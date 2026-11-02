Трамп Эронга қарши кескин ультиматум қўйди, Теҳрон армияни жанговар ҳолатга келтирди

·84·Дунё
Трамп Эронга қарши кескин ультиматум қўйди, Теҳрон армияни жанговар ҳолатга келтирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ Президенти Доналд Трамп Эрон олдига битим имзолаш ёки куч ишлатиш йўли билан зиддиятга якун ясаш бўйича қатъий ултиматум қўйди.
  • Эрон ташқи ишлар вазири Аббос Ароқчи дипломатияга умид билдириш билан бирга, мамлакат қуролли кучлари ҳар қандай ҳужумга жавоб бериш учун тўлиқ жанговар ҳолатга келтирилганини маълум қилди.

АҚШ ва Эрон ўртасидаги кескинлик ўзининг энг хавфли ва кульминацион нуқтасига етди. АҚШ Президенти Дональд Трамп Эрон билан зиддият яқин орада ҳар қандай ҳолатда ҳам ўз ечимини топишини маълум қилиб, Теҳрон олдига очиқ ва қатъий ультиматум қўйди: ё тўлиқ битим тузилади, ёки Вашингтон бу масалага куч билан узил-кесил нуқта қўяди.

Right Side Broadcasting Network (RSBN) каналига берган интервьюсида Оқ уй раҳбари ушбу қарама-қаршилик тез орада якунланишини алоҳида урғулади.

Трампнинг баёноти: «Биз улар билан тугатамиз»

АҚШ Президенти вазиятнинг келажаги борасида ҳеч қандай иккиланишсиз фикр билдирди:

  • Икки йўлдан бири: «Биз аллақачон ана шундай ғалабага эришдик ва жуда тез орада ҳаммасини, у ёки бу йўл билан тугатамиз. Ё улар биз билан келишув имзолайди, ёки биз шунчаки бу билан тамомила якун ясаймиз», дея баёнот берди Трамп;

  • «Энг осон йўл»: Президент бу жараён АҚШ учун «эҳтимол, энг осон йўл» бўлишини қўшимча қилиб, Вашингтоннинг ҳарбий устунлигига тўлиқ ишонишини кўрсатди.

Теҳроннинг позицияси: Дипломатияга умид ва тўлиқ ҳарбий шайлик

Эрон Ислом Республикаси ташқи ишлар вазири Аббос Ароқчи якшанба куни расмий баёнот бериб, мамлакат раҳбарияти Оқ уйнинг ақл-идрок билан қарор қабул қилишидан умидвор эканини таъкидлади:

  • Рационал ёндашув чақириғи: «Биз барча дипломатик саъй-ҳаракатларни амалга оширмоқдамиз ва қарши томоннинг ёндашуви мантиқий бўлиб, бошқа вариантларни эмас, айнан дипломатияни танлашига умид қиламиз», деди Ароқчи;

  • Армиянинг шайлиги: Шу билан бирга, Эрон бош дипломати мамлакат қуролли кучлари қуролли тўқнашувларнинг қайта бошланиши эҳтимолига қарши тўлиқ жанговар ҳолатга келтирилганини ва ҳар қандай ҳужумга муносиб жавоб қайтаришга тайёрлигини очиқ маълум қилди.

Марко Рубио: Дипломатия устувор, аммо куч варианти стол устида

Шанба куни Атлантада ўтказилган матбуот анжуманида АҚШ Давлат котиби Марко Рубио Вашингтоннинг расмий стратегик йўналишини тушунтириб берди:

  • Музокаралар столи танлови: «Президент Трамп муаммони жанг майдонида эмас, балки музокаралар столи атрофида дипломатик йўл билан ҳал қилишни афзал кўради», дея таъкидлади Рубио;

  • Ҳарбий қудрат омили: Давлат департаменти раҳбари агар дипломатия ўз самарасини бермаса, АҚШ қуролли кучлари зарурат туғилган тақдирда Эрон муаммосини ҳарбий-куч йўли билан тўлиқ бартараф этиш учун етарли даражада улкан қудратга эга эканини эслатиб ўтди.

Яқин кунларда дипломатик алоқалар натижа бермаса, Яқин Шарқ минтақаси навбатдаги кенг қамровли ҳарбий эскалация марказига айланиши мумкин.

Дональд ТрампАббос АроқчиМарко РубиоАҚШ-Эрон муносабатлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Axios сенсацияси: Вашингтон ва Теҳрон катта битим арафасидами?Axios сенсацияси: Вашингтон ва Теҳрон катта битим арафасидами?31 октябр 13:23АҚШ элчиси Эронга зарба берилиши мумкинлигини айтди, Трамп эса хабари йўқлигини айтдиАҚШ элчиси Эронга зарба берилиши мумкинлигини айтди, Трамп эса хабари йўқлигини айтди23 октябр 23:45Аббос Ароқчи АҚШ билан Ҳўрмуз бўғози бўйича бошиберк кўчадан чиқиш шартларини эълон қилдиАббос Ароқчи АҚШ билан Ҳўрмуз бўғози бўйича бошиберк кўчадан чиқиш шартларини эълон қилди27 сентябр 22:20АҚШ Эрондан қачон чиқиб кетади:? Трамп Венесуэла сценарийсини такрорлаш билан таҳдид қилдиАҚШ Эрондан қачон чиқиб кетади:? Трамп Венесуэла сценарийсини такрорлаш билан таҳдид қилди14 сентябр 13:40Трампдан Эрон ракеталари ҳақида кутилмаган жавоб: У бир оғиз гап билан жавоб берди...Трампдан Эрон ракеталари ҳақида кутилмаган жавоб: У бир оғиз гап билан жавоб берди...12 сентябр 07:01Марко Рубио ва Дональд Трамп Украина бўйича қарама-қарши баёнотлар бердиМарко Рубио ва Дональд Трамп Украина бўйича қарама-қарши баёнотлар бердиКеча 08:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда