиз яшашини айтган ва эркакни олдига келишга чорлаган. Жессика бирга яшашса, уни «қироллардек ҳаёт» кутишига ишонтирган.
Аёлнинг гапларига ишонган Эдимар учрашиш учун бор мол-мулкини сотган ва уйидан тахминан 2 минг километр узоқдаги Бело-Оризонти шаҳрига йўл олган. У автобусда 36 соат сафар қилган.
Севган аёли аслида мавжуд эмаслиги маълум бўлди
Шаҳарга етиб келган эркак Жессиканинг аниқ манзилини билмагани учун кўчадаги одамларга унинг суратларини кўрсатиб, излашга тушган. Кейинчалик у маҳаллий радиостансияга мурожаат қилган. Радиостансия ходимлари унга Жессика ҳақиқий инсон эмас, балки сунъий интеллект орқали яратилган виртуал образ эканини тушунтирган.
Аккаунтни очган шахс ҳам Эдимар билан ҳеч қачон шахсан гаплашмаганини билдирган. Унинг таъкидлашича, эркак видеоларни нотўғри тушуниб, улардаги гапларни ўзига қаратилган таклиф деб қабул қилган.
Аноним яратувчи профил обуначиларни кўпайтириш ва маҳсулотларни реклама қилиш мақсадида очилганини айтган.
Бундай ҳолат биринчи марта кузатилмаяпти
Радио Itatiaia маълумотига кўра, бундан аввал ҳам яна икки эркак шунга ўхшаш виртуал образларга ишониб, Бело-Оризонти шаҳрига келган.
Ҳодисадан сўнг шаҳар маъмурияти Эдимарнинг уйига қайтиши учун йўл чиптаси харажатларини қоплаб берган.
Бу воқеа интернетдаги танишувларда эҳтиёткор бўлиш зарурлигини яна бир бор кўрсатди. Сунъий интеллект ёрдамида яратилган сурат ва видеолар ҳақиқий инсонга ўхшаши мумкин. Шу сабабли интернетдаги ҳар қандай маълумотга ишонишдан олдин уни текшириш муҳим.
Изоҳлар 0
…