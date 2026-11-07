AI ёрдамида бўри суратини яратган эркак беш йилга қамалиши мумкин

·70·Дунё
AI ёрдамида бўри суратини яратган эркак беш йилга қамалиши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жанубий Кореяда сунъий интеллект ёрдамида яратилган сохта бўри суратини тарқатган 40 ёшли эркак беш йилгача озодликдан маҳрум этилиши ва 6,7 минг доллар жаримага тортилиши мумкин.
  • Мазкур тасвир Теджон ҳайвонот боғидан қочиб кетган Неукгу исмли бўрини қидириш ишларини тўққиз кунгача кечиктириб, шаҳар хавфсизлигига жиддий таъсир кўрсатди.

Жанубий Кореяда сунъий интеллект ёрдамида шаҳар кўчаларида кезиб юрган бўрининг реалистик суратини яратиб, уни интернетга жойлаган 40 ёшли эркак жиддий жазога тортилиши мумкин. Ушбу ҳаракати учун эркак беш йилгача озодликдан маҳрум этилиши ва 6,7 минг доллар миқдорида жарима тўлаши эҳтимоли бор.

Бугунги кунда сунъий интеллект технологиялари ёрдамида турли хил рақамли тасвирларни яратиш миллионлаб инсонлар учун одатий ҳолга айланган. Айрим тасвирлар сунъий экани яққол кўриниб турса, бошқалари эса ҳақиқий фотосуратлардан деярли фарқ қилмайди. Бироқ бундай имкониятлардан нотўғри фойдаланиш, ҳатто дастлаб безарар кўринган ижодий ҳаракатлар ҳам жиддий оқибатларга сабаб бўлиши мумкин.

Бунга Жанубий Кореяда содир бўлган воқеа яққол мисол бўла олади. Гап мамлакат марказида жойлашган Тэджон шаҳри кўчаларида юрибди, деб тасвирланган бўри сурати ҳақида кетмоқда.

Аслида, бир қарашда шаҳар кўчаларида ёлғиз бўри юрганини акс эттирувчи тасвирни сунъий интеллект орқали яратиш жиноятдек кўринмаслиги мумкин. Аммо вазиятнинг бошқа жиҳати бор эди: ўша пайтда шаҳарда ҳақиқатан ҳам бўри қидирилаётганди.

8 апрель куни Жанубий Корея оммавий ахборот воситалари Тэджон ҳайвонот боғидан Неукгу исмли бўри қочиб кетгани ҳақида хабар тарқатди. Шундан сўнг ижтимоий тармоқларда ушбу ҳайвон шаҳар кўчаларида кўрингани ҳақидаги хабарлар ва унинг сурати сифатида тақдим этилган тасвир ҳам пайдо бўлди. Бироқ фотосурат деб қабул қилинган ушбу материал аслида махсус матнли сўров асосида сунъий интеллект ёрдамида яратилган эди.

Жанубий Корея расмийлари мазкур сохта тасвир қидирув ишларига жиддий таъсир кўрсатганини маълум қилди. Уларнинг таъкидлашича, «сунъий интеллект ёрдамида ўзгартирилган битта тасвир бўрини қўлга олиш жараёнини тўққиз кунгача кечиктирган». Шунингдек, полиция ходимлари ва ўт ўчирувчиларнинг узоқ вақт давомида қидирув ишларига жалб этилиши уларнинг жамоат хавфсизлигини таъминлашга қаратилган асосий вазифаларида ҳам жиддий узилишларга олиб келган.

Бўри шаҳар кўчаларида юриши ва аҳоли учун хавф туғдириши мумкинлигидан хавотирланган маҳаллий ҳокимият бир қатор шошилинч чораларни кўришга мажбур бўлди. Хусусан, Тэджон шаҳридаги бошланғич мактаблар вақтинча ёпилди, аҳоли хавфсизлигини таъминлаш мақсадида махсус фавқулодда гуруҳлар ишга жалб қилинди.

Афсуски, ушбу кенг кўламли чора-тадбирларга сабаб бўлган тасвир сохта экани аниқланган вақтга келиб, вазият анча мураккаблашиб улгурган эди. Полиция ходимлари шаҳарнинг турли ҳудудларида қидирув олиб боришга анча вақт сарфлади.

Охир-оқибат, Неукгу Тэджон шаҳрининг чекка ҳудудларидан топилди. Агар сунъий интеллект ёрдамида яратилган сохта фотосурат тарқалмаганида, бўрини анча эртароқ топиш мумкин бўлар эди.

Ҳодисага сабаб бўлган тасвир муаллифи эса 40 ёшли маҳаллий эркак бўлиб чиқди. У бўрининг реалистик суратини сунъий интеллект ёрдамида яратгани ва уни интернетга жойлаганини тан олди. Эркак ўз ҳаракатини шунчаки «кўнгилхушлик учун» амалга оширганини айтган.

Бироқ энди унинг бу ҳазили жиддий ҳуқуқий оқибатларга олиб келиши мумкин. Жанубий Корея қонунчилигига мувофиқ, эркак беш йилгача қамоқ жазосига ҳукм қилиниши ва 6 700 долларгача жарима тўлаши эҳтимоли бор.

Мазкур воқеа сунъий интеллект орқали яратилган тасвирлар ҳақиқий воқелик сифатида қабул қилинганда қандай жиддий оқибатлар келиб чиқиши мумкинлигини яна бир бор кўрсатди.

Жанубий КореяТэджонСунъий интеллектНеукгу
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

The Chosun Daily нашрида Шавкат Мирзиёевнинг тарихий мақоласи эълон қилиндиThe Chosun Daily нашрида Шавкат Мирзиёевнинг тарихий мақоласи эълон қилинди14 сентябр 11:02Жанубий Кореяда ўта юпқа чипларни 10 қаватли қилиб жойлаш технологияси яратилдиЖанубий Кореяда ўта юпқа чипларни 10 қаватли қилиб жойлаш технологияси яратилди12 июл 07:52Жанубий Корея RAMагеддон хавфига қарши 550 миллиард доллар инвестиция киритадиЖанубий Корея RAMагеддон хавфига қарши 550 миллиард доллар инвестиция киритади29 июн 23:25Сунъий интеллект буми Жанубий Кореяда инфляцияни тезлаштириши мумкинСунъий интеллект буми Жанубий Кореяда инфляцияни тезлаштириши мумкин21 июн 21:55Жанубий Корея яримўтказгичлар бозорида янги "олтин давр"ни бошламоқчиЖанубий Корея яримўтказгичлар бозорида янги "олтин давр"ни бошламоқчи15 июн 06:24Жанубий Кореяда яримўтказгичли транзисторлар технологияси қайта кашф этилдиЖанубий Кореяда яримўтказгичли транзисторлар технологияси қайта кашф этилди6 июн 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди