Оқ уйдан янги сигнал: Трамп Эрон билан сирли музокаралар тафсилотини очиқлади (видео)

·60·Дунё
Оқ уйдан янги сигнал: Трамп Эрон билан сирли музокаралар тафсилотини очиқлади (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ Президенти Доналд Трамп Эрон билан олиб борилаётган дипломатик музокаралар ижобий тус олаётганини, бироқ Теҳрон томонининг ишончлилиги борасида жиддий шубҳалари борлигини маълум қилди.
  • Оқ уй раҳбари Эрон келишувга эришишга интилаётганини тан олган бўлса-да, якуний натижа қандай бўлишини фақат вақт кўрсатишини таъкидлади.
  • Ҳозирги кунда томонлар ўртасидаги ўзаро ишончсизлик дипломатик мулоқотдаги асосий тўсиқ бўлиб қолмоқда.

АҚШ Президенти Дональд Трамп расмий Теҳрон билан муносабатлар ва ўтказилаётган дипломатик мулоқотлар бўйича навбатдаги муҳим баёнотини берди. Унинг сўзларига кўра, Эрон томони Вашингтон билан келишувга эришишга жиддий интилмоқда, аммо Оқ уй раҳбари уларнинг ишончлилиги борасида катта шубҳа сақланиб қолаётганини очиқ билдирди.

Тадбирлардан бирида журналистлар қуршовида турган Трамп Яқин Шарқдаги кескинлик фонида томонлар ўртасидаги алоқалар қайси йўналишда кетаётганига тўхталиб ўтди.

«Музокаралар яхши кетмоқда, аммо уларга ишониш қийин»: Трампнинг асосий гаплари

Оқ уй раҳбари ҳозирги босқичдаги мулоқотнинг боришини қуйидагича баҳолади:

  • Теҳроннинг нияти: «Улар келишувга эришмоқчи. Музокаралар яхши кетмоқда...», — дея таъкидлади АҚШ президенти;

  • Очиқ шубҳа ва эҳтиёткорлик: «...аммо очиғини айтсам, улар унчалик ишончли эмас», — деб қўшимча қилди Трамп қарши томоннинг хатти-ҳаракатларига юқори баҳо беришдан тийилиб;

  • Якуний ҳукм вақтга ҳавола: «Келишувга эришадими ёки йўқми, буни фақат вақт кўрсатади», дея ўз фикрига нуқта қўйди давлат раҳбари.

Кескин баёнотлар ортидаги дипломатик ўйин

Мазкур чиқиш Вашингтон ва Теҳрон ўртасидаги сўнгги мураккаб геосиёсий риториканинг мантиқий давоми бўлди:

  • Бир вақтнинг ўзида босим ва мулоқот: Трамп аввалроқ вазият тез орада «ё битим, ёки узил-кесил якун» билан ҳал бўлишини айтган бўлса-да, ҳозир музокаралар столида имкониятлар сақланиб қолаётганини тасдиқламоқда;

  • Теҳроннинг эҳтиёткор позицияси: Эрон томони ҳам ўз навбатида ҳарбий тайёргарликни тўхтатмаган ҳолда, асосий устуворликни ақлга таянган дипломатияга қаратиш лозимлигини таъкидлаб келмоқда;

  • Натижа яқинми?: Трампнинг эҳтиёткор оптимизми томонлар парда ортида муайян шартларни муҳокама қилаётганини кўрсатмоқда, бироқ томонлар ўртасидаги ўзаро ишончсизлик асосий тўсиқ бўлиб қолмоқда.

Дональд ТрампАҚШ-Эрон муносабатлариЯқин ШарқТеҳрон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ элчиси Эронга зарба берилиши мумкинлигини айтди, Трамп эса хабари йўқлигини айтдиАҚШ элчиси Эронга зарба берилиши мумкинлигини айтди, Трамп эса хабари йўқлигини айтди23 октябр 23:45Трамп Эронга қарши кескин ультиматум қўйди, Теҳрон армияни жанговар ҳолатга келтирдиТрамп Эронга қарши кескин ультиматум қўйди, Теҳрон армияни жанговар ҳолатга келтирдиБугун 09:10Axios сенсацияси: Вашингтон ва Теҳрон катта битим арафасидами?Axios сенсацияси: Вашингтон ва Теҳрон катта битим арафасидами?31 октябр 13:23АҚШ Эрондан қачон чиқиб кетади:? Трамп Венесуэла сценарийсини такрорлаш билан таҳдид қилдиАҚШ Эрондан қачон чиқиб кетади:? Трамп Венесуэла сценарийсини такрорлаш билан таҳдид қилди14 сентябр 13:40Трампдан Эрон ракеталари ҳақида кутилмаган жавоб: У бир оғиз гап билан жавоб берди...Трампдан Эрон ракеталари ҳақида кутилмаган жавоб: У бир оғиз гап билан жавоб берди...12 сентябр 07:01АҚШ қулаётган давлат экани эълон қилинди: Трамп яқин иттифоқчисини ҳимоя қила олмадиАҚШ қулаётган давлат экани эълон қилинди: Трамп яқин иттифоқчисини ҳимоя қила олмади19 сентябр 22:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда