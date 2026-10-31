Axios сенсацияси: Вашингтон ва Теҳрон катта битим арафасидами?

·86·Дунё
Axios сенсацияси: Вашингтон ва Теҳрон катта битим арафасидами?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қатар дипломатлари воситачилигида Эрон ва АҚШ ўртасидаги тўғридан тўғри музокараларни қайта бошлаш бўйича сезиларли силжишга эришилди.
  • Томонлар ядровий фаолликни чеклаш ҳамда санксияларни бекор қилиш каби бир-бирига зид шартлар устида баҳслашмоқда.
  • АҚШ маъмуриятида Жей Ди Венс, Стив Уиткофф ва Жаред Кушнер мулоқотни қўллаб-қувватлаётган бўлса-да, президент Доналд Трамп Эрон билан битимга эришиш борасида шубҳа билдирмоқда.

Қатар дипломатлари Теҳронда бўлиб ўтган узоқ ва мураккаб муҳокамалар давомида Эрон ва АҚШ ўртасидаги тўғридан-тўғри музокараларни қайта бошлаш бўйича сезиларли силжишга эришди. Бу ҳақда нуфузли Axios портали дипломатик манбаларга таянган ҳолда хабар берди.

Манбаларнинг таъкидлашича, Теҳронда нақд 12 соат давом этган марафон музокаралар вақтида қатарлик воситачилар Оқ уй билан узлуксиз алоқада бўлиб турган. Жараённинг кейинги босқичи эса шанба куни Доҳада давом эттирилиши маълум қилинди.

Томонларнинг қарама-қарши шартлари: Асосий тўсиқ нимада?

АҚШ расмийларининг қайд этишича, келишувга эришиш осон кечмаяпти, чунки ҳар икки давлат бир-бирига мутлақо зид талабларни илгари сурмоқда:

  • Вашингтоннинг талаби: Оқ уй Теҳрондан ядро дастури бўйича қатъий чегирмаларга боришни ва ядровий фаолликни кескин чеклашни талаб қилмоқда;

  • Теҳроннинг шартлари: Эрон томони музокаралар бошланишидан аввал АҚШдан денгиз қамалини олиб ташлашни, чет элда музлатиб қўйилган эрон маблағларини қайтаришни ҳамда ўз нефтини халқаро бозорларда эркин сотишга тўлиқ рухсат беришни талаб қилмоқда.

Оқ уйдаги иккиланиш: Вэнс, Кушнер ва Трампнинг скептицизми

Америкалик манбаларнинг маълум қилишича, АҚШ маъмуриятининг ўзида ҳам бу масалада турлича қарашлар мавжуд:

  • Музокара тарафдорлари: АҚШ вице-президенти Жей Ди Вэнс, президент Трампнинг махсус вакиллари Стив Уиткофф ҳамда Жаред Кушнер Теҳрон билан мулоқотни қайта тиклаш ва катта сиёсий битимга эришиш тарафдори бўлиб турибди;

  • Трампнинг шубҳаси: Бироқ президент Дональд Трамп Эрон қачондир АҚШ учун мақбул бўлган ҳақиқий шартларга рози бўлишига жуда шубҳа билан қарамоқда.

Доҳада давом этадиган дипломатик консультациялар Яқин Шарқдаги кескинликни камайтириш ҳамда жаҳон нефть бозоридаги беқарорликни юмшатишда муҳим бурилиш ясаши мумкин.

АҚШ-Эрон муносабатлариҚатар воситачилигиДональд ТрампЯдро дастури
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ элчиси Эронга зарба берилиши мумкинлигини айтди, Трамп эса хабари йўқлигини айтдиАҚШ элчиси Эронга зарба берилиши мумкинлигини айтди, Трамп эса хабари йўқлигини айтди23 октябр 23:45АҚШ Эрондан қачон чиқиб кетади:? Трамп Венесуэла сценарийсини такрорлаш билан таҳдид қилдиАҚШ Эрондан қачон чиқиб кетади:? Трамп Венесуэла сценарийсини такрорлаш билан таҳдид қилди14 сентябр 13:40Трампдан Эрон ракеталари ҳақида кутилмаган жавоб: У бир оғиз гап билан жавоб берди...Трампдан Эрон ракеталари ҳақида кутилмаган жавоб: У бир оғиз гап билан жавоб берди...12 сентябр 07:01«Трампдан янги шов-шувли сенсация!»: У Эрон билан уруш тугаётганини эълон қилди«Трампдан янги шов-шувли сенсация!»: У Эрон билан уруш тугаётганини эълон қилди17 сентябр 09:29Пезешкиан АҚШга шошилинч таклиф билан чиқди — БМТ даги ядровий баҳс ва Оқ уй жавобиПезешкиан АҚШга шошилинч таклиф билан чиқди — БМТ даги ядровий баҳс ва Оқ уй жавоби25 сентябр 08:55Ҳўрмуз бўғози бўйича келишув яқин: Эрон қандай шарт қўймоқда?Ҳўрмуз бўғози бўйича келишув яқин: Эрон қандай шарт қўймоқда?8 август 23:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда