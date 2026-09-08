Испанияда шифокорлар намойишга чиқмоқда: янги қонун можароси нима билан тугайди?
Испания соғлиқни сақлаш тизимида кескин инқироз юзага келди ва мамлакат бўйлаб шифокорлар муддатсиз умуммиллий норозилик намойишини ўтказишни эълон қилди. Бу ҳақда испан оммавий ахборот воситалари хабар тарқатди. Вазирлар Маҳкамаси томонидан янги «Estatuto Marco» ҳужжат лойиҳасининг қабул қилиниши минглаб тиббиёт ходимларининг кескин эътирозларига сабаб бўлди. Ҳукумат бу ислоҳотлар меҳнат шароитларини яхшилашга қаратилганини айтаётган бўлса-да, шифокорлар бунга қатъиян қарши чиқмоқда. Хўш, шифокорларни бу қадар оммавий норозиликка нима мажбур қилди ва соғлиқни сақлаш тизимини қандай оқибатлар кутмоқда? Мақола охирида эса асосий интрига — норозилик акцияси бошланадиган аниқ саналар ва тизимдаги олдинги йўқотишларнинг барча тафсилотларини очиб берамиз.
Янги қонун лойиҳаси ва шифокорларнинг асосий эътирозлари
Ҳукумат ташаббуси билан ишлаб чиқилган янги ҳужжат тиббиёт ходимлари томонидан кескин танқидга учрамоқда:
Ислоҳот мақсади ва режалар: Расмий органларнинг фикрича, янги ҳужжат меҳнат шароитларини яхшилаши ва навбатчилик вақтини 17 соатгача чеклаши керак эди;
Мутахассисларнинг норозилиги: Бироқ шифокорлар жамоаси таклиф этилаётган ўзгаришларни етарли эмас деб ҳисоблайди ва қонун уларнинг фикрлари ҳамда қарашлари тўлиқ ҳисобга олинмаган ҳолда тайёрланганини билдирмоқда;
75 соатлик иш ҳафтаси хавфи: Можаронинг марказий сабаби — ташкилотчиларнинг таъкидлашича, янги норма ҳудудий раҳбариятларга хизмат тақозоси баҳонасида шифокорларни ҳафтасига 75 соатгача ишлашга жалб қилиш ҳуқуқини беради.
«Шифокорлар ҳафтасига 35 соатлик иш вақтини қонунан белгилашни ва тиббиёт ходимларининг алоҳида касбий мақомини расман тан олишни талаб қилмоқда», — дейилади хабарларда.
Тиббиёт ходимларининг асосий талаблари ва ҳуқуқий кураш
Шифокорлар ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун қатъий қарорга келишган:
Иш вақти меъёрлари: Тиббиёт ходимлари касб фаолиятининг ўзига хос хусусиятларини инобатга олган ҳолда аниқ 35 соатлик иш ҳафтаси жорий этилишини талаб қилмоқда;
Касбий мақом: Тиббиёт соҳаси вакиллари ўзларининг махсус касбий мақоми расман эътироф этилишини ва бу меҳнат фаолиятида тўлақонли акс этишини сўрамоқда;
Мулоқотнинг етишмаслиги: Шифокорларнинг фикрича, ҳукумат томонидан қабул қилинаётган қарорлар соҳа вакилларининг реал муаммоларини ҳал қилмайди, аксинча, босимни кучайтиради.
Норозилик саналар ва тиббиёт муассасаларидаги кескинлик
Мамлакат миқёсида ўтказиладиган кенг кўламли норозилик акциясининг бошланиш муддатлари маълум қилинди:
Умуммиллий сана: Мазкур муддатсиз норозилик акцияси расман жорий йилнинг 15 октябридан бошланади;
Минтақавий муддат: Балеар оролларида эса эътироз икки кун олдин — 13 октябрь куни бошланиши режалаштирилган;
Оқибатлар ва статистика: Ташкилотчиларнинг маълумотларига кўра, олдинги маҳаллий акциялар пайтидаёқ уч миллиондан ортиқ қабул ва операциялар бекор қилинган эди.
Асосий ечим ва шошилинч хизматларнинг фаолияти
Кўпчиликни хавотирга солаётган энг асосий масала — бундай кенг миқёсли норозилик пайтида аҳолига тиббий ёрдам кўрсатиш қандай давом этишидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, акция вақтида юзага келадиган жиддий тўсиқлар ва касалхоналарга ортиқча юклама тушишига қарамай, жонлантириш ва саратон касалликларини даволаш хизматлари каби барча шошилинч тиббий ёрдам турлари ўз фаолиятини одатдаги тартибда давом эттиради.
Сизнингча, Испания ҳукумати шифокорларнинг 75 соатлик иш ҳафтаси бўйича эътирозларини бартараф этиб, улар билан келишувга эриша оладими? Бундай йирик норозиликлар Европа соғлиқни сақлаш тизимига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу долзарб янгиликни яқинларингизга улашинг!
…