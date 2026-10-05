Саудия Арабистонида 2034-йилги мундиал учун стадион қурилиши тўхтатилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Саудия Арабистонида 2034-йилги жаҳон чемпионати учун қиймати 2,5 миллиард долларлик футуристик Неом шаҳридаги стадион қурилиши вақтинча тўхтатилди.
- Бу қурилишнинг ортга сурилиши Валиаҳд шаҳзода Муҳаммад бин Салмоннинг Висион 2030 бош режаси доирасида давлат харажатларини қайта мувозанатлаш жараёнига тўғри келмоқда.
Саудия Арабистонининг 2034-йилги жаҳон чемпионатига тайёргарлик жараёни жиддий тўсиққа дуч келди. Келгусида ўтказиладиган йирик мусобақанинг асосий марказларидан бири бўлиши кутилган футуристик Неом шаҳридаги қиймати 2,5 миллиард долларлик стадион лойиҳаси вақтинча тўхтатилди. Бу ҳолат мамлакатнинг ягона давлат томонидан мезбонлик қилинадиган илк 48 жамоали турнир инфратузилмасини ўз вақтида топшириш борасидаги режаларига қисман соя солмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com ва Reuters хабар беришича, қурилиш разведкаси платформаси бўлган МEEД Прожектс маълумотига кўра, сиғими 46 000 томошабинга мўлжалланган мазкур арена ҳозирда аниқ якунланиш муддати кўрсатилмаган ҳолда «музлатилган» объектлар сирасига киритилган. Дастлабки режаларга кўра, ушбу ўзига хос иншоот Те Лине мегагач лойиҳаси доирасида ер сатидан 350 метр баландликда қад кўтариши керак эди.
Молиявий устуворликларнинг ўзгаришиМазкур стадион қурилишининг ортга сурилиши Валиаҳд шаҳзода Муҳаммад бин Салмоннинг Висион 2030 бош режаси доирасида давлат харажатларини қайта мувозанатлаш жараёнига тўғри келмоқда. Апрел ойида Оммавий инвестициялар жамғармаси (ПИФ) бошқарувчиси Ясир Ал-Румайян Те Лине лойиҳаси 2030-йилгача биринчи даражали устувор вазифа эмаслигини таъкидлаган эди. Неомдаги шундай кечикишлар ва Ар-риёддаги Те Мукааб осмонўпар биноси лойиҳасининг тўхтатилишига қарамай, расмийлар турнирга тайёргарлик режага мувофиқ давом этаётганини таъкидламоқда.
Саудия Арабистонининг 2034-йилги Жаҳон чемпионатини мезбонлик қилиш Олий қўмитаси турнир инфратузилмасини «сезиларли даражада етказиб бериш» ишлари аллақачон бошлаб юборилганини билдирди. Халқаро футбол федерацияси — FIFA аввалроқ қиролликнинг мусобақа учун тақдим этган таклифини «мутлақо ажойиб» деб баҳолаган эди. Шунга қарамай, йирик объектлар атрофидаги ўзгаришлар футбол жамоатчилиги эътиборини ўзига қаратмоқда.
Иқтисодий босим ва халқаро миқёсМаълум бўлишича, Саудия Арабистони Молия вазирлиги нефт тушумларининг камайиши фонида реал ЯИМнинг 3,6 фоизга пасайиши билан бирга бюджет тақчиллигини башорат қилгани сабабли ортиб бораётган иқтисодий босимга дуч келмоқда. Бу ҳолат энергия экспортидаги минтақавий узилишлар ҳамда Яманнинг ҳусийлар гуруҳи томонидан Ар-риёддаги Арамко объекти яқинига уюштирилган хавфсизлик таҳдидлари билан янада мураккаблашди.
Шунга қарамай, Саудия Арабистони раҳбарияти учун 2034-йилги жаҳон чемпионатини юқори савияда ўтказиш мамлакатнинг иқтисодий имкониятлари ва халқаро нуфузини янада юксалтиришда ҳал қилувчи устун бўлиб қолмоқда. Мутасаддилар барча қийинчиликларга қарамай, белгиланган муддатга қадар зарур спорт мажмуалари тайёр бўлишига ишонч билдирмоқда.
Изоҳлар 0
…