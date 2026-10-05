Саудия Арабистонида 2034-йилги мундиал учун стадион қурилиши тўхтатилди

·40·Спорт
Саудия Арабистонида 2034-йилги мундиал учун стадион қурилиши тўхтатилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Саудия Арабистонида 2034-йилги жаҳон чемпионати учун қиймати 2,5 миллиард долларлик футуристик Неом шаҳридаги стадион қурилиши вақтинча тўхтатилди.
  • Бу қурилишнинг ортга сурилиши Валиаҳд шаҳзода Муҳаммад бин Салмоннинг Висион 2030 бош режаси доирасида давлат харажатларини қайта мувозанатлаш жараёнига тўғри келмоқда.

Саудия Арабистонининг 2034-йилги жаҳон чемпионатига тайёргарлик жараёни жиддий тўсиққа дуч келди. Келгусида ўтказиладиган йирик мусобақанинг асосий марказларидан бири бўлиши кутилган футуристик Неом шаҳридаги қиймати 2,5 миллиард долларлик стадион лойиҳаси вақтинча тўхтатилди. Бу ҳолат мамлакатнинг ягона давлат томонидан мезбонлик қилинадиган илк 48 жамоали турнир инфратузилмасини ўз вақтида топшириш борасидаги режаларига қисман соя солмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com ва Reuters хабар беришича, қурилиш разведкаси платформаси бўлган МEEД Прожектс маълумотига кўра, сиғими 46 000 томошабинга мўлжалланган мазкур арена ҳозирда аниқ якунланиш муддати кўрсатилмаган ҳолда «музлатилган» объектлар сирасига киритилган. Дастлабки режаларга кўра, ушбу ўзига хос иншоот Те Лине мегагач лойиҳаси доирасида ер сатидан 350 метр баландликда қад кўтариши керак эди.

Молиявий устуворликларнинг ўзгариши

Мазкур стадион қурилишининг ортга сурилиши Валиаҳд шаҳзода Муҳаммад бин Салмоннинг Висион 2030 бош режаси доирасида давлат харажатларини қайта мувозанатлаш жараёнига тўғри келмоқда. Апрел ойида Оммавий инвестициялар жамғармаси (ПИФ) бошқарувчиси Ясир Ал-Румайян Те Лине лойиҳаси 2030-йилгача биринчи даражали устувор вазифа эмаслигини таъкидлаган эди. Неомдаги шундай кечикишлар ва Ар-риёддаги Те Мукааб осмонўпар биноси лойиҳасининг тўхтатилишига қарамай, расмийлар турнирга тайёргарлик режага мувофиқ давом этаётганини таъкидламоқда.

Саудия Арабистонининг 2034-йилги Жаҳон чемпионатини мезбонлик қилиш Олий қўмитаси турнир инфратузилмасини «сезиларли даражада етказиб бериш» ишлари аллақачон бошлаб юборилганини билдирди. Халқаро футбол федерацияси — FIFA аввалроқ қиролликнинг мусобақа учун тақдим этган таклифини «мутлақо ажойиб» деб баҳолаган эди. Шунга қарамай, йирик объектлар атрофидаги ўзгаришлар футбол жамоатчилиги эътиборини ўзига қаратмоқда.

Иқтисодий босим ва халқаро миқёс

Маълум бўлишича, Саудия Арабистони Молия вазирлиги нефт тушумларининг камайиши фонида реал ЯИМнинг 3,6 фоизга пасайиши билан бирга бюджет тақчиллигини башорат қилгани сабабли ортиб бораётган иқтисодий босимга дуч келмоқда. Бу ҳолат энергия экспортидаги минтақавий узилишлар ҳамда Яманнинг ҳусийлар гуруҳи томонидан Ар-риёддаги Арамко объекти яқинига уюштирилган хавфсизлик таҳдидлари билан янада мураккаблашди.

Шунга қарамай, Саудия Арабистони раҳбарияти учун 2034-йилги жаҳон чемпионатини юқори савияда ўтказиш мамлакатнинг иқтисодий имкониятлари ва халқаро нуфузини янада юксалтиришда ҳал қилувчи устун бўлиб қолмоқда. Мутасаддилар барча қийинчиликларга қарамай, белгиланган муддатга қадар зарур спорт мажмуалари тайёр бўлишига ишонч билдирмоқда.

Жаҳон чемпионатиСаудия АрабистониНеомфутболспорт
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энг антиқа ҳийла: Бразилиялик атлет бирданига 11 та ҳомийнинг пулини қандай олди?Энг антиқа ҳийла: Бразилиялик атлет бирданига 11 та ҳомийнинг пулини қандай олди?10 сентябр 09:32Фримпонг «Ливерпуль»нинг совринсиз мавсумини муваффақиятсизлик деб ҳисобламадиФримпонг «Ливерпуль»нинг совринсиз мавсумини муваффақиятсизлик деб ҳисобламади28 апрел 17:33"Реал Мадрид" ярим ҳимоячиси Федерико Валверде фаолиятининг илк давридаги қийинчиликлар ҳақида сўзлаб берди"Реал Мадрид" ярим ҳимоячиси Федерико Валверде фаолиятининг илк давридаги қийинчиликлар ҳақида сўзлаб берди28 апрел 15:35Тони Кроос футболга қайтиш ҳақидаги миш-мишларни рад этдиТони Кроос футболга қайтиш ҳақидаги миш-мишларни рад этди28 апрел 14:35Гави февраль ойида "Барселона" сафига қайтишни режалаштирмоқдаГави февраль ойида "Барселона" сафига қайтишни режалаштирмоқда28 апрел 14:33"Интер" жамоаси "Комо" устидан иродали ғалаба қозониб, финал йўлланмасини қўлга киритди"Интер" жамоаси "Комо" устидан иродали ғалаба қозониб, финал йўлланмасини қўлга киритди28 апрел 03:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди