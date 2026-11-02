Трамп Эронга қарши кескин ультиматум қўйди, Теҳрон армияни жанговар ҳолатга келтирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ Президенти Доналд Трамп Эрон олдига битим имзолаш ёки куч ишлатиш йўли билан зиддиятга якун ясаш бўйича қатъий ултиматум қўйди.
- Эрон ташқи ишлар вазири Аббос Ароқчи дипломатияга умид билдириш билан бирга, мамлакат қуролли кучлари ҳар қандай ҳужумга жавоб бериш учун тўлиқ жанговар ҳолатга келтирилганини маълум қилди.
АҚШ ва Эрон ўртасидаги кескинлик ўзининг энг хавфли ва кульминацион нуқтасига етди. АҚШ Президенти Дональд Трамп Эрон билан зиддият яқин орада ҳар қандай ҳолатда ҳам ўз ечимини топишини маълум қилиб, Теҳрон олдига очиқ ва қатъий ультиматум қўйди: ё тўлиқ битим тузилади, ёки Вашингтон бу масалага куч билан узил-кесил нуқта қўяди.
Right Side Broadcasting Network (RSBN) каналига берган интервьюсида Оқ уй раҳбари ушбу қарама-қаршилик тез орада якунланишини алоҳида урғулади.
Трампнинг баёноти: «Биз улар билан тугатамиз»
АҚШ Президенти вазиятнинг келажаги борасида ҳеч қандай иккиланишсиз фикр билдирди:
Икки йўлдан бири: «Биз аллақачон ана шундай ғалабага эришдик ва жуда тез орада ҳаммасини, у ёки бу йўл билан тугатамиз. Ё улар биз билан келишув имзолайди, ёки биз шунчаки бу билан тамомила якун ясаймиз», дея баёнот берди Трамп;
«Энг осон йўл»: Президент бу жараён АҚШ учун «эҳтимол, энг осон йўл» бўлишини қўшимча қилиб, Вашингтоннинг ҳарбий устунлигига тўлиқ ишонишини кўрсатди.
Теҳроннинг позицияси: Дипломатияга умид ва тўлиқ ҳарбий шайлик
Эрон Ислом Республикаси ташқи ишлар вазири Аббос Ароқчи якшанба куни расмий баёнот бериб, мамлакат раҳбарияти Оқ уйнинг ақл-идрок билан қарор қабул қилишидан умидвор эканини таъкидлади:
Рационал ёндашув чақириғи: «Биз барча дипломатик саъй-ҳаракатларни амалга оширмоқдамиз ва қарши томоннинг ёндашуви мантиқий бўлиб, бошқа вариантларни эмас, айнан дипломатияни танлашига умид қиламиз», деди Ароқчи;
Армиянинг шайлиги: Шу билан бирга, Эрон бош дипломати мамлакат қуролли кучлари қуролли тўқнашувларнинг қайта бошланиши эҳтимолига қарши тўлиқ жанговар ҳолатга келтирилганини ва ҳар қандай ҳужумга муносиб жавоб қайтаришга тайёрлигини очиқ маълум қилди.
Марко Рубио: Дипломатия устувор, аммо куч варианти стол устида
Шанба куни Атлантада ўтказилган матбуот анжуманида АҚШ Давлат котиби Марко Рубио Вашингтоннинг расмий стратегик йўналишини тушунтириб берди:
Музокаралар столи танлови: «Президент Трамп муаммони жанг майдонида эмас, балки музокаралар столи атрофида дипломатик йўл билан ҳал қилишни афзал кўради», дея таъкидлади Рубио;
Ҳарбий қудрат омили: Давлат департаменти раҳбари агар дипломатия ўз самарасини бермаса, АҚШ қуролли кучлари зарурат туғилган тақдирда Эрон муаммосини ҳарбий-куч йўли билан тўлиқ бартараф этиш учун етарли даражада улкан қудратга эга эканини эслатиб ўтди.
Яқин кунларда дипломатик алоқалар натижа бермаса, Яқин Шарқ минтақаси навбатдаги кенг қамровли ҳарбий эскалация марказига айланиши мумкин.
Изоҳлар 0
…