Сеул Киевдан узр сўрашни талаб қилди: КХДР асирлари бўйича махфий можаро!
Украина ва Жанубий Корея ўртасидаги дипломатик муносабатларда кутилмаган кескинлик юзага келди. Россия армияси сафида жанг ҳаракатларида қатнашиб, украиналик ҳарбийлар томонидан асирга олинган Шимолий Кореянинг икки нафар ҳарбий хизматчиси Жанубий Кореяга топширилган эди. Бироқ Украина томони ушбу жараён ҳақидаги маълумотни оммавий ахборот воситаларига ошкор қилгани ортидан Жанубий Корея президенти маъмурияти Киевдан расмий тушунтириш ва очиқ узр сўрашни қатъий талаб қилди. Маълум бўлишича, икки давлатнинг махсус хизматлари ўртасида ушбу асирларни Сеулга топшириш амалиётини қатъий сир сақлаш бўйича келишув мавжуд бўлган. Махфийликнинг бузилиши халқаро майдонда Пхеньян, Москва ва Сеул ўртасидаги геосиёсий тўқнашувни янада алангалатиб юборди.
«Бузилган махфий битим, КХДР асирлари ва Сеул норозилиги»: Дипломатик можаронинг 5 та асосий нуқтаси
Киев ва Сеул ўртасидаги кескин дипломатик баёнотлар бўйича энг муҳим расмий далиллар:
КХДРнинг 2 асири Жанубий Кореяга берилди: Россия қўшинлари сафида урушиб яраланган ва асирга тушган икки шимолий кореялик жангчи Сеулга топширилди;
Ошкор қилинган махфий келишув: Томонлар ушбу нозик операцияни ёпиқ сақлашга келишган бўлса-да, Украина маълумотни оммага чиқарди;
Сеулдан расмий узр талаби: Жанубий Корея президенти маъмурияти махфийлик шартларини бузгани учун Киевдан расмий изоҳ ва узр талаб қилмоқда;
Асирларнинг ҳолати ва жароҳатлари: Суратларда кўринганидек, жангларда қатнашган кореялик ҳарбийлар жароҳат олган ва уларга тиббий ёрдам кўрсатилган;
Пхеньян билан кескинлашув хавфи: Ушбу фактнинг ошкор бўлиши Шимолий Кореянинг Жанубга нисбатан очиқ қасос ва ҳарбий таҳдидларини кескин ошириб юборди.
КХДР асирларини топшириш иши: Келишув шартлари ва юз берган инқироз таққоси
Украина ва Жанубий Корея келишуви параметрлари ҳамда юзага келган дипломатик ҳолат таснифи:
Таҳлил мезонлари ва йўналишлар
Махфий келишувда кўзда тутилган режа
Амалда юз берган ҳолат ва оқибатлар
Амалиёт объекти
Россия сафида жанг қилган 2 нафар КХДР ҳарбийси
Асирлар Сеул ихтиёрига ўтказилди
Ахборот мақоми
Мутлақо махфий ва ёпиқ дипломатик келишув
Украина томонидан маълумот ошкор қилинди
Жанубий Корея реакцияси
Тинч йўл билан текширув ва сўроқ олиб бориш
Киевдан расмий тушунтириш ва узр талаби
Ҳарбийларнинг ҳолати
Жанговар ҳаракатлар давомида асирга олинган
Жароҳатланган, тиббий боғламлар билан кўриниш берган
Геосиёсий хавф-хатар
Пхеньян билан очиқ қарама-қаршиликдан қочиш
Шимолий Корея ва Россия билан муносабатларнинг янада чигаллашуви
Ҳарбий ва геосиёсий экспертиза: Нега Жанубий Корея бу маълумотнинг очиқланишидан ғазабда?
Халқаро хавфсизлик таҳлилчилари, шарқшунослар ва ҳарбий экспертларнинг хулосалари:
«Пхеньяннинг қасосидан ҳимояланиш»: Жанубий Корея учун шимоллик асирларни қабул қилиб олиш жуда хавфли қадам ҳисобланади; Ким Чен Ин режими буни тўғридан-тўғри ҳарбий адоват ва асирларни «ўғирлаш» сифатида баҳолаб, чегарада кескин провокациялар ёки ракета синовларини бошлаши мумкин; шу сабабли Сеул бу жараённи махфий сақлашни ҳаётий муҳим деб билган эди;
Украинанинг пиар ва далил стратегияси: Киев учун эса бу факт Шимолий Корея қўшинларининг Россия томонида бевосита урушаётганини бутун дунёга исботловчи энг кучли ашёвий далилдир; Украина ўз иттифоқчиларига босим ўтказиш ва қурол-яроғ таъминотини ошириш мақсадида маълумотни ошкор қилди, бироқ бу Жанубий Кореянинг миллий хавфсизлик манфаатларига тўғридан-тўғри зарба бўлди;
Разведка ва сўроқ жараёнларининг издан чиқиши: Асирлар ҳақидаги хабарлар оммага чиқиб кетгач, Сеул махсус хизматларининг КХДР армияси режалари, тактикаси ва ички маълумотлари бўйича олиб бориши керак бўлган махфий суриштирувлари энди халқаро дипломатик босим ва диққат маркази остида қолади.
Сизнингча, Украинанинг КХДР асирлари топширилганини ошкор қилиши тўғри қарор бўлдими ёки у шериклик келишувига амал қилиб, маълумотни сир сақлаши керакмиди? Ушбу воқеа Корея ярим оролидаги ҳарбий вазиятни қандай даражада кескинлаштириши мумкин? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва халқаро майдондаги энг муҳим сиёсий можаро таҳлилини барча билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…