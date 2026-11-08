Канадада аянчли ҳодиса: гризли айиғи ҳужуми оқибатида она ва қизи ҳалок бўлди

·16·Дунё
Канадада аянчли ҳодиса: гризли айиғи ҳужуми оқибатида она ва қизи ҳалок бўлди

Канаданинг Британия Колумбияси провинциясида гризли айиғи ҳужум қилган бўлиши мумкин бўлган ҳодиса оқибатида бир аёл ва унинг қизи ҳаётдан кўз юмди. Уларнинг жасадлари қидирув ишлари давомида топилган.

Маълум қилинишича, Jenny Balcarras ва унинг қизи Селаҳ Реэд 1 ноябрь куни бедарак йўқолгани ҳақида хабар берилган. Улар қайтиб келмагач, яқинлари қидирув ишларини бошлаган. Кейинчалик аёлга тегишли автомобиль Белла Кула шаҳри яқинидаги Snooka West сайёҳлик йўлининг бошланиш қисмидан аниқланган.

Ҳодиса Британия Колумбиясининг марказий соҳилида, Белла Кула шаҳридан тахминан саккиз километр шарқда содир бўлган. Қидирув гуруҳлари дастлаб 2 ноябрь куни аёлнинг жасадини, кейинги куни эса унинг қизининг жасадини топган. Воқеа жойидаги далиллар ёввойи ҳайвон ҳужуми эҳтимолини кўрсатган. Ҳозирда ҳолат гризли айиғи ҳужуми сифатида гумон қилиниб, тергов қилинмоқда.

Қайд этилишича, айни ҳудудда 2025 йил ноябрида ҳам гризли айиғи мактаб ўқувчилари ва ўқитувчиларига ҳужум қилган. Ўшанда 11 киши жароҳатланган, бироқ ҳайвонни топишнинг имкони бўлмаган.

7 ноябрь ҳолатига кўра, табиатни муҳофаза қилиш хизмати ходимлари битта гризли айиғини тутган. Унинг ушбу ҳодисага алоқадорлиги ДНК таҳлили ва бошқа далиллар орқали аниқланмоқда. Расмийлар ҳужумда бир ёки бир нечта айиқ қатнашганини ҳозирча билмайди.

Британия КолумбиясиБелла КулаГризли айиғиКанада
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Канадада гризли айиғи онага ҳужум қилди, 19 ёшли қизи бедарак йўқолдиКанадада гризли айиғи онага ҳужум қилди, 19 ёшли қизи бедарак йўқолди4 ноябр 13:08Канадада сирли орол ғойиб бўлиб, ҳафталардан сўнг бошқа жойда пайдо бўлдиКанадада сирли орол ғойиб бўлиб, ҳафталардан сўнг бошқа жойда пайдо бўлди29 октябр 20:31Сайёҳлар баҳайбат гризли айиғи билан юзма-юз қолдиСайёҳлар баҳайбат гризли айиғи билан юзма-юз қолди19 июл 21:03Балиқ овига чиққан эркак тасодифан махсус белгиланган балиқни тутиб 1 миллион доллар ютиб олди!Балиқ овига чиққан эркак тасодифан махсус белгиланган балиқни тутиб 1 миллион доллар ютиб олди!Бугун 00:1078 ёшли эркак Нью-Йорк марафонида 43-марта маррага етиб, барчани ҳайратда қолдирди78 ёшли эркак Нью-Йорк марафонида 43-марта маррага етиб, барчани ҳайратда қолдирдиБугун 00:00Тинч океанида 100 кун бедарак йўқолган 5 киши тирик ҳолда топилдиТинч океанида 100 кун бедарак йўқолган 5 киши тирик ҳолда топилдиКеча 23:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди