Туркиялик эркак ўзбекистонлик хотинидан 30 миллион лира зарар кўрганини айтмоқда

·0·Дунё
Туркиялик эркак ўзбекистонлик хотинидан 30 миллион лира зарар кўрганини айтмоқда

Туркия фуқароси Меҳмет Йилмаз ўзбекистонлик турмуш ўртоғи уни алдаб, 30 миллион турк лираси­дан ортиқ моддий зарар етказганини иддао қилди. Эркак аёл устидан шикоят қилиб, уни ҳибсга олиш ва мол-мулкини қайтаришни талаб қилмоқда.

Туркиянинг Habertürk нашри хабар беришича, Меҳмет Йилмаз Истанбулда танишган ўзбекистонлик аёл билан турмуш қурган. Унинг даъвосига кўра, аёл уни Ўзбекистонда турли уй-жойларни сотиб олишга кўндирган ва натижада у катта миқдорда маблағ йўқотган.

Эркакнинг айтишича, етказилган зарар 30 миллион турк лирасидан ошади. У мол-мулкини қайтаришни ҳамда аёлнинг ҳибсга олинишини сўрамоқда. Шунингдек, у аёлдан бошқа кишилар ҳам жабрланганини даъво қилган.

Бироқ ҳозирча эркакнинг айбловлари суд ёки ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан тасдиқлангани ҳақида маълумот йўқ. Шу сабабли мазкур ҳолат бўйича баёнотлар ҳозирча даъво сифатида қаралиши лозим.

Меҳмет ЙилмазУзбекистонлик аёлHabertürkтурк лирасидан 30 миллион
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Турк қўшиқларига рақс тушиб машҳур бўлган бразилиялик чиқинди йиғувчи оғир аҳволга тушдиТурк қўшиқларига рақс тушиб машҳур бўлган бразилиялик чиқинди йиғувчи оғир аҳволга тушди9 октябр 14:10Мерьем Узерли “Муҳташам юз йил”ни томоша қилаётган қўшнисига сюрприз қилди (видео)Мерьем Узерли “Муҳташам юз йил”ни томоша қилаётган қўшнисига сюрприз қилди (видео)27 сентябр 17:47Ҳибсдаги тўйида 52 килограмм олтин тақилган келин эрига қарши кўрсатма бердиҲибсдаги тўйида 52 килограмм олтин тақилган келин эрига қарши кўрсатма берди16 сентябр 19:21Эрини сеҳр билан ўлдирмоқчи бўлган аёл иши судда шов-шув бўлдиЭрини сеҳр билан ўлдирмоқчи бўлган аёл иши судда шов-шув бўлди18 июн 16:52Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолдиТуркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди6 сентябр 10:59Британия ҳукумати чат-ботлар билан муомала қилиш бўйича чеклов жорий этдиБритания ҳукумати чат-ботлар билан муомала қилиш бўйича чеклов жорий этдиБугун 08:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда