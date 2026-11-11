Перудаги ноодатий сайлов: Перуда ҳокимни танга ташлаб аниқлашди
Перунинг Конима туманида ўтказилган ҳокимлик сайловида икки номзод бир хил — 671 нафардан овоз тўплади. Натижада сайловда ғолибни аниқлаш учун ноодатий усулдан фойдаланишга тўғри келди.
4 ноябрь куни махсус сайлов комиссияси номзодлардан қайси бири ҳокимлик лавозимини эгаллашини танга ташлаш орқали ҳал қилди. Қуръа натижасига кўра, Ruben Quispe Capajana сайлов ғолиби деб топилди ва туман ҳокими этиб сайланди.
Маълумотларга кўра, бундай ҳолат Перу қонунчилигида ҳам назарда тутилган. Агар сайловда икки ёки ундан ортиқ номзод тенг миқдорда овоз тўпласа, ғолиб қуръа ташлаш йўли билан аниқланиши мумкин.
Шу тариқа, Конима туманида ҳокимлик учун курашган икки номзоднинг тақдири атиги битта танга ташлаш натижасига боғлиқ бўлди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…