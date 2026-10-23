АҚШ элчиси Эронга зарба берилиши мумкинлигини айтди, Трамп эса хабари йўқлигини айтди
АҚШ Президенти Дональд Трамп Америка Қўшма Штатларининг яқин дам олиш кунлари Эрон ҳудудига зарба бериши мумкинлиги ҳақида тарқалган шов-шувли хабарларга очиқ муносабат билдирди.
Оқ уй раҳбари мамлакатнинг Туркиядаги элчиси Том Бэррак томонидан билдирилган ушбу баёнотдан мутлақо хабарсиз эканини маълум қилиб, кутилмаган позицияни эгаллади.
«У таъсирли одам, лекин мен бу ҳақда билмайман»: Трампнинг жавоби
Журналистларнинг элчи баёноти борасидаги саволига Президент Трамп қисқа ва сирли жавоб қайтарди:
Президент баёноти: «Менимча, у жуда таъсирли инсон. Бироқ мен бу ҳақда ҳеч нарса билмайман», — дея таъкидлади АҚШ президенти.
Элчи Том Бэрракнинг шов-шувли баёноти нимадан иборат эди?
Бундан олдинроқ нуфузли The Times of Israel нашри АҚШнинг Туркиядаги элчиси Томас Бэрракнинг Яқин Шарқдаги ҳарбий ҳаракатлар эҳтимолига оид кескин фикрларини эълон қилган эди:
«Зарбалар берилиши мумкинми? Албатта»: Журналистларнинг АҚШ яқин кунларда Эронга қарши зарбаларни қайта бошлаши мумкинлиги ҳақидаги саволига дипломат: «Дам олиш кунлари АҚШнинг Эронга зарба бериши эҳтимоли борми? Шубҳасиз, албатта», дея жавоб берган;
Мудофаа режалари: Бу баёнот Вашингтон ва Теҳрон ўртасидаги алоқалар ниҳоятда хавфли нуқтага етганидан дарак сифатида қабул қилинди.
Хавф даражаси ошди: Дипломатлар оилалари ҳудудни тарк этмоқда
Ҳарбий ҳаракатлар эҳтимоли кучайгани фонида минтақада АҚШ расмийларини хавфсиз ҳудудга олиб чиқиш чоралари кўрилмоқда:
Саудия Арабистонидан эвакуация: Саудия Арабистонидаги америкалик ходимлар ва уларнинг оила аъзоларига мамлакатни зудлик билан тарк этиш кўрсатмаси берилди;
Бошқа давлатлардаги дипломатлар: Шунингдек, минтақадаги яна бир қатор бошқа давлатларда фаолият юритаётган АҚШ дипломатларининг оилаларига ҳам хавфсизлик нуқтаи назаридан мазкур ҳудудлардан чиқиб кетиш бўйича кўрсатма берилгани маълум қилинди.
Минтақадаги вазиятнинг кескинлашуви халқаро бозорларда, хусусан, нефть нархлари ва логистика йўналишларида катта хавотирларни юзага келтирмоқда.
Изоҳлар 0
…