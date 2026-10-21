Шифокорлар бир аёлнинг тиззасидан юзлаб олтин ипларни аниқлади

·1·Дунё
Шифокорлар бир аёлнинг тиззасидан юзлаб олтин ипларни аниқлади

Жанубий Кореяда шифокорлар тизза бўғимларидаги остеоартритни даволаётган 65 ёшли аёлнинг оёқларида соф олтиндан тайёрланган юзлаб майда ипларни аниқлади. Маълум бўлишича, аёл оғриқни енгиллаштириш мақсадида муқобил тиббиёт усули — олтин иплар билан акупунктура муолажасидан фойдаланган. Бироқ бу усул унинг аҳволини яхшилаш ўрнига, оғриқларни янада кучайтирган.

Оғриқ қолдирувчи дорилар ёрдам бермаган

Исми ошкор этилмаган бемор тиззаларидаги остеоартрит туфайли узоқ вақт давомида кучли оғриқ ва бўғимлар қотиб қолишидан азият чеккан. Шифокорлар унга оғриқ қолдирувчи воситалар, ностероид яллиғланишга қарши дорилар ва ҳатто бевосита тизза бўғимларига стероид инъекцияларини буюришган.

Бироқ ушбу муолажаларнинг ҳеч бири аёлга оғриқсиз ва одатдагидек ҳаёт кечириш имконини берадиган даражада ёрдам бермаган. Бунинг устига, дорилар ножўя таъсирларни ҳам келтириб чиқарган. Жумладан, бемор қорин соҳасида кучли оғриқни ҳис қилган.

Шундан сўнг у муқобил тиббиёт усулларини синаб кўришга қарор қилган. У танлаган муолажа эса олтин иплар ёрдамида амалга ошириладиган, тиббиётда баҳсли ҳисобланган акупунктура усули бўлган.

Олтин иплар оғриқни кучайтириб юборган

Дастлаб аёл ҳафтасига бир марта акупунктура муолажасини қабул қилган. Жараёнда тизза атрофидаги тўқималарга жуда майда олтин иплар киритилган.

Бироқ муолажадан кейин унинг остеоартрит билан боғлиқ оғриқлари камайиш ўрнига янада кучайган. Шунга қарамай, аёл мутахассис қабулига боришлар сонини ҳафтасига бир неча мартагача оширган.

Охир-оқибат, тиззалардаги оғриқ шу қадар кучайганки, бемор яна шифохонага мурожаат қилишга мажбур бўлган.

Рентген текшируви кутилмаган манзарани кўрсатди

Шифохонада ўтказилган рентген текшируви натижасида шифокорлар бир нечта ўзгаришларни аниқлашган. Жумладан, катта болдир суягининг ички қисми қалинлашган ва қаттиқлашган, тизза бўғимида эса суяк ўсмалари пайдо бўлган. Бу белгилар остеоартрит учун хос ҳисобланади.

Бироқ текширувнинг энг ҳайратланарли натижаси тизза атрофидаги тўқималарга жойлашиб қолган юзлаб майда олтин ипларнинг аниқланиши бўлди.

Шифокорлар олтин иплар билан акупунктуранинг беморларга фойда келтириши илмий жиҳатдан исботланмаганини таъкидламоқда. Аксинча, ушбу муолажа турли хавфларни келтириб чиқариши мумкин.

Майда иплар организмда кисталар пайдо бўлишига, бошқа жойларга силжишига ва атрофдаги тўқималарга зарар етказишига сабаб бўлиши мумкин. Бундан ташқари, улар магнит-резонанс томографияси (МРТ) каби муҳим текширувларни ўтказишга ҳам тўсқинлик қилиши эҳтимоли бор. Бунда металлнинг силжиши қон томирларига зарар етказиш хавфини туғдириши мумкин.

Мутахассислар самараси исботланмаган муолажадан огоҳлантирмоқда

Олтин иплар билан акупунктура усули ҳақида аввал ҳам хабар берилган. У Осиёнинг айрим мамлакатларида турли хил оғриқларни енгиллаштириш мақсадида узоқ йиллардан бери қўлланиб келади. Айниқса, кекса инсонлар орасида бу усулга қизиқиш юқори.

Ушбу муолажа тарафдорлари стерил олтин ипларни организмга киритиш тананинг ички тузилмаларида узлуксиз таъсир ҳосил қилиб, оғриқни енгиллаштиришига ишонишади. Бироқ бу даъволарни тасдиқловчи ишончли илмий далиллар мавжуд эмас.

Аксинча, бундай муолажаларга умид боғлаш беморларни самарали тиббий ёрдам олишни кечиктиришга олиб келиши мумкин. Натижада касаллик белгилари оғирлашиб, саломатлик учун қўшимча муаммолар юзага келади.

Мутахассислар даволаш усулини танлашда илмий далилларга таяниш, айниқса, сурункали касалликлар ва кучли оғриқлар мавжуд бўлганда шифокор билан маслаҳатлашиш муҳимлигини таъкидламоқда.

остеоартритакупунктурамуқобил тиббиётЖанубий Корея
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фаластинлик аёлнинг сўнгги қучоғи: зайтун дарахти ортидаги оғир тақдирФаластинлик аёлнинг сўнгги қучоғи: зайтун дарахти ортидаги оғир тақдир7 сентябр 20:53Сунъий интеллектга қалб дафтарини очган аёлни чат-бот полицияга тутиб бердиСунъий интеллектга қалб дафтарини очган аёлни чат-бот полицияга тутиб берди5 октябр 20:51Вафот этган 70 ёшли аёл тобутда ҳушига келдиВафот этган 70 ёшли аёл тобутда ҳушига келди22 сентябр 21:02Доллардан қочиш ва тарихий олтин рекорди: Хитой АҚШ облигацияларини сотиб, олтин сотиб олмоқдаДоллардан қочиш ва тарихий олтин рекорди: Хитой АҚШ облигацияларини сотиб, олтин сотиб олмоқда9 сентябр 11:32Кўршапалак аёлнинг оғзига кирмоқчи бўлди — шифокорлар нимадан огоҳлантирмоқда?Кўршапалак аёлнинг оғзига кирмоқчи бўлди — шифокорлар нимадан огоҳлантирмоқда?29 август 15:30 Шифокорлар аёлнинг икки аъзосини олиб ташлаб, янглишди Шифокорлар аёлнинг икки аъзосини олиб ташлаб, янглишди24 август 13:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда