Ким Чен Ин Шимолий Корея армияси олдига қўйилган бош мақсадни эълон қилди (видео)

·48·Дунё
Ким Чен Ин Шимолий Корея армияси олдига қўйилган бош мақсадни эълон қилди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Шимолий Корея етакчиси Ким Чен Ин мамлакат қуролли кучларининг салоҳиятини ошириш ва мутлақ қудратли армия барпо этишни давлатнинг энг муҳим устувор вазифаси деб эълон қилди.
  • Пхенян раҳбарияти жанговар самарадорликни юксалтириш, қўшинларни замонавий технологиялар билан таъминлаш ҳамда ҳарбий интизомни кучайтириш орқали глобал миқёсда рақобатбардош мудофаа тизимини шакллантиришни режалаштирмоқда.

Шимолий Корея етакчиси Ким Чен Ин мамлакат қуролли кучларининг салоҳиятини ошириш ва мутлақ қудратга эга бўлган армия барпо этишни давлатнинг энг биринчи ва муҳим устувор вазифаси деб эълон қилди.

Мамлакатнинг расмий ахборот агентлиги бўлган KCNA хабарига кўра, Пхеньян раҳбарияти ўз ҳарбий қисмларининг жанговар самарадорлигини янги босқичга олиб чиқиш ҳамда глобал миқёсда рақобатбардош мудофаа тузилмасини шакллантириш бўйича кенг кўламли режаларни илгари сурмоқда.

Қудратли армия сари уч асосий қадам

КХДР етакчиси ўз нутқида миллий хавфсизликни мустаҳкамлаш ва армия салоҳиятини кучайтиришда қуйидаги йўналишлар ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканини алоҳида таъкидлаб ўтди:

  • Жанговар самарадорлик: Барча ҳарбий бўлинмаларнинг тезкор ҳаракатланиш ва ҳар қандай мураккаб шароитда топшириқларни бажариш кўникмаларини кескин ошириш;

  • Ҳарбий-техник тайёргарлик: Қуролли кучларни замонавий ҳарбий технологиялар, янги авлод қурол-яроғлари билан таъминлаш ва шахсий таркибнинг техник билимларини такомиллаштириш;

  • Темир интизом: Бўлинмалар ичида ички тартиб, қўмондонлик занжири ва юқори ҳарбий интизомни ҳар қачонгидан ҳам мустаҳкамлаш.

«Дунёдаги энг кучли мудофаа саноати»

Ким Чен Ин аввалроқ ҳам Шимолий Кореяни ҳарбий саноат соҳасида дунё етакчиларидан бирига айлантириш амбицияларини очиқ баён этган эди:

  • Мақсад кўлами: Пхеньян фақатгина мавжуд кучларни сақлаб қолиш эмас, балки дунёдаги энг илғор ва кучли ҳарбий-саноат мажмуасини барпо этишни мақсад қилган;

  • Геосиёсий босим омили: Минтақадаги ва халқаро майдондаги мураккаб хавфсизлик вазияти фонида бундай баёнотлар КХДРнинг ўз стратегик салоҳиятини кескин оширишда давом этишидан далолат беради.

Экспертлар фикрича, Ким Чен Ин томонидан ҳарбий соҳанинг энг олий устувор йўналиш деб белгиланиши мамлакат ички ресурслари ва илмий салоҳиятининг катта қисми яна мудофаа саноатига йўналтирилишини англатади.

Ким Чен ИнКХДРПхеньянШимолий Корея
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ким Чен Иннинг сирли меросхўри: Разведка Ким Жу Аенинг укаси ҳақидаги ҳақиқатни очдиКим Чен Иннинг сирли меросхўри: Разведка Ким Жу Аенинг укаси ҳақидаги ҳақиқатни очди11 сентябр 09:14Дональд Трамп Ким Чен Ин билан яна музокара ўтказишга тайёрлигини маълум қилдиДональд Трамп Ким Чен Ин билан яна музокара ўтказишга тайёрлигини маълум қилди13 октябр 09:17Жанубий Корея разведкаси Ким Чен Иннинг соғлиғи бўйича хавотирли сирни ошкор қилди!Жанубий Корея разведкаси Ким Чен Иннинг соғлиғи бўйича хавотирли сирни ошкор қилди!2 октябр 11:11Си Жинпинг КХДРга тарихий икки кунлик давлат ташрифини якунладиСи Жинпинг КХДРга тарихий икки кунлик давлат ташрифини якунлади9 июн 22:12Шимолий Кореяда иссиққа қарши ит шўрваси тавсия этилдиШимолий Кореяда иссиққа қарши ит шўрваси тавсия этилди7 август 14:11Дональд Трамп кузда Ким Чен Ин билан янги музокаралар ўтказмоқчиДональд Трамп кузда Ким Чен Ин билан янги музокаралар ўтказмоқчи20 август 09:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди