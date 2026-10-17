Жанубий Кореяда умрбод қамоққа ҳукм қилинган ўзбекистонлик 16 йилдан сўнг озодликка чиқди

·61·Жамият
Жанубий Кореяда умрбод қамоққа ҳукм қилинган ўзбекистонлик 16 йилдан сўнг озодликка чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жанубий Кореяда такси ҳайдовчисини ўлдириш ва талончиликда айбланиб, умрбод қамоқ жазосига ҳукм қилинган Ўзбекистон фуқароси Акмал Бозоров 16 йилдан ортиқ вақт ўтиб озодликка чиқди.
  • Суд тергов жараёнида жиддий қонунбузарликларга йўл қўйилганини аниқлаб, жиноят ишини қайта кўриб чиқишга қарор қилди.
  • 37 ёшли Акмал Бозоров 2026 йил 15 октябр куни Чангвон шаҳридаги қамоқхонадан озод этилди.

Жанубий Кореяда такси ҳайдовчисини ўлдириш ва талончиликда айбланиб, умрбод қамоқ жазосига ҳукм қилинган Ўзбекистон фуқароси Акмал Бозоров 16 йилдан ортиқ вақт ўтиб озодликка чиқди. Суд тергов жараёнида жиддий қонунбузарликларга йўл қўйилганини аниқлаб, жиноят ишини қайта кўриб чиқишга қарор қилди. Бу ҳақда “The Korea Times” хабар берди.

37 ёшли Акмал Бозоров 2026 йил 15 октябрь куни Чангвон шаҳридаги қамоқхонадан озод этилди. Уни қамоқхона дарвозаси олдида отаси кутиб олди.

Бозоров 2009 йилда Жанубий Кореянинг Чангвон шаҳрида такси ҳайдовчисининг ўлими билан боғлиқ жиноятда айбланган. У дастлабки сўроқларда айбига иқрор бўлган, аммо кейинчалик кўрсатмалари босим ва ноқонуний тергов усуллари таъсирида олинганини билдириб, қотилликка алоқаси йўқлигини таъкидлаган.

2010 йил апрель ойида Олий суд унга нисбатан чиқарилган умрбод қамоқ жазосини ўз кучида қолдирган. Акмал Бозоров шундан кейин 16 йилдан ортиқ вақт давомида қамоқда сақланган.

Ikki kishi qo'lida guldasta bilan kameralar qarshisida turibdi.

Ишни қайта кўриб чиқиш жараёнида терговда жиддий қонунбузарликлар бўлгани аниқланди. Жумладан, полиция ходимлари Бозоровга жиноят жойидан унинг ДНКси топилгани ҳақида ёлғон маълумот бергани ва жабрланувчи ҳали тирик эканини айтиб, ундан иқрорлик кўрсатмаси олишга урингани қайд этилди. Шунингдек, корейс тилини етарлича билмаган Бозоровга сўроқ вақтида таржимон тақдим этилмагани ҳам унинг ҳуқуқлари бузилиши сифатида баҳоланди.

Чангвон туман суди 15 октябрь куни ишни қайта кўриб чиқиш ҳақида қарор чиқарди ва жазо ижросини тўхтатди. Шу тариқа Бозоров янги суд жараёни якунланишини қамоқдан ташқарида кутиш имконига эга бўлди.

Бироқ Акмал Бозоров ҳали оқлангани йўқ. Унинг айбдор ёки айбсизлиги қайта суд жараёнида ҳал қилинади.

Акмал БозоровЧангвонЖанубий Кореяқамоқ жазоси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Одилхон қори Исмоилов озодликка чиқди: Наманган вилоят суди якуний ажримни эълон қилдиОдилхон қори Исмоилов озодликка чиқди: Наманган вилоят суди якуний ажримни эълон қилди12 октябр 22:26Ўзбекистонда даҳшатли рақамлар: 4 йилда 14 ёшгача бўлган 445 нафар бола зўрланган!Ўзбекистонда даҳшатли рақамлар: 4 йилда 14 ёшгача бўлган 445 нафар бола зўрланган!30 сентябр 08:51«Боғчадаги даҳшат»: Наманганда омбор мудири 5 ёшли қизалоқни зўрлагани маълум бўлди«Боғчадаги даҳшат»: Наманганда омбор мудири 5 ёшли қизалоқни зўрлагани маълум бўлди22 сентябр 19:38«Ўлим жазоси бериш”: Алишер Қодиров болалар қотили ва ваҳшийларга олий жазо талаб қилди«Ўлим жазоси бериш”: Алишер Қодиров болалар қотили ва ваҳшийларга олий жазо талаб қилди27 сентябр 20:10Одилхон қори апелляция судидан сўнг озодликка чиқарилдиОдилхон қори апелляция судидан сўнг озодликка чиқарилди12 октябр 18:22«Rayxon» таъсисчиси Одилхон Исмоиловга қарийб 8 йил берилди«Rayxon» таъсисчиси Одилхон Исмоиловга қарийб 8 йил берилди20 июл 22:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?