Оқ уйдан янги сигнал: Трамп Эрон билан сирли музокаралар тафсилотини очиқлади (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ Президенти Доналд Трамп Эрон билан олиб борилаётган дипломатик музокаралар ижобий тус олаётганини, бироқ Теҳрон томонининг ишончлилиги борасида жиддий шубҳалари борлигини маълум қилди.
- Оқ уй раҳбари Эрон келишувга эришишга интилаётганини тан олган бўлса-да, якуний натижа қандай бўлишини фақат вақт кўрсатишини таъкидлади.
- Ҳозирги кунда томонлар ўртасидаги ўзаро ишончсизлик дипломатик мулоқотдаги асосий тўсиқ бўлиб қолмоқда.
АҚШ Президенти Дональд Трамп расмий Теҳрон билан муносабатлар ва ўтказилаётган дипломатик мулоқотлар бўйича навбатдаги муҳим баёнотини берди. Унинг сўзларига кўра, Эрон томони Вашингтон билан келишувга эришишга жиддий интилмоқда, аммо Оқ уй раҳбари уларнинг ишончлилиги борасида катта шубҳа сақланиб қолаётганини очиқ билдирди.
Тадбирлардан бирида журналистлар қуршовида турган Трамп Яқин Шарқдаги кескинлик фонида томонлар ўртасидаги алоқалар қайси йўналишда кетаётганига тўхталиб ўтди.
«Музокаралар яхши кетмоқда, аммо уларга ишониш қийин»: Трампнинг асосий гаплари
Оқ уй раҳбари ҳозирги босқичдаги мулоқотнинг боришини қуйидагича баҳолади:
Теҳроннинг нияти: «Улар келишувга эришмоқчи. Музокаралар яхши кетмоқда...», — дея таъкидлади АҚШ президенти;
Очиқ шубҳа ва эҳтиёткорлик: «...аммо очиғини айтсам, улар унчалик ишончли эмас», — деб қўшимча қилди Трамп қарши томоннинг хатти-ҳаракатларига юқори баҳо беришдан тийилиб;
Якуний ҳукм вақтга ҳавола: «Келишувга эришадими ёки йўқми, буни фақат вақт кўрсатади», дея ўз фикрига нуқта қўйди давлат раҳбари.
Кескин баёнотлар ортидаги дипломатик ўйин
Мазкур чиқиш Вашингтон ва Теҳрон ўртасидаги сўнгги мураккаб геосиёсий риториканинг мантиқий давоми бўлди:
Бир вақтнинг ўзида босим ва мулоқот: Трамп аввалроқ вазият тез орада «ё битим, ёки узил-кесил якун» билан ҳал бўлишини айтган бўлса-да, ҳозир музокаралар столида имкониятлар сақланиб қолаётганини тасдиқламоқда;
Теҳроннинг эҳтиёткор позицияси: Эрон томони ҳам ўз навбатида ҳарбий тайёргарликни тўхтатмаган ҳолда, асосий устуворликни ақлга таянган дипломатияга қаратиш лозимлигини таъкидлаб келмоқда;
Натижа яқинми?: Трампнинг эҳтиёткор оптимизми томонлар парда ортида муайян шартларни муҳокама қилаётганини кўрсатмоқда, бироқ томонлар ўртасидаги ўзаро ишончсизлик асосий тўсиқ бўлиб қолмоқда.
Изоҳлар 0
…