БРИКС саммитидан тўғри Сеулга: Тўқаев Жанубий Кореяга давлат ташрифи билан борди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қозоғистон Президенти Қосим-Жўмарт Тўқаев Жанубий Корея Президенти Ли Чже Мённинг таклифига биноан Сеулга давлат ташрифи билан борди.
- Ушбу ташриф 15 сентябр куни бўлиб ўтадиган «Марказий Осиё — Корея Республикаси» биринчи саммити арафасида амалга ошмоқда.
Марказий Осиё минтақаси ва Жанубий Корея ўртасидаги стратегик муносабатлар энг юқори сиёсий чўққига кўтарилмоқда. Қозоғистон Республикаси Президенти Қосим-Жўмарт Тўқаев Корея Республикаси Президенти Ли Чжэ Мённинг расмий таклифига биноан Сеул шаҳрига давлат ташрифи билан етиб келди. Қозоғистон етакчиси матбуот хизматининг хабар беришича, Тўқаев Жанубий Корея пойтахтига Ҳиндистоннинг Нью-Деҳли шаҳрида муваффақиятли якунланган нуфузли БРИКС саммитидан сўнг тўғридан-тўғри учиб келган. Сеул халқаро аэропортида олий мартабали меҳмонни Жанубий Корея Бош вазири ўринбосари — фан ва ахборот-коммуникация технологиялари вазири Пэ Гён Хун шахсан тантанали равишда кутиб олди.
Ушбу давлат ташрифи икки мамлакат ўртасидаги кенгайтирилган стратегик шерикликни янги босқичга олиб чиқиш билан бирга, бутун минтақа учун тарихий аҳамиятга эга бўлган «Марказий Осиё — Корея Республикаси» биринчи саммити арафасида юз бермоқда. Хўш, 15 сентябрь куни Сеулда ўтадиган олий даражадаги музокараларда қайси глобал лойиҳалар имзоланади, Жанубий Кореянинг йирик технологик гигантлари Қозоғистон иқтисодиётига қандай сармоя киритади ва 16 сентябрдаги минтақавий саммит Марказий Осиё давлатлари учун қандай геосиёсий эшикларни очади?
Нью-Деҳлидан Сеулгача: Тўқаевнинг шиддатли дипломатик ҳафталиги
Қозоғистон етакчисининг ташриф географияси ва юксак даражадаги қабул тафсилотлари:
БРИКС саммитидан сўнг тўғридан-тўғри парвоз: Қосим-Жўмарт Тўқаев Ҳиндистон пойтахти Нью-Деҳлида ўтказилган глобал БРИКС саммитида муваффақиятли иштирок этиб, дарҳол Сеул шаҳрига йўл олди;
Юксак протокол ва технологик эҳтиром: Сеул аэропортида меҳмонни айнан фан ва ахборот-коммуникация технологиялари вазири Пэ Гён Хуннинг кутиб олиши ташрифнинг асосий урғуси рақамли технологиялар, инновациялар ва келажак илмига қаратилишини кўрсатмоқда;
Давлат ташрифи мақоми: Президент Ли Чжэ Мён таклифи билан кечган мазкур ташриф халқаро дипломатиядаги энг олий даражали мақомга эга ҳисобланади.
15 сентябрь: Олий даражадаги музокаралар ва бизнес элита билан учрашув
Сеулдаги кун тартиби ўта тиғиз ва амалий натижаларга бой бўлиши кутилмоқда:
Кенгайтирилган стратегик шериклик: 15 сентябрь куни бўлиб ўтадиган давлатлараро музокараларда икки томонлама савдо-иқтисодий, инвестициявий ва технологик алоқаларни мустаҳкамлашнинг янги босқичлари муҳокама қилинади;
Жанубий Корея гигантлари билан тўғридан-тўғри мулоқот: Қозоғистон раҳбари ташриф доирасида Кореянинг энг етакчи ва йирик корпорациялари раҳбарлари билан шахсан учрашиб, саноат кооперацияси ва йирик қўшма лойиҳаларни амалга оширишни режалаштирган;
Янги инвестиция тўлқини: Машинасозлик, энергетика, яримўтказгичлар ва логистика соҳалари бўйича янги кўп миллиардли шартномалар пакети имзоланиши кутилмоқда.
16 сентябрь: «Марказий Осиё — Корея Республикаси» биринчи саммити
Ташрифнинг энг муҳим геосиёсий кульминацияси бутун минтақани қамраб олади:
Тарихий саммитнинг очилиши: 16 сентябрь куни Қосим-Жўмарт Тўқаев «Марказий Осиё — Корея Республикаси» биринчи саммитида фаол иштирок этади;
Минтақавий бирдамлик: Ушбу саммит Жанубий Кореянинг Марказий Осиё давлатлари билан сиёсий, иқтисодий ва маданий интеграциясини ягона глобал платформага бирлаштириш йўлидаги илк дастурий қадамдир;
Ўзаро манфаатли драйвер: Тадбир нафақат Қозоғистон, балки Ўзбекистон ва минтақанинг барча мамлакатлари учун Кореянинг юқори технологиялари, сунъий интеллект ва транспорт йўлакларидан биргаликда фойдаланиш имконини тақдим этади.
Қозоғистон Президентининг Жанубий Кореяга давлат ташрифи ва бўлажак минтақавий саммит Марказий Осиёнинг Шарқий Осиё билан иқтисодий ва технологик алоқаларини тубдан ўзгартиришга қодир муҳим сиёсий воқеага айланмоқда.
Сизнингча, Жанубий Кореянинг Марказий Осиё давлатлари билан бундай фаол ва тизимли яқинлашуви минтақа иқтисодиёти ва технологиялари ривожига қандай ижобий туртки беради? Корея инвестициялари ва инновациялари қайси йўналишларда кўпроқ самара келтириши мумкин? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Марказий Осиё дипломатиясидаги ушбу муҳим воқеа таҳлилини барча танишларингиз ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…