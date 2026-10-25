Ким Чен Ин Шимолий Корея армияси олдига қўйилган бош мақсадни эълон қилди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Шимолий Корея етакчиси Ким Чен Ин мамлакат қуролли кучларининг салоҳиятини ошириш ва мутлақ қудратли армия барпо этишни давлатнинг энг муҳим устувор вазифаси деб эълон қилди.
- Пхенян раҳбарияти жанговар самарадорликни юксалтириш, қўшинларни замонавий технологиялар билан таъминлаш ҳамда ҳарбий интизомни кучайтириш орқали глобал миқёсда рақобатбардош мудофаа тизимини шакллантиришни режалаштирмоқда.
Шимолий Корея етакчиси Ким Чен Ин мамлакат қуролли кучларининг салоҳиятини ошириш ва мутлақ қудратга эга бўлган армия барпо этишни давлатнинг энг биринчи ва муҳим устувор вазифаси деб эълон қилди.
Мамлакатнинг расмий ахборот агентлиги бўлган KCNA хабарига кўра, Пхеньян раҳбарияти ўз ҳарбий қисмларининг жанговар самарадорлигини янги босқичга олиб чиқиш ҳамда глобал миқёсда рақобатбардош мудофаа тузилмасини шакллантириш бўйича кенг кўламли режаларни илгари сурмоқда.
Қудратли армия сари уч асосий қадам
КХДР етакчиси ўз нутқида миллий хавфсизликни мустаҳкамлаш ва армия салоҳиятини кучайтиришда қуйидаги йўналишлар ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканини алоҳида таъкидлаб ўтди:
Жанговар самарадорлик: Барча ҳарбий бўлинмаларнинг тезкор ҳаракатланиш ва ҳар қандай мураккаб шароитда топшириқларни бажариш кўникмаларини кескин ошириш;
Ҳарбий-техник тайёргарлик: Қуролли кучларни замонавий ҳарбий технологиялар, янги авлод қурол-яроғлари билан таъминлаш ва шахсий таркибнинг техник билимларини такомиллаштириш;
Темир интизом: Бўлинмалар ичида ички тартиб, қўмондонлик занжири ва юқори ҳарбий интизомни ҳар қачонгидан ҳам мустаҳкамлаш.
«Дунёдаги энг кучли мудофаа саноати»
Ким Чен Ин аввалроқ ҳам Шимолий Кореяни ҳарбий саноат соҳасида дунё етакчиларидан бирига айлантириш амбицияларини очиқ баён этган эди:
Мақсад кўлами: Пхеньян фақатгина мавжуд кучларни сақлаб қолиш эмас, балки дунёдаги энг илғор ва кучли ҳарбий-саноат мажмуасини барпо этишни мақсад қилган;
Геосиёсий босим омили: Минтақадаги ва халқаро майдондаги мураккаб хавфсизлик вазияти фонида бундай баёнотлар КХДРнинг ўз стратегик салоҳиятини кескин оширишда давом этишидан далолат беради.
Экспертлар фикрича, Ким Чен Ин томонидан ҳарбий соҳанинг энг олий устувор йўналиш деб белгиланиши мамлакат ички ресурслари ва илмий салоҳиятининг катта қисми яна мудофаа саноатига йўналтирилишини англатади.
Изоҳлар 0
…