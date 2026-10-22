«Сиёсатни тушунмайман» деган номзод Канадада сайловда ғалаба қозонди

·35·Дунё
«Сиёсатни тушунмайман» деган номзод Канадада сайловда ғалаба қозонди

Канаданинг Британия Колумбияси провинциясидаги Келоуна шаҳрида ноодатий сайловолди кампанияси билан эътибор қозонган Брэди Рожерс шаҳар кенгашидан жой олди. У сиёсий тажрибаси йўқлигини ҳазил аралаш очиқ айтиб, ўзига хос шиорлар билан сайловчиларнинг эътиборини тортди. Бу ҳақда International Business Times хабар берди.

Рожерснинг сайловолди плакатларида «Мен нима қилаётганимни билмайман», «Буни қилишни унчалик ҳам хоҳламайман» ва «Фақат ижара ҳақини тўлашга ҳаракат қиляпман» каби ёзувлар бўлган. Унинг кампанияси ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, кўпчиликнинг қизиқишига сабаб бўлди.

Рожерс 17 октябрь куни бўлиб ўтган маҳаллий сайловда 12 635 та овоз тўплаб, 37 нафар номзод орасида тўртинчи ўринни эгаллади. Келоуна шаҳар кенгашидаги саккизта ўринга даъвогарлар орасида бўлган номзод улардан бирини қўлга киритди. Бу маълумот шаҳар маъмуриятининг дастлабки сайлов натижаларида ҳам қайд этилган.

Қизиғи, Рожерс аслида автоматлаштириш муҳандиси ва чиқиндиларни қайта ишлаш билан шуғулланувчи бизнес эгаси ҳисобланади. У сайловолди кампаниясидаги гаплари ҳазиломуз услубда айтилганини, бироқ кенгашдаги фаолиятига жиддий ёндашишини билдирган.

Шундай қилиб, сиёсатга қизиқмаслигини ҳазил билан таъкидлаган номзод ноодатий кампанияси орқали сайловчиларнинг эътиборини қозониб, шаҳар кенгашидан жой олди.

Yo'l chetida va maysazorda Brady Rogersning hajviy saylovoldi reklamalari turibdi.
Брэди РожерсКелоуна шаҳар кенгашиКанаданинг Британия КолумбиясиМаҳаллий сайлов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Перуда Гитлер Муссолини исмли сиёсатчи мэр этиб сайландиПеруда Гитлер Муссолини исмли сиёсатчи мэр этиб сайланди10 октябр 20:30Пезешкиан АҚШга шошилинч таклиф билан чиқди — БМТ даги ядровий баҳс ва Оқ уй жавобиПезешкиан АҚШга шошилинч таклиф билан чиқди — БМТ даги ядровий баҳс ва Оқ уй жавоби25 сентябр 08:55«Бу мўъжиза» :Норчаевнинг Сурияга қарши даҳшатли дублидан сўнг рус эксперти ҳайратдан ёқа ушлади!«Бу мўъжиза» :Норчаевнинг Сурияга қарши даҳшатли дублидан сўнг рус эксперти ҳайратдан ёқа ушлади!2 октябр 10:56Канадада ЙТҲ: мотоцикл светофорда осилиб қолди (видео)Канадада ЙТҲ: мотоцикл светофорда осилиб қолди (видео)10 май 20:21Зеленский ва Залужний ўртасидаги махфий суҳбат тафсилотлари ошкор бўлдиЗеленский ва Залужний ўртасидаги махфий суҳбат тафсилотлари ошкор бўлди2 июл 22:0011 ёшли бола кўршапалак чақиши сабаб қутуришдан вафот этди11 ёшли бола кўршапалак чақиши сабаб қутуришдан вафот этди2 июл 13:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди