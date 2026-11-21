Трамп Эрон билан келишув ҳақида гапирди: АҚШ қандай шартни қабул қилмаяпти?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Доналд Трамп Эрон томони АҚШ билан келишувга эришишдан манфаатдор эканини, бироқ ҳозирча Вашингтон учун мақбул бўлган шартларга рози эмаслигини маълум қилди.
- Америка президенти Теҳрон билан 51 йилдан бери давом этиб келаётган сохта битимлардан фарқли ўлароқ, «ҳақиқий келишув» тузиш ниятида эканини таъкидлади.
- Айни пайтда АҚШ раҳбари Эрондан айнан қандай шартлар бажарилишини кутаётганига аниқлик киритмади.
Доналд Трамп Эрон АҚШ билан келишувга эришишни исташини, бироқ ҳозирча Вашингтон учун мақбул бўлган шартларга рози эмаслигини билдирди. Америка президенти Теҳрон билан оддий эмас, балки «ҳақиқий келишув» тузиш ниятида эканини таъкидлади.
АҚШ ва Эрон ўртасидаги муносабатларда келишув масаласи яна кун тартибига чиқди. АҚШ президенти Доналд Трампнинг айтишича, Теҳрон музокаралардан манфаатдор, аммо Вашингтон талабларига мос шартларни қабул қилишга ҳозирча тайёр эмас. Бу ҳақда Трамп Оқ уйда ўтказилган матбуот анжуманида маълум қилди.
Трамп Эрон билан қандай келишув тузмоқчи?
Америка президенти Эрон билан битим тузиш имкониятини инкор этмади. Бироқ у ҳар қандай келишув Вашингтон учун ҳам мақбул бўлиши кераклигини таъкидлади.
«Улар келишувга эришмоқчи, лекин мен учун мақбул бўладиган келишувни тузишни исташмаяпти. Биз Эрон 51 йилдан бери қилиб келаётган сохта келишувни эмас, ҳақиқий келишувни тузмоқчимиз. Одамлар буни 47 йил деб айтишади, аслида бу 51 йил», — деди Трамп.
Шу тариқа, АҚШ раҳбари Теҳрон билан музокаралар олиб боришга тайёрлигини билдирган бўлса-да, Вашингтон талабларига жавоб бермайдиган келишувга рози бўлмаслигини очиқ айтди.
Бироқ Трамп мазкур баёнотида Эрондан айнан қандай шартлар бажарилишини кутаётганини батафсил санаб ўтмади.
Трамп яна 10 та савдо келишувини эълон қилди
Оқ уйдаги матбуот анжуманида АҚШ президенти халқаро савдо масалаларига ҳам тўхталди. Унинг маълум қилишича, Вашингтон яқин келажакда яна 10 та савдо келишувини тузишни режалаштирмоқда.
Бу баёнот АҚШ маъмуриятининг ташқи иқтисодий алоқаларни кенгайтиришга қаратилган режалари ҳақида ҳам тасаввур беради.
Ҳозирча эса Трампнинг Эрон билан келишув борасидаги баёноти музокаралар қайси шартлар асосида давом этиши мумкинлиги ҳақидаги саволларни очиқ қолдирмоқда. Энг муҳим масала — Теҳрон Вашингтон талабларига қай даражада ён беришга тайёр экани бўлиб қолмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…