Канадада гризли айиғи онага ҳужум қилди, 19 ёшли қизи бедарак йўқолди

·62·Дунё
Канадада гризли айиғи онага ҳужум қилди, 19 ёшли қизи бедарак йўқолди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Канаданинг Британия Колумбияси провинсиясида гризли айиғи ҳужуми оқибатида Женни Балкаррас вафот этди ва унинг 19 ёшли қизи бедарак йўқолди.
  • Она ва қизига тегишли автомобил Белла-Кула шаҳри яқинидаги Снука-Уест сайёҳлик йўлидан топилган.
  • Ҳозирда қидирув-қутқарув хизматлари бедарак йўқолган қизни излаш ва ҳужум қилган ҳайвонни аниқлаш ишларини давом эттирмоқда.

Канаданинг Британия Колумбияси провинциясида гризли айиғи ҳужуми фожиа билан якунланди. Йиртқич ҳайвон ҳужуми оқибатида бир аёл ҳаётдан кўз юмган, унинг 19 ёшли қизи эса ҳанузгача топилмаган. Ҳозирда қидирув-қутқарув ишлари давом этмоқда.

Маълум бўлишича, Женни Балкаррас ва унинг қизи дам олиш кунлари бедарак йўқолган. Улардан дарак бўлмагач, яқинлари мустақил равишда қидирув ишларини бошлаган. Кейинчалик аёл ва қизига тегишли автомобиль Белла-Кула шаҳри яқинидаги сайёҳлик йўли бошланиш нуқтасидан аниқланган.

Фожиали ҳодиса провинциянинг марказий соҳилида, Белла-Кула шаҳридан тахминан 8 километр шарқда жойлашган Снука-Уэст сайёҳлик йўли ҳудудида содир бўлган. 1 ноябрь куни қидирув ишларида иштирок этаётган табиатни муҳофаза қилиш хизмати ходимлари аёлнинг жасадини топган. Унинг 19 ёшли қизини излаш эса ҳануз давом этмоқда.

Маҳаллий маълумотларга кўра, ушбу ҳудудда гризли айиқларининг инсонларга ҳужум қилиши камдан-кам кузатилади. Бироқ ўтган йилнинг ноябрь ойида ҳам шу атрофда айиқ мактаб ўқувчилари ва ўқитувчиларига ташланган. Ўшанда 11 киши жароҳат олган. Йиртқич ўрмондан чиқиб, сайр йўлаги ёнида овқатланаётган ўқувчилар гуруҳига ҳужум қилган эди. Катта қидирув ишларига қарамай, уни топишнинг имкони бўлмаган.

Нухалк халқи етакчиси Самуэл Шунернинг маълум қилишича, ҳозирда мазкур ҳодисага алоқадор бўлиши мумкин бўлган айиқни аниқлаш учун махсус тузоқлар ўрнатилмоқда. Шунингдек, у оммавий ахборот воситалари вакилларидан маҳаллий аҳоли билан боғланмасликни сўраган.

Айни пайтда асосий эътибор бедарак йўқолган 19 ёшли қизни топиш ва ҳодисага сабаб бўлган ҳайвонни аниқлашга қаратилган.

Британия КолумбиясиБелла-КулаГризли айиғиСнука-Уэст
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Канадада сирли орол ғойиб бўлиб, ҳафталардан сўнг бошқа жойда пайдо бўлдиКанадада сирли орол ғойиб бўлиб, ҳафталардан сўнг бошқа жойда пайдо бўлди29 октябр 20:31Сайёҳлар баҳайбат гризли айиғи билан юзма-юз қолдиСайёҳлар баҳайбат гризли айиғи билан юзма-юз қолди19 июл 21:03Тўйдаги қонли хайп: Покистонда TikTok юлдузининг тўйида 2 киши қурбон бўлди (видео)Тўйдаги қонли хайп: Покистонда TikTok юлдузининг тўйида 2 киши қурбон бўлди (видео)Бугун 13:38Журналистлар учун энг хавфли давлатлар қайси ва нега дрон зарбалари кўпаймоқда?Журналистлар учун энг хавфли давлатлар қайси ва нега дрон зарбалари кўпаймоқда?Бугун 13:25“1000 йилда бир бўладиган офат”: Флоридани сув босди, машиналар оқиб кетмоқда (видео)“1000 йилда бир бўладиган офат”: Флоридани сув босди, машиналар оқиб кетмоқда (видео)Бугун 12:18АҚШда саҳифаларини ағдариш учун 10 киши керак бўладиган улкан китоб намойиш этилмоқда (видео)АҚШда саҳифаларини ағдариш учун 10 киши керак бўладиган улкан китоб намойиш этилмоқда (видео)Бугун 09:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди