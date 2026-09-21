Рамзан Қодиров 99,85 фоиз овоз билан Чеченистон раҳбари этиб қайта сайланди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Чеченистон Республикасида ўтказилган сайловда амалдаги раҳбар Ramзан Қодиров 99,85 фоиз овоз тўплаб, мутлақ ғалаба қозонди.
- Ушбу натижа Россия Федерацияси субектлари бўйича энг юқори сайлов рекорди сифатида тарихга кирди.
- Экспертларнинг фикрича, бу кўрсаткич Чеченистонда сиёсий рақобатнинг йўқлигини ва Кремл билан Қодиров ўртасидаги мустаҳкам муносабатларни кўрсатади.
Чеченистон Республикасида бўлиб ўтган минтақа раҳбари сайлови кутилганидек мисли кўрилмаган мутлақ натижа билан якунланди. Россия Федерацияси Марказий сайлов комиссияси томонидан овоз бериш натижаларига оид протоколларнинг 100 фоизи тўлиқ қайта ишлаб чиқилгач, амалдаги раҳбар Рамзан Қодиров рекорд даражадаги — 99,85 фоиз овоз тўплаб, сайловда мутлақ ғалаба қозонгани расман эълон қилинди.
Дастлабки ҳисоб-китобларда ҳам (бюллетенларнинг 99,63 фоизи санаб чиқилган пайтда) у айнан шу 99,85 фоизлик мутлақ устунликни қайд этаётган эди ва якуний натижалар унинг позицияси деярли ўзгаришсиз қолганини кўрсатди. Чеченистонни қарийб йигирма йилдан буён бошқариб келаётган Рамзан Қодировнинг бу кўрсаткичи нафақат ушбу минтақа, балки бутун Россия Федерацияси субъектлари бўйича энг юқори сайлов рекорди сифатида тарихга кирди.
Хўш, 99,85 фоизлик овоз натижаси Чеченистондаги ички сиёсий муҳит ҳақида нимани англатади, рақобатчиларнинг улуши қандай бўлди ва Москва бу мутлақ ғалабани қандай баҳолайди?
«100 фоизлик протокол ва рекорд 99,85%»: Сайлов натижалари хроникаси
МСК томонидан тақдим этилган расмий рақамлар ва ҳал қилувчи фактлар:
100% протоколлар ҳисобланди: Чеченистондаги барча сайлов участкалари бўйича бюллетенлар тўлиқ қайта ишланиб, натижалар расман ёпилди;
Рекорд натижа — 99,85%: Сайловчиларнинг деярли 100 фоизи амалдаги раҳбар Рамзан Қодиров номзодини ёқлаб овоз берди;
Барқарор динамика: Протоколларнинг 99,63 фоизи кўриб чиқилган оралиқ босқичда ҳам Қодировнинг овоз улуши айнан 99,85 фоизни ташкил этган ва финишгача ўзгармасдан қолди;
Рақобатчиларга қолмаган имкон: Қолган барча номзодлар ва бекор қилинган овозлар улушига атиги 0,15 фоизлик кўрсаткич тегди;
Минтақадаги тўлиқ назорат: Ушбу сайлов Қодиров жамоасининг республика ичидаги яккаҳокимлик позицияси нақадар мустаҳкам эканини яна бир бор намойиш этди.
Чеченистон раҳбари сайлови: МСК якуний ҳисоб-китоб кўрсаткичлари
Овоз бериш натижалари ва бюллетенларнинг ҳисобланиш босқичлари:
Кўрсаткичлар ва параметрлар
Оралиқ натижа (99,63% протокол)
Якуний натижа (100% тўлиқ ҳисобланди)
Ҳисобланган сайлов баённомалари
99,63% протоколлар
100% протоколлар тўлиқ кўриб чиқилди
Рамзан Қодиров тўплаган овозлар
99,85%
99,85% (Рекорд кўрсаткичдаги ғалаба)
Бошқа барча номзодлар улуши
0,15%
0,15% (Минимал рамзий кўрсаткич)
Сайлов мақоми
Пешқадамлик
Чеченистон раҳбари этиб расман қайта сайланди
Федерал миқёсдаги ўрни
Мутлақ 1-ўрин
Россия минтақалари бўйича энг юқори сайлов натижаси
Сиёсий экспертиза: 99,85 фоизлик овоз нимани англатади?
Халқаро сиёсатшунослар ва постсовет ҳудуди таҳлилчиларининг хулосалари:
Мутлақ сиёсий монополия: 99,85 фоизлик натижа Чеченистонда очиқ сиёсий рақобат ёки реал мухолифат мавжуд эмаслигини, маъмурий ва хавфсизлик ресурслари тўлиқ амалдаги раҳбарият қўлида эканини кўрсатади;
Кремль билан муносабатларнинг кафолати: Москва учун Шимолий Кавказдаги бош мезон — қатъий назорат ва содиқлик; Қодировнинг бундай рақамлар билан сайланиши Кремль олдида унинг муқобилсиз фигура эканини яна бир бор исботлайди;
Шимолий Кавказ анъанаси: Россиянинг Кавказ республикаларида сайловларда 90 фоиздан юқори овоз тўплаш анъанага айланган, аммо Қодиров қайд этган 99,85 фоиз ҳатто ушбу минтақа стандартлари бўйича ҳам ўта камёб феномен ҳисобланади;
Кейинги даврдаги сиёсат: Экспертлар фикрича, бу ғалабадан кейин Қодиров маъмурияти Чеченистоннинг ички сиёсати, ижтимоий тузилиши ва хавфсизлик идоралари устидан назоратни янада кучайтиришда давом этади.
Рамзан Қодировнинг 99,85 фоизлик кўрсаткичи замонавий сайлов тизимларида энг кўп муҳокама қилинадиган ва шов-шувли воқеликлардан бири сифатида тарихда қолмоқда.
Сизнингча, сайловларда номзоднинг 99,85 фоиз овоз олиши аҳолининг ҳақиқий якдиллигидан дарак берадими ёки муқобил номзодлар ва рақобатнинг йўқлиги натижасими? Демократик жараёнларда бундай рақамларга ишониш мумкинми? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда Кавказдаги ушбу шов-шувли сайлов натижалари таҳлилини барча дўстларингиз ва сиёсат ишқибозларига улашинг!
Изоҳлар 0
…