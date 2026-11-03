Форс кўрфази уруш бўсағасида: АҚШ иттифоқчилари Эронга бериладиган зарбага тайёрланмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Форс кўрфази давлатлари АҚШ ва Эрон ўртасидаги ҳарбий тўқнашув эҳтимоли сабабли хавфсизлик чораларини кучайтириб, фавқулодда тайёргарлик ишларини бошлади.
- Қатар ва Бирлашган Араб Амирликлари Pentagonнинг Эронга қарши амалиёти шу ҳафта бошланиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.
- Саудия Арабистони мактабларни онлайн таълимга ўтказди, Абу-Дабидаги халқаро конференсия иштирокчилари эса мамлакатни тарк этмоқда.
Яқин Шарқ минтақаси яна бир кенг кўламли ҳарбий тўқнашув арафасида турибди. Форс кўрфазининг етакчи араб давлатлари АҚШ ва Эрон ўртасидаги кенг қамровли ҳарбий ҳаракатларнинг қайта бошланишига фавқулодда ҳозирлик кўришни бошлади.
АҚШнинг нуфузли The Wall Street Journal нашри маълумотли манбаларга таяниб хабар беришича, Вашингтоннинг минтақадаги асосий иттифоқчилари — хусусан, Қатар ва Бирлашган Араб Амирликлари Пентагоннинг Эронга қарши кенг кўламли ҳарбий амалиёти шу ҳафтанинг ўзидаёқ бошланиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.
Минтақадаги фавқулодда хавфсизлик чоралари: Машғулотлар ва онлайн таълим
Вазиятнинг кескинлашиши хавфи туфайли минтақа давлатлари хавфсизлик чораларини энг юқори даражага кўтарди:
Қатар ва БААда фавқулодда машғулотлар: Икки мамлакатнинг асосий транспорт тугунларида, жумладан, йирик халқаро аэропортларда хавфсизлик кучлари ва фуқаро муҳофазаси бўйича шошилинч ўқув-машғулотлари ўтказилмоқда;
Саудия Арабистонида онлайн таълим: Қироллик ҳудудидаги мактабларда эҳтиёт чораси сифатида дарслар масофавий (онлайн) таълим шаклига ўтказилди;
Халқаро тадбирларнинг тўхтатилиши: Абу-Дабида ўтказилаётган йирик халқаро энергетика конференцияси иштирокчилари маҳаллий ҳукумат тавсиясига биноан сафарларини муддатидан аввал қисқартириб, мамлакатни тарк этмоқда.
Араб монархияларининг бош хавотири ва Теҳронга огоҳлантириш
Кўрфаз давлатларининг асосий ташвиши Эрон томонидан берилиши мумкин бўлган жавоб зарбалари билан боғлиқ:
Инфратузилмага таҳдид: АҚШ ҳужумига жавобан Эрон ракеталари ва дронлари қўшни араб мамлакатларининг иқтисодий, нефть-газ ва муҳим фуқаролик объектларига зарба бериши мумкинлигидан жиддий хавотир билдирилмоқда;
Қатъий ультиматум: Айрим араб давлатлари Теҳронни олдиндан огоҳлантириб улгурди: агар уларнинг ҳудудий инфратузилмасига ҳужум уюштирилса, улар мустақил равишда ёки иттифоқчилар билан биргаликда ҳарбий жавоб қайтариш ҳуқуқини ўзларида сақлаб қолади.
Музокаралар бошиберк кўчада ва Трампнинг баёноти
Геосиёсий босим дипломатик каналларнинг тўхтаб қолгани сабабли энг чўққисига чиқди:
Мулоқотлар самарасизлиги: The Wall Street Journal нашрининг қайд этишича, Вашингтон ва Теҳрон ўртасида Қатар воситачилигида ўтказилаётган ёпиқ музокаралар айни дамда бошиберк кўчага кириб қолган;
Оқ уй муносабати: Аввалроқ Дональд Трамп Axios нашрига берган интервьюсида АҚШ янги ҳужумлар бўйича қарор қабул қилишга «шошилмаётганини» ва мулоқот «яхши кетаётганини» билдирган эди.
Шунга қарамай, минтақадаги фавқулодда хавфсизлик чоралари ва ҳарбий тайёргарликлар томонлар энг хавфли сценарийга ҳозирлик кўраётганини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…