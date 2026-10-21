Шифокорлар бир аёлнинг тиззасидан юзлаб олтин ипларни аниқлади
Жанубий Кореяда шифокорлар тизза бўғимларидаги остеоартритни даволаётган 65 ёшли аёлнинг оёқларида соф олтиндан тайёрланган юзлаб майда ипларни аниқлади. Маълум бўлишича, аёл оғриқни енгиллаштириш мақсадида муқобил тиббиёт усули — олтин иплар билан акупунктура муолажасидан фойдаланган. Бироқ бу усул унинг аҳволини яхшилаш ўрнига, оғриқларни янада кучайтирган.
Оғриқ қолдирувчи дорилар ёрдам бермаган
Исми ошкор этилмаган бемор тиззаларидаги остеоартрит туфайли узоқ вақт давомида кучли оғриқ ва бўғимлар қотиб қолишидан азият чеккан. Шифокорлар унга оғриқ қолдирувчи воситалар, ностероид яллиғланишга қарши дорилар ва ҳатто бевосита тизза бўғимларига стероид инъекцияларини буюришган.
Бироқ ушбу муолажаларнинг ҳеч бири аёлга оғриқсиз ва одатдагидек ҳаёт кечириш имконини берадиган даражада ёрдам бермаган. Бунинг устига, дорилар ножўя таъсирларни ҳам келтириб чиқарган. Жумладан, бемор қорин соҳасида кучли оғриқни ҳис қилган.
Шундан сўнг у муқобил тиббиёт усулларини синаб кўришга қарор қилган. У танлаган муолажа эса олтин иплар ёрдамида амалга ошириладиган, тиббиётда баҳсли ҳисобланган акупунктура усули бўлган.
Олтин иплар оғриқни кучайтириб юборган
Дастлаб аёл ҳафтасига бир марта акупунктура муолажасини қабул қилган. Жараёнда тизза атрофидаги тўқималарга жуда майда олтин иплар киритилган.
Бироқ муолажадан кейин унинг остеоартрит билан боғлиқ оғриқлари камайиш ўрнига янада кучайган. Шунга қарамай, аёл мутахассис қабулига боришлар сонини ҳафтасига бир неча мартагача оширган.
Охир-оқибат, тиззалардаги оғриқ шу қадар кучайганки, бемор яна шифохонага мурожаат қилишга мажбур бўлган.
Рентген текшируви кутилмаган манзарани кўрсатди
Шифохонада ўтказилган рентген текшируви натижасида шифокорлар бир нечта ўзгаришларни аниқлашган. Жумладан, катта болдир суягининг ички қисми қалинлашган ва қаттиқлашган, тизза бўғимида эса суяк ўсмалари пайдо бўлган. Бу белгилар остеоартрит учун хос ҳисобланади.
Бироқ текширувнинг энг ҳайратланарли натижаси тизза атрофидаги тўқималарга жойлашиб қолган юзлаб майда олтин ипларнинг аниқланиши бўлди.
Шифокорлар олтин иплар билан акупунктуранинг беморларга фойда келтириши илмий жиҳатдан исботланмаганини таъкидламоқда. Аксинча, ушбу муолажа турли хавфларни келтириб чиқариши мумкин.
Майда иплар организмда кисталар пайдо бўлишига, бошқа жойларга силжишига ва атрофдаги тўқималарга зарар етказишига сабаб бўлиши мумкин. Бундан ташқари, улар магнит-резонанс томографияси (МРТ) каби муҳим текширувларни ўтказишга ҳам тўсқинлик қилиши эҳтимоли бор. Бунда металлнинг силжиши қон томирларига зарар етказиш хавфини туғдириши мумкин.
Мутахассислар самараси исботланмаган муолажадан огоҳлантирмоқда
Олтин иплар билан акупунктура усули ҳақида аввал ҳам хабар берилган. У Осиёнинг айрим мамлакатларида турли хил оғриқларни енгиллаштириш мақсадида узоқ йиллардан бери қўлланиб келади. Айниқса, кекса инсонлар орасида бу усулга қизиқиш юқори.
Ушбу муолажа тарафдорлари стерил олтин ипларни организмга киритиш тананинг ички тузилмаларида узлуксиз таъсир ҳосил қилиб, оғриқни енгиллаштиришига ишонишади. Бироқ бу даъволарни тасдиқловчи ишончли илмий далиллар мавжуд эмас.
Аксинча, бундай муолажаларга умид боғлаш беморларни самарали тиббий ёрдам олишни кечиктиришга олиб келиши мумкин. Натижада касаллик белгилари оғирлашиб, саломатлик учун қўшимча муаммолар юзага келади.
Мутахассислар даволаш усулини танлашда илмий далилларга таяниш, айниқса, сурункали касалликлар ва кучли оғриқлар мавжуд бўлганда шифокор билан маслаҳатлашиш муҳимлигини таъкидламоқда.
Изоҳлар 0
…