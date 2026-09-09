Александр Вучич парламентни тарқатади: Сербияда сайловлар қачон?

·11·Дунё
Александр Вучич парламентни тарқатади: Сербияда сайловлар қачон?

Сербияда сиёсий вазият яна кескин тус олди. Президент Александр Вучич мамлакат парламентини тарқатиш ва муддатидан олдин парламент сайловларини ўтказиш бўйича қарор қабул қилганини маълум қилди. Сайловлар 25 октябрда ўтказилиши кутилмоқда.

Бу қарор оддий навбатдан ташқари сайлов эмас. Сербияда навбатдаги парламент сайловлари аслида 2027 йил декабрида ўтказилиши керак эди. Энди эса мамлакат сайловга бир йилдан ортиқ вақт олдин боради.

Вучич қарорни қачон расман эълон қилади?

Президент 8 сентябрь куни Сербия радио ва телевидениеси эфирида икки муҳим ҳужжатни тасдиқлашини айтди.

Унинг сўзларига кўра:

«Мен икки қарорни тасдиқлашим керак — Скупштинани тарқатиш тўғрисидаги фармон ва сайлов ўтказиш тўғрисидаги қарор. Иккала қарорни ҳам эртага туш пайтида эълон қиламан. Сайловлар 25 октябрда бўлиб ўтади».

Сербия қонунчилигига кўра, парламент муддатидан олдин тарқатилган тақдирда янги сайловлар ҳам белгиланади. Сайлов кунигача камида 45 ва кўпи билан 60 кун қолиши керак.

Нега Сербия муддатидан олдин сайловга бормоқда?

Бу қарор мамлакатда қарийб икки йилдан бери давом этаётган талабалар бошчилигидаги намойишлар фонида қабул қилинди.

Норозиликлар 2024 йил ноябрида Нови-Сад шаҳридаги темирйўл вокзалида конструкция қулаб, 16 киши ҳалок бўлганидан кейин кучайган. Кейинчалик талабалар ва бошқа намойишчилар ҳукуматдан масъулиятни талаб қилиб, коррупция ва бошқарув тизимига қарши акциялар ўтказди.

Ҳукумат эса муддатидан олдин сайлов ўтказиш орқали жамиятдаги сиёсий тарангликни пасайтириш мумкинлигини таъкидлаган. 7 сентябрь куни Сербия ҳукумати парламентни тарқатиш ва сайлов белгилаш таклифини президентга расман киритган эди.

Вучич президентликдан кейин бош вазир бўладими?

Сербиядаги бу сайловнинг яна бир қизиқ жиҳати — Александр Вучичнинг сиёсий келажаги.

Ҳукмрон Сербия тараққиёт партияси Вучични бўлажак парламент сайловларида партия рўйхатининг бошига қўйиш ва уни бош вазир лавозимига номзод сифатида илгари суришни режалаштирмоқда.

Бу сценарий амалга ошса, Вучич президентликдан бош вазирликка ўтиши мумкин.

Яъни гап фақат парламент таркибининг ўзгариши ҳақида эмас — Сербия раҳбарининг ўзи ҳам мамлакат сиёсий тизимидаги лавозимини ўзгартириши мумкин.

Сайлов Вучич учун қандай аҳамиятга эга?

Вучич 2012 йилдан бери Сербия сиёсатининг марказида бўлиб келмоқда. У президент ёки бош вазир сифатида мамлакат бошқарувида узоқ вақтдан бери муҳим роль ўйнаб келади.

Муддатидан олдинги сайлов унинг ҳукмрон Сербия тараққиёт партияси учун ҳам жиддий синов бўлади.

Айни пайтда сайловга талабалар ҳаракати билан боғлиқ янги сиёсий кучлар ҳам тайёргарлик кўрмоқда. Бу эса сайловни Вучич ва ҳукмрон партия учун аввалгиларга нисбатан жиддийроқ рақобатга айлантириши мумкин.

Сербияда энди қандай жараён бошланади?

Парламентни тарқатиш ва сайловни расман тайинлашдан кейин сайлов кампанияси билан боғлиқ жараёнлар бошланади.

Асосий саналар:

Воқеа

Сана

Парламент сайлови

25 октябрь 2026 йил

Парламентни тарқатиш

9 сентябрда расмийлаштирилиши кутилмоқда

Навбатдаги режалаштирилган парламент сайлови

2027 йил декабрь

Сайлов 25 октябрда ўтказилса, бу Сербияда навбатдаги режалаштирилган сайловдан анча олдин сиёсий кучларни сайлов майдонига чиқаради.

Энди асосий савол — Вучичнинг кейинги қадами қандай бўлади?

Сербиядаги сиёсий жараёнлар энди янада қизиқарли тус олади. Вучич парламентни тарқатиш ва 25 октябрда муддатидан олдин сайлов ўтказиш режасини очиқлади. Унинг партияси эса президентни бош вазирликка номзод сифатида кўришни истамоқда.

Шу тариқа мамлакат олдида икки муҳим масала турибди: Вучич бошчилигидаги сиёсий кучлар сайловда яна устунликни сақлаб қоладими ва президентликдан бош вазирликка ўтиш режаси амалга ошадими?

25 октябрдаги овоз бериш ана шу саволларга жавоб бериши мумкин.

Сербияда сиёсий вазиятВучич парламентни тарқатдиЭрта сайловларСербияда сиёсий кризиТалабалар акцийлариКоррупция ва бошқарувПрезидентликдан бош вазирликка
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Германияда сиёсий зилзила: Трамп Берлиннинг «даҳшатли миграция қонунлари»ни танқид қилдиГерманияда сиёсий зилзила: Трамп Берлиннинг «даҳшатли миграция қонунлари»ни танқид қилдиБугун, 11:59Савдо уруши янги босқичда: Трамп Канададан импортни чеклаб, 50 %лик божлар киритдиСавдо уруши янги босқичда: Трамп Канададан импортни чеклаб, 50 %лик божлар киритдиБугун, 11:48Болтиқбўйида янги темир девор: Латвия Россия ва Беларусга автобус қатновини тақиқламоқдаБолтиқбўйида янги темир девор: Латвия Россия ва Беларусга автобус қатновини тақиқламоқдаБугун, 11:37Доллардан қочиш ва тарихий олтин рекорди: Хитой АҚШ облигацияларини сотиб, олтин сотиб олмоқдаДоллардан қочиш ва тарихий олтин рекорди: Хитой АҚШ облигацияларини сотиб, олтин сотиб олмоқдаБугун, 11:32Космосга чиқарилган жонзот қандай қилиб тирик қайтди?Космосга чиқарилган жонзот қандай қилиб тирик қайтди?Бугун, 11:17Трамп Эрон билан можаро тугаса, нефт нархи кескин тушишини айтдиТрамп Эрон билан можаро тугаса, нефт нархи кескин тушишини айтдиБугун, 07:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
16 ёшли йигит беш йилдан бери ҳовузда яшамоқда
16 ёшли йигит беш йилдан бери ҳовузда яшамоқда