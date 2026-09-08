Испанияда шифокорлар намойишга чиқмоқда: янги қонун можароси нима билан тугайди?

·7·Дунё
Испанияда шифокорлар намойишга чиқмоқда: янги қонун можароси нима билан тугайди?

Испания соғлиқни сақлаш тизимида кескин инқироз юзага келди ва мамлакат бўйлаб шифокорлар муддатсиз умуммиллий норозилик намойишини ўтказишни эълон қилди. Бу ҳақда испан оммавий ахборот воситалари хабар тарқатди. Вазирлар Маҳкамаси томонидан янги «Estatuto Marco» ҳужжат лойиҳасининг қабул қилиниши минглаб тиббиёт ходимларининг кескин эътирозларига сабаб бўлди. Ҳукумат бу ислоҳотлар меҳнат шароитларини яхшилашга қаратилганини айтаётган бўлса-да, шифокорлар бунга қатъиян қарши чиқмоқда. Хўш, шифокорларни бу қадар оммавий норозиликка нима мажбур қилди ва соғлиқни сақлаш тизимини қандай оқибатлар кутмоқда? Мақола охирида эса асосий интрига — норозилик акцияси бошланадиган аниқ саналар ва тизимдаги олдинги йўқотишларнинг барча тафсилотларини очиб берамиз.

Янги қонун лойиҳаси ва шифокорларнинг асосий эътирозлари

Ҳукумат ташаббуси билан ишлаб чиқилган янги ҳужжат тиббиёт ходимлари томонидан кескин танқидга учрамоқда:

  • Ислоҳот мақсади ва режалар: Расмий органларнинг фикрича, янги ҳужжат меҳнат шароитларини яхшилаши ва навбатчилик вақтини 17 соатгача чеклаши керак эди;

  • Мутахассисларнинг норозилиги: Бироқ шифокорлар жамоаси таклиф этилаётган ўзгаришларни етарли эмас деб ҳисоблайди ва қонун уларнинг фикрлари ҳамда қарашлари тўлиқ ҳисобга олинмаган ҳолда тайёрланганини билдирмоқда;

  • 75 соатлик иш ҳафтаси хавфи: Можаронинг марказий сабаби — ташкилотчиларнинг таъкидлашича, янги норма ҳудудий раҳбариятларга хизмат тақозоси баҳонасида шифокорларни ҳафтасига 75 соатгача ишлашга жалб қилиш ҳуқуқини беради.

«Шифокорлар ҳафтасига 35 соатлик иш вақтини қонунан белгилашни ва тиббиёт ходимларининг алоҳида касбий мақомини расман тан олишни талаб қилмоқда», — дейилади хабарларда.

Тиббиёт ходимларининг асосий талаблари ва ҳуқуқий кураш

Шифокорлар ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун қатъий қарорга келишган:

  • Иш вақти меъёрлари: Тиббиёт ходимлари касб фаолиятининг ўзига хос хусусиятларини инобатга олган ҳолда аниқ 35 соатлик иш ҳафтаси жорий этилишини талаб қилмоқда;

  • Касбий мақом: Тиббиёт соҳаси вакиллари ўзларининг махсус касбий мақоми расман эътироф этилишини ва бу меҳнат фаолиятида тўлақонли акс этишини сўрамоқда;

  • Мулоқотнинг етишмаслиги: Шифокорларнинг фикрича, ҳукумат томонидан қабул қилинаётган қарорлар соҳа вакилларининг реал муаммоларини ҳал қилмайди, аксинча, босимни кучайтиради.

Норозилик саналар ва тиббиёт муассасаларидаги кескинлик

Мамлакат миқёсида ўтказиладиган кенг кўламли норозилик акциясининг бошланиш муддатлари маълум қилинди:

  • Умуммиллий сана: Мазкур муддатсиз норозилик акцияси расман жорий йилнинг 15 октябридан бошланади;

  • Минтақавий муддат: Балеар оролларида эса эътироз икки кун олдин — 13 октябрь куни бошланиши режалаштирилган;

  • Оқибатлар ва статистика: Ташкилотчиларнинг маълумотларига кўра, олдинги маҳаллий акциялар пайтидаёқ уч миллиондан ортиқ қабул ва операциялар бекор қилинган эди.

Асосий ечим ва шошилинч хизматларнинг фаолияти

Кўпчиликни хавотирга солаётган энг асосий масала — бундай кенг миқёсли норозилик пайтида аҳолига тиббий ёрдам кўрсатиш қандай давом этишидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, акция вақтида юзага келадиган жиддий тўсиқлар ва касалхоналарга ортиқча юклама тушишига қарамай, жонлантириш ва саратон касалликларини даволаш хизматлари каби барча шошилинч тиббий ёрдам турлари ўз фаолиятини одатдаги тартибда давом эттиради.

Сизнингча, Испания ҳукумати шифокорларнинг 75 соатлик иш ҳафтаси бўйича эътирозларини бартараф этиб, улар билан келишувга эриша оладими? Бундай йирик норозиликлар Европа соғлиқни сақлаш тизимига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу долзарб янгиликни яқинларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ғарб позицияси ва глобал тизим заифлашмоқда: Сергей Лавровнинг шов-шувли баёнотиҒарб позицияси ва глобал тизим заифлашмоқда: Сергей Лавровнинг шов-шувли баёнотиБугун, 12:35Шифохона автотураргоҳида ёнғин чиқиб, 28 та автомобиль зарарландиШифохона автотураргоҳида ёнғин чиқиб, 28 та автомобиль зарарландиБугун, 12:11Шавкат Раҳмонов Ўзбекистондан кўчиб кетгандан кейинги оғир ҳаёти ҳақида очиқ сўзладиШавкат Раҳмонов Ўзбекистондан кўчиб кетгандан кейинги оғир ҳаёти ҳақида очиқ сўзладиБугун, 11:55АҚШ Марказий Осиё давлатларидан Эрон билан савдо қилишни тўхтатишни талаб қилмоқдаАҚШ Марказий Осиё давлатларидан Эрон билан савдо қилишни тўхтатишни талаб қилмоқдаБугун, 11:098 сентябрь: бугун тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?8 сентябрь: бугун тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?Бугун, 09:19Турист сувга сакраб, фожиали ҳалокатга учрадиТурист сувга сакраб, фожиали ҳалокатга учрадиБугун, 01:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада