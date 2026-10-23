АҚШ элчиси Эронга зарба берилиши мумкинлигини айтди, Трамп эса хабари йўқлигини айтди

·16·Дунё
АҚШ элчиси Эронга зарба берилиши мумкинлигини айтди, Трамп эса хабари йўқлигини айтди

АҚШ Президенти Дональд Трамп Америка Қўшма Штатларининг яқин дам олиш кунлари Эрон ҳудудига зарба бериши мумкинлиги ҳақида тарқалган шов-шувли хабарларга очиқ муносабат билдирди.

Оқ уй раҳбари мамлакатнинг Туркиядаги элчиси Том Бэррак томонидан билдирилган ушбу баёнотдан мутлақо хабарсиз эканини маълум қилиб, кутилмаган позицияни эгаллади.

«У таъсирли одам, лекин мен бу ҳақда билмайман»: Трампнинг жавоби

Журналистларнинг элчи баёноти борасидаги саволига Президент Трамп қисқа ва сирли жавоб қайтарди:

  • Президент баёноти: «Менимча, у жуда таъсирли инсон. Бироқ мен бу ҳақда ҳеч нарса билмайман», — дея таъкидлади АҚШ президенти.

Элчи Том Бэрракнинг шов-шувли баёноти нимадан иборат эди?

Бундан олдинроқ нуфузли The Times of Israel нашри АҚШнинг Туркиядаги элчиси Томас Бэрракнинг Яқин Шарқдаги ҳарбий ҳаракатлар эҳтимолига оид кескин фикрларини эълон қилган эди:

  • «Зарбалар берилиши мумкинми? Албатта»: Журналистларнинг АҚШ яқин кунларда Эронга қарши зарбаларни қайта бошлаши мумкинлиги ҳақидаги саволига дипломат: «Дам олиш кунлари АҚШнинг Эронга зарба бериши эҳтимоли борми? Шубҳасиз, албатта», дея жавоб берган;

  • Мудофаа режалари: Бу баёнот Вашингтон ва Теҳрон ўртасидаги алоқалар ниҳоятда хавфли нуқтага етганидан дарак сифатида қабул қилинди.

Хавф даражаси ошди: Дипломатлар оилалари ҳудудни тарк этмоқда

Ҳарбий ҳаракатлар эҳтимоли кучайгани фонида минтақада АҚШ расмийларини хавфсиз ҳудудга олиб чиқиш чоралари кўрилмоқда:

  • Саудия Арабистонидан эвакуация: Саудия Арабистонидаги америкалик ходимлар ва уларнинг оила аъзоларига мамлакатни зудлик билан тарк этиш кўрсатмаси берилди;

  • Бошқа давлатлардаги дипломатлар: Шунингдек, минтақадаги яна бир қатор бошқа давлатларда фаолият юритаётган АҚШ дипломатларининг оилаларига ҳам хавфсизлик нуқтаи назаридан мазкур ҳудудлардан чиқиб кетиш бўйича кўрсатма берилгани маълум қилинди.

Минтақадаги вазиятнинг кескинлашуви халқаро бозорларда, хусусан, нефть нархлари ва логистика йўналишларида катта хавотирларни юзага келтирмоқда.

Дональд ТрампАҚШ-Эрон муносабатлариТом БэрракЯқин Шарқ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Эрондан қачон чиқиб кетади:? Трамп Венесуэла сценарийсини такрорлаш билан таҳдид қилдиАҚШ Эрондан қачон чиқиб кетади:? Трамп Венесуэла сценарийсини такрорлаш билан таҳдид қилди14 сентябр 13:40Трампдан Эрон ракеталари ҳақида кутилмаган жавоб: У бир оғиз гап билан жавоб берди...Трампдан Эрон ракеталари ҳақида кутилмаган жавоб: У бир оғиз гап билан жавоб берди...12 сентябр 07:01АҚШ қулаётган давлат экани эълон қилинди: Трамп яқин иттифоқчисини ҳимоя қила олмадиАҚШ қулаётган давлат экани эълон қилинди: Трамп яқин иттифоқчисини ҳимоя қила олмади19 сентябр 22:29“Ким Чен Ин — менинг дўстим”: Трамп КХДР ва Эрон ядро қуроли ҳақидаги саволга жавоб берди“Ким Чен Ин — менинг дўстим”: Трамп КХДР ва Эрон ядро қуроли ҳақидаги саволга жавоб берди30 сентябр 12:10«Эронни йўқ қилайми?!»: Трамп БМТ минбаридан дунёни ларзага солувчи баёнотлар берди«Эронни йўқ қилайми?!»: Трамп БМТ минбаридан дунёни ларзага солувчи баёнотлар берди23 сентябр 06:43Трамп Эронга берилиши кутилаётган катта зарбани нега кечиктирди?Трамп Эронга берилиши кутилаётган катта зарбани нега кечиктирди?26 июл 08:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди