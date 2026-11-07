AI ёрдамида бўри суратини яратган эркак беш йилга қамалиши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жанубий Кореяда сунъий интеллект ёрдамида яратилган сохта бўри суратини тарқатган 40 ёшли эркак беш йилгача озодликдан маҳрум этилиши ва 6,7 минг доллар жаримага тортилиши мумкин.
- Мазкур тасвир Теджон ҳайвонот боғидан қочиб кетган Неукгу исмли бўрини қидириш ишларини тўққиз кунгача кечиктириб, шаҳар хавфсизлигига жиддий таъсир кўрсатди.
Жанубий Кореяда сунъий интеллект ёрдамида шаҳар кўчаларида кезиб юрган бўрининг реалистик суратини яратиб, уни интернетга жойлаган 40 ёшли эркак жиддий жазога тортилиши мумкин. Ушбу ҳаракати учун эркак беш йилгача озодликдан маҳрум этилиши ва 6,7 минг доллар миқдорида жарима тўлаши эҳтимоли бор.
Бугунги кунда сунъий интеллект технологиялари ёрдамида турли хил рақамли тасвирларни яратиш миллионлаб инсонлар учун одатий ҳолга айланган. Айрим тасвирлар сунъий экани яққол кўриниб турса, бошқалари эса ҳақиқий фотосуратлардан деярли фарқ қилмайди. Бироқ бундай имкониятлардан нотўғри фойдаланиш, ҳатто дастлаб безарар кўринган ижодий ҳаракатлар ҳам жиддий оқибатларга сабаб бўлиши мумкин.
Бунга Жанубий Кореяда содир бўлган воқеа яққол мисол бўла олади. Гап мамлакат марказида жойлашган Тэджон шаҳри кўчаларида юрибди, деб тасвирланган бўри сурати ҳақида кетмоқда.
Аслида, бир қарашда шаҳар кўчаларида ёлғиз бўри юрганини акс эттирувчи тасвирни сунъий интеллект орқали яратиш жиноятдек кўринмаслиги мумкин. Аммо вазиятнинг бошқа жиҳати бор эди: ўша пайтда шаҳарда ҳақиқатан ҳам бўри қидирилаётганди.
8 апрель куни Жанубий Корея оммавий ахборот воситалари Тэджон ҳайвонот боғидан Неукгу исмли бўри қочиб кетгани ҳақида хабар тарқатди. Шундан сўнг ижтимоий тармоқларда ушбу ҳайвон шаҳар кўчаларида кўрингани ҳақидаги хабарлар ва унинг сурати сифатида тақдим этилган тасвир ҳам пайдо бўлди. Бироқ фотосурат деб қабул қилинган ушбу материал аслида махсус матнли сўров асосида сунъий интеллект ёрдамида яратилган эди.
Жанубий Корея расмийлари мазкур сохта тасвир қидирув ишларига жиддий таъсир кўрсатганини маълум қилди. Уларнинг таъкидлашича, «сунъий интеллект ёрдамида ўзгартирилган битта тасвир бўрини қўлга олиш жараёнини тўққиз кунгача кечиктирган». Шунингдек, полиция ходимлари ва ўт ўчирувчиларнинг узоқ вақт давомида қидирув ишларига жалб этилиши уларнинг жамоат хавфсизлигини таъминлашга қаратилган асосий вазифаларида ҳам жиддий узилишларга олиб келган.
Бўри шаҳар кўчаларида юриши ва аҳоли учун хавф туғдириши мумкинлигидан хавотирланган маҳаллий ҳокимият бир қатор шошилинч чораларни кўришга мажбур бўлди. Хусусан, Тэджон шаҳридаги бошланғич мактаблар вақтинча ёпилди, аҳоли хавфсизлигини таъминлаш мақсадида махсус фавқулодда гуруҳлар ишга жалб қилинди.
Афсуски, ушбу кенг кўламли чора-тадбирларга сабаб бўлган тасвир сохта экани аниқланган вақтга келиб, вазият анча мураккаблашиб улгурган эди. Полиция ходимлари шаҳарнинг турли ҳудудларида қидирув олиб боришга анча вақт сарфлади.
Охир-оқибат, Неукгу Тэджон шаҳрининг чекка ҳудудларидан топилди. Агар сунъий интеллект ёрдамида яратилган сохта фотосурат тарқалмаганида, бўрини анча эртароқ топиш мумкин бўлар эди.
Ҳодисага сабаб бўлган тасвир муаллифи эса 40 ёшли маҳаллий эркак бўлиб чиқди. У бўрининг реалистик суратини сунъий интеллект ёрдамида яратгани ва уни интернетга жойлаганини тан олди. Эркак ўз ҳаракатини шунчаки «кўнгилхушлик учун» амалга оширганини айтган.
Бироқ энди унинг бу ҳазили жиддий ҳуқуқий оқибатларга олиб келиши мумкин. Жанубий Корея қонунчилигига мувофиқ, эркак беш йилгача қамоқ жазосига ҳукм қилиниши ва 6 700 долларгача жарима тўлаши эҳтимоли бор.
Мазкур воқеа сунъий интеллект орқали яратилган тасвирлар ҳақиқий воқелик сифатида қабул қилинганда қандай жиддий оқибатлар келиб чиқиши мумкинлигини яна бир бор кўрсатди.
Изоҳлар 0
…