Туб бурилиш: Қозоғистон ва Жанубий Корея хомашё сотишдан тўлиқ саноат циклига ўтмоқда

·7·Дунё
Туб бурилиш: Қозоғистон ва Жанубий Корея хомашё сотишдан тўлиқ саноат циклига ўтмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қозоғистон ва Жанубий Корея ўртасида қиймати қарийб 19 миллиард долларга тенг тижорий битимлар имзоланди, бу ҳамкорликни «келажакка йўналтирилган ҳар томонлама стратегик шериклик» мақомига кўтарди.
  • Ушбу келишувлар доирасида томонлар хомашё алмашиш моделидан воз кечиб, юқори қўшимча қийматли маҳсулотларни биргаликда ишлаб чиқаришга ўтмоқда.

Марказий Осиё ва Шарқий Осиёнинг етакчи давлатлари ўртасидаги иқтисодий алоқалар сифат жиҳатидан янги, стратегик босқичга қадам қўйди. Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Жанубий Кореяга амалга оширган тарихий ташрифи доирасида Сеулда Президент Ли Чжэ Мён билан ўтказилган олий даражадаги музокаралар, «Марказий Осиё — Корея Республикаси» саммити ҳамда технологик гигантлар раҳбарлари билан учрашувлар якунида умумий қиймати қарийб 19 миллиард долларни ташкил этувчи йирик тижорий битимлар имзоланди.

Энг муҳими, икки томонлама муносабатлар расман «келажакка йўналтирилган ҳар томонлама стратегик шериклик» мақомига кўтарилди. Мазкур рақамлар ортида ҳамкорлик фалсафасининг тубдан ўзгариши ётибди: томонлар оддийгина хомашё алмашиш моделидан воз кечиб, юқори қўшимча қийматга эга маҳсулотларни биргаликда ишлаб чиқариш ва Кореянинг илғор технологияларини мамлакатга олиб кириш форматига ўтмоқда. Қозоғистонда аллақачон тўпланган корейс инвестициялари 12 миллиард доллардан ошган бўлиб, 1000 дан ортиқ қўшма корхона фаолият юритмоқда.

Янги келишувларга мувофиқ, эндиликда Қозоғистонда нафақат автомобиллар йиғилади, балки ўриндиқлар, симлар, эшиклар ва бамперлар каби бутловчи қисмлар тўлиқ маҳаллийлаштирилади. Бундан ташқари, Қорачағаноқда 6 миллиард долларлик улкан газ заводи қад ростлайди ҳамда яримўтказгичлар ва аккумуляторлар учун ўта муҳим бўлган камёб металларни чуқур қайта ишлаш йўлга қўйилади.

Хўш, Сеул нега Хитойга қарамликни камайтириш учун айнан Қозоғистон ресурсларига таянмоқда, 19 миллиардлик инвестиция Марказий Осиё автосаноатини қандай ўзгартиради ва Остона қисқа вақтда юқори технологик давлатга айлана оладими?

«Хомашё эмас — технология, 6 миллиардлик газ заводи ва камёб металлар»: Тарихий ташрифнинг 5 муҳим нуқтаси

Сеулдаги саммит ва имзоланган шартномалардан энг асосий стратегик фактлар:

  • 19 миллиард долларлик пакет: Томонлар машинасозлик, энергетика ва илғор технологиялар соҳасида рекорд миқдордаги тижорий битимларга қўл қўйди;

  • «Ресурслар — технологиялар — саноат» формуласи: Президент Тоқаев таклиф этган ушбу модель доирасида маҳсулотларни фақат экспорт қилиш эмас, балки барча ишлаб чиқариш босқичларини мамлакат ичида якунлаш кўзда тутилган;

  • Автомобилсозликда тўлиқ маҳаллийлаштириш: Олмаота ва Қўстанайда Kia ва Hyundai моделлари учун ўриндиқлар, дисклар, эшиклар ва бамперлар ишлаб чиқарувчи локализация марказлари очилади;

  • Қорачағаноқдаги 6 миллиардлик лойиҳа: «QazaqGaz» ва «Hyundai Engineering» ҳамкорлигида улкан газ-кимё заводи қурилади ва у 2030 йилгача ишга туширилади;

  • Критик минераллар ва микрочиплар базаси: Жанубий Кореяда стратегик саналган 10 турдаги барча камёб металлар бўйича Қозоғистонда қўшма қайта ишлаш корхоналари ва Олмаотада Илмий-тадқиқот маркази ташкил этилади.

Қозоғистон — Жанубий Корея: Иқтисодий ва технологик ҳамкорлик кўрсаткичлари

Томонлар ўртасидаги жорий савдо ва янги лойиҳалар кўрсаткичи:

Мезонлар ва йўналишлар

Ҳозирги ҳолат ва кўрсаткичлар

2026–2030 йилларга мўлжалланган янги мақсадлар

Ҳамкорлик мақоми

Стратегик шериклик

Келажакка йўналтирилган ҳар томонлама стратегик шериклик

Имзоланган шартномалар

Мунтазам иқтисодий савдо

Қарийб 19 миллиард долларлик тижорий пакет

Ўзаро товар айирбошлаш

2025 йилда 3,17 млрд $ (2026 1-ярим йиллик: 1,3 млрд $)

Товар айирбошлаш ҳажмини икки бараварга ошириш

Автомобилсозлик тармоғи

Йилига 170 минг авто йиғиш (Асосан SKD йиғув)

Бутловчи қисмларни тўлиқ маҳаллийлаштириш ва янги Tucson

Камёб ва ноёб металлар

Фақат руда шаклидаги хомашё экспорти

Аккумулятор ва чиплар учун тайёр компонентлар ишлаб чиқариш

Энергетика соҳаси

Тўғридан-тўғри нефть-газ савдоси

Қорачағаноқда 6 млрд долларлик газ заводи (2030 йилгача)

Корея инвестициялари ҳажми

12 миллиард доллардан ортиқ жамғарилган маблағ

Саноат кластерлари ва ақлли шаҳар технологиялари экспансияси

Геосиёсат ва саноат экспертизаси: Нега бу битимлар Марказий Осиё учун бурилиш нуқтаси?

Халқаро иқтисодчилар ва хавфсизлик бўйича экспертларнинг хулосалари:

  • Хитой таъминот занжиридан муқобил излаш: Жанубий Корея микрочиплар, яримўтказгичлар ва электромобиллар учун зарур бўлган ноёб металлар бўйича Пекинга ҳаддан ташқари қарам эди; Қозоғистон ресурсларига чиқиш Сеулга ўз миллий хавфсизлигини таъминлаш имкониятини яратади;

  • «Хомашё қарғиши»дан чиқиш имконияти: Остона шунчаки нефть ва уран қазиб олувчи давлат бўлиб қолишни истамайди; Корея билан шериклик орқали бир авлод давомида қолоқ давлатдан глобал технологик державага айланган давлатнинг ноу-хау ва ишлаб чиқариш маданиятини тўғридан-тўғри ўзлаштириш имконияти туғилмоқда;

  • Марказий Осиё логистика маркази: Европа ва Осиё ўртасидаги анъанавий йўллар геосиёсий тўсиқларга дуч келаётган бир пайтда, Корея Марказий Осиё транспорт йўлакларини ривожлантиришдан манфаатдор;

  • Қўшни республикалар учун ижобий эффект: Қозоғистонда йирик газ-кимё заводи ва корейс автобутловчи қисмлари базасининг яратилиши бутун минтақа, хусусан Ўзбекистон автосаноати ва электротехника тармоқлари учун ҳам қўшимча интеграция имкониятларини кенгайтиради.

Қозоғистон ва Жанубий Кореянинг 19 миллиард долларлик мазкур улкан сакраши минтақа иқтисодиётини хомашёга қарамликдан юқори технологиялар даври сари дадил бошламоқда.

Сизнингча, Қозоғистон Жанубий Корея технологиялари ёрдамида яқин йилларда микрочиплар ва юқори технологияли маҳсулотлар ишлаб чиқарувчи саноат марказига айлана оладими? Тоқаев илгари сурган «хомашё ўрнига тайёр маҳсулот» стратегияси қанчалик самара беради? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва минтақамиз иқтисодий келажагига оид ушбу муҳим таҳлилни барча дўстларингиз ва соҳа ихлосмандларига улашинг!

ҚозоғистонЖанубий КореяТоқаевҚазакГаз
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳим мулоқот: Тоқаев Путин билан бўлажак олий даражадаги учрашувлар режасини келишиб олдиМуҳим мулоқот: Тоқаев Путин билан бўлажак олий даражадаги учрашувлар режасини келишиб олдиБугун, 08:43Амалиётчилар исёни: Билл Гейтс атом лойиҳасидан АҚШнинг энг йирик гиганти чиқиб кетдиАмалиётчилар исёни: Билл Гейтс атом лойиҳасидан АҚШнинг энг йирик гиганти чиқиб кетдиБугун, 08:39Ер сайёраси шаклини ўзгартирмоқда: Олимлар қутбларда юз бераётган бурилишни фош этдиЕр сайёраси шаклини ўзгартирмоқда: Олимлар қутбларда юз бераётган бурилишни фош этдиБугун, 08:30Парвоздаги оловли саросима: Собиқ вазир самолётда кутилмаган ёнғин келтириб чиқардиПарвоздаги оловли саросима: Собиқ вазир самолётда кутилмаган ёнғин келтириб чиқардиКеча, 18:59Украина денгизсиз қолиши мумкин: НАТО собиқ генерали Россиянинг янги нишонларини фош қилдиУкраина денгизсиз қолиши мумкин: НАТО собиқ генерали Россиянинг янги нишонларини фош қилдиКеча, 18:37Минтақа чанқоқлик ёқасида: Марказий Осиё музликлари эриб кетмоқда...Минтақа чанқоқлик ёқасида: Марказий Осиё музликлари эриб кетмоқда...Кеча, 18:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?