Форс кўрфази уруш бўсағасида: АҚШ иттифоқчилари Эронга бериладиган зарбага тайёрланмоқда

·79·Дунё
Форс кўрфази уруш бўсағасида: АҚШ иттифоқчилари Эронга бериладиган зарбага тайёрланмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Форс кўрфази давлатлари АҚШ ва Эрон ўртасидаги ҳарбий тўқнашув эҳтимоли сабабли хавфсизлик чораларини кучайтириб, фавқулодда тайёргарлик ишларини бошлади.
  • Қатар ва Бирлашган Араб Амирликлари Pentagonнинг Эронга қарши амалиёти шу ҳафта бошланиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.
  • Саудия Арабистони мактабларни онлайн таълимга ўтказди, Абу-Дабидаги халқаро конференсия иштирокчилари эса мамлакатни тарк этмоқда.

Яқин Шарқ минтақаси яна бир кенг кўламли ҳарбий тўқнашув арафасида турибди. Форс кўрфазининг етакчи араб давлатлари АҚШ ва Эрон ўртасидаги кенг қамровли ҳарбий ҳаракатларнинг қайта бошланишига фавқулодда ҳозирлик кўришни бошлади.

АҚШнинг нуфузли The Wall Street Journal нашри маълумотли манбаларга таяниб хабар беришича, Вашингтоннинг минтақадаги асосий иттифоқчилари — хусусан, Қатар ва Бирлашган Араб Амирликлари Пентагоннинг Эронга қарши кенг кўламли ҳарбий амалиёти шу ҳафтанинг ўзидаёқ бошланиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.

Минтақадаги фавқулодда хавфсизлик чоралари: Машғулотлар ва онлайн таълим

Вазиятнинг кескинлашиши хавфи туфайли минтақа давлатлари хавфсизлик чораларини энг юқори даражага кўтарди:

  • Қатар ва БААда фавқулодда машғулотлар: Икки мамлакатнинг асосий транспорт тугунларида, жумладан, йирик халқаро аэропортларда хавфсизлик кучлари ва фуқаро муҳофазаси бўйича шошилинч ўқув-машғулотлари ўтказилмоқда;

  • Саудия Арабистонида онлайн таълим: Қироллик ҳудудидаги мактабларда эҳтиёт чораси сифатида дарслар масофавий (онлайн) таълим шаклига ўтказилди;

  • Халқаро тадбирларнинг тўхтатилиши: Абу-Дабида ўтказилаётган йирик халқаро энергетика конференцияси иштирокчилари маҳаллий ҳукумат тавсиясига биноан сафарларини муддатидан аввал қисқартириб, мамлакатни тарк этмоқда.

Араб монархияларининг бош хавотири ва Теҳронга огоҳлантириш

Кўрфаз давлатларининг асосий ташвиши Эрон томонидан берилиши мумкин бўлган жавоб зарбалари билан боғлиқ:

  • Инфратузилмага таҳдид: АҚШ ҳужумига жавобан Эрон ракеталари ва дронлари қўшни араб мамлакатларининг иқтисодий, нефть-газ ва муҳим фуқаролик объектларига зарба бериши мумкинлигидан жиддий хавотир билдирилмоқда;

  • Қатъий ультиматум: Айрим араб давлатлари Теҳронни олдиндан огоҳлантириб улгурди: агар уларнинг ҳудудий инфратузилмасига ҳужум уюштирилса, улар мустақил равишда ёки иттифоқчилар билан биргаликда ҳарбий жавоб қайтариш ҳуқуқини ўзларида сақлаб қолади.

Музокаралар бошиберк кўчада ва Трампнинг баёноти

Геосиёсий босим дипломатик каналларнинг тўхтаб қолгани сабабли энг чўққисига чиқди:

  • Мулоқотлар самарасизлиги: The Wall Street Journal нашрининг қайд этишича, Вашингтон ва Теҳрон ўртасида Қатар воситачилигида ўтказилаётган ёпиқ музокаралар айни дамда бошиберк кўчага кириб қолган;

  • Оқ уй муносабати: Аввалроқ Дональд Трамп Axios нашрига берган интервьюсида АҚШ янги ҳужумлар бўйича қарор қабул қилишга «шошилмаётганини» ва мулоқот «яхши кетаётганини» билдирган эди.

Шунга қарамай, минтақадаги фавқулодда хавфсизлик чоралари ва ҳарбий тайёргарликлар томонлар энг хавфли сценарийга ҳозирлик кўраётганини кўрсатмоқда.

Яқин ШарқАҚШ-Эрон муносабатлариФорс кўрфазиДональд Трамп
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оқ уйдан янги сигнал: Трамп Эрон билан сирли музокаралар тафсилотини очиқлади (видео)Оқ уйдан янги сигнал: Трамп Эрон билан сирли музокаралар тафсилотини очиқлади (видео)2 ноябр 16:28АҚШ элчиси Эронга зарба берилиши мумкинлигини айтди, Трамп эса хабари йўқлигини айтдиАҚШ элчиси Эронга зарба берилиши мумкинлигини айтди, Трамп эса хабари йўқлигини айтди23 октябр 23:45Трамп Эронга қарши кескин ультиматум қўйди, Теҳрон армияни жанговар ҳолатга келтирдиТрамп Эронга қарши кескин ультиматум қўйди, Теҳрон армияни жанговар ҳолатга келтирди2 ноябр 09:10Axios сенсацияси: Вашингтон ва Теҳрон катта битим арафасидами?Axios сенсацияси: Вашингтон ва Теҳрон катта битим арафасидами?31 октябр 13:23АҚШ Эрондан қачон чиқиб кетади:? Трамп Венесуэла сценарийсини такрорлаш билан таҳдид қилдиАҚШ Эрондан қачон чиқиб кетади:? Трамп Венесуэла сценарийсини такрорлаш билан таҳдид қилди14 сентябр 13:40Трампдан Эрон ракеталари ҳақида кутилмаган жавоб: У бир оғиз гап билан жавоб берди...Трампдан Эрон ракеталари ҳақида кутилмаган жавоб: У бир оғиз гап билан жавоб берди...12 сентябр 07:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди