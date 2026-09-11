Ким Чен Иннинг сирли меросхўри: Разведка Ким Жу Аенинг укаси ҳақидаги ҳақиқатни очди

·79·Дунё
Ким Чен Иннинг сирли меросхўри: Разведка Ким Жу Аенинг укаси ҳақидаги ҳақиқатни очди

Дунёнинг энг ёпиқ ва сирли давлати ҳисобланган Шимолий Кореяда олий ҳокимият ворислиги атрофида янги геосиёсий интрига юзага келди. Бир томонда — сўнгги йилларда давлат оммавий ахборот воситаларида Ким Чен Иннинг ёнида мунтазам кўриниш бериб, КХДРнинг бўлажак раҳбари сифатида оммага таништирилаётган қизи Ким Жу Ае. Иккинчи томонда эса — Пхеньяндаги энг маҳфий пардаларни очишга уринаётган ва Кимлар сулоласида Жу Аедан кичик яна бир сирли фарзанд борлигини эълон қилган Жанубий Корея миллий разведка хизмати (NIS).

Хўш, Шимолий Кореяни учинчи авлоддан бери бошқариб келаётган сулолада ворислик тарозиси қайси томонга оғмоқда ва яширин сақланаётган кичик фарзанд ҳақидаги маълумотлар КХДР келажагини қандай ўзгартириши мумкин?

Биринчи томон зарбаси: Сеул разведкасининг инсайди ва махфий учинчи фарзанд

Жанубий Корея махсус хизматлари КХДР олий доираларига оид янги ва муҳим деталларни жамоатчиликка синдириб, сулола тузилиши борасидаги расмий тасаввурларга зарба берди:

  • Сирли ука ёки сингил: Разведканинг сўнгги маълумотларига кўра, тахт вориси сифатида кўрилаётган Ким Жу Ае оиладаги ягона ёш фарзанд эмас — ундан кичик, жинси ҳозирча сир сақланаётган яна бир ука ёки синглиси борлиги аниқланди;

  • Уч нафар фарзанд ҳақидаги тахминлар: Сеул экспертлари аввалроқ ҳам Ким Чен Иннинг жами уч нафар фарзанди борлиги ҳақида хабар берган эди, аммо уларнинг аниқ ёши, жинси ва ҳолати тўлиқ махфийлик остида қолаётганди;

  • Патриархал тизим босими: Агар кичик фарзанд ўғил бола бўлиб чиқса, Шимолий Кореядаги анъанавий ҳарбий-элитар тузум Жу Аенинг ворислик мавқеини жиддий савол остига қўйиши мумкин.

Иккинчи томон ҳимояси: Пхеньяннинг расмий саҳнаси ва Ким Жу Аенинг абсолют мавқеи

Шимолий Корея давлат тарғиботи эса бу инсайдларга қарамай, ҳозирча ягона ва аниқ шахс устида стратегик пиарни давом эттирмоқда:

  • Ракета майдонларидаги ворис: Ким Жу Ае баллистик ракета синовлари, ҳарбий парадлар ва юқори даражадаги давлат учрашувларида отаси билан ёнма-ён туриб, армия генералларидан таъзим қабул қилиб келмоқда;

  • «Севимли фарзанд» образи: КХДР давлат телеканаллари ва нашрлари Жу Аени алоҳида улуғлаб, уни сулоланинг давомчиси даражасида намойиш этиб келмоқда;

  • Шахсий ҳаётнинг темир пардаси: Пхеньян расман етакчи оиласининг бошқа аъзолари, хусусан, кичик фарзандлар ҳақида бирорта ҳам расмий изоҳ бермай, ташқи разведкалар маълумотини эътиборсиз қолдирмоқда.

«Ким Жу Аенинг бўлажак етакчи сифатида тайёрланаётгани кўзга ташланмоқда, аммо кичик фарзанднинг мавжудлиги КХДРдаги ҳокимият ворислиги масаласи ҳали тўлиқ ва узил-кесил ҳал бўлмаганидан далолат беради», — дея қайд этади Жанубий Кореянинг хавфсизлик бўйича таҳлилчилари.

Тарози палласи: Ворислик пойгасида ким устунликка эга?

Баҳолаш мезонлари

Ким Жу Ае (Пхеньян лойиҳаси)

Яширин кичик фарзанд (Сеул инсайди)

Оммавий мавқе

Мунтазам равишда ҳарбий тадбирлар ва давлат марказида

Мутлақ махфий, жамоатчиликка ҳатто жинси ҳам номаълум

Ҳарбий элитанинг қўллови

Генераллар ва юқори мартабали ҳарбийларнинг расмий ҳурматига сазовор

Ҳозирча сиёсий саҳнада йўқ, фақат оила ичида тарбияланмоқда

Сулолавий таҳдид

Агар кичик фарзанд ўғил бўлса, келажакда рақобат хавфи бор

Вақт ўтиб катта сиёсатга чиқарилса, ворислик харитасини ўзгартириши мумкин

Парда ортидаги стратегия

Ҳокимиятнинг аёл раҳбарга ўтиш эҳтимолини синаш учун сиёсий қалқон

Сулола хавфсизлиги учун сақлаб турилган яширин захира варианти

Тарозининг бир палласида давлат саҳнасига эрта чиқарилиб, ядровий синовлар остида тарбияланаётган Ким Жу Ае турган бўлса, иккинчи паллада разведка нишонига тушган ва келажакда ворислик курашига қўшилиши мумкин бўлган сирли кичик фарзанд турибди. Бу дуэл КХДРдаги ёпиқ сулола ичида парда ортидаги курашлар қанчалик мураккаб эканини очиб беради.

Сизнингча, Шимолий Кореядек ҳарбийлашган ва консерватив давлатни яқин келажакда аёл раҳбар — Ким Жу Ае бошқара оладими ёки яширин сақланаётган кичик фарзанд вояга етгач, ҳокимият жиловини ўз қўлига оладими? Сеул разведкасининг бу инсайди сулоланинг ички мувозанатини бузиши мумкинми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ёпиқ мамлакатнинг сирли геосиёсати таҳлилини сиёсат ихлосмандларига улашинг!

Ким Чен ИнКим Жу АеШимолий Кореяворисликсирли фарзандгеосиёсиПхеньянСеул разведка
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект камераларини чалғитишга мўлжалланган кўйлак яратилдиСунъий интеллект камераларини чалғитишга мўлжалланган кўйлак яратилдиБугун, 04:33343 км/соат тезликда кетаётган катер ҳавога кўтарилиб, бир неча марта ағдарилди (видео)343 км/соат тезликда кетаётган катер ҳавога кўтарилиб, бир неча марта ағдарилди (видео)Бугун, 03:55Хитойда одамлар табиий офатларни бошдан кечириш учун пул тўламоқда (видео)Хитойда одамлар табиий офатларни бошдан кечириш учун пул тўламоқда (видео)Бугун, 03:39Саккизинчи қаватдан тушиб кетган бола тирик қолдиСаккизинчи қаватдан тушиб кетган бола тирик қолдиБугун, 01:00Моғор ва кемирувчилардан қутулмоқчи бўлган икки нафар россиялик аёл ҳалок бўлдиМоғор ва кемирувчилардан қутулмоқчи бўлган икки нафар россиялик аёл ҳалок бўлдиБугун, 00:40Мисрдаги авиасалонда сирли қурол: АҚШ разведкаси Россия янгилигидан хавотирдаМисрдаги авиасалонда сирли қурол: АҚШ разведкаси Россия янгилигидан хавотирдаБугун, 00:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи