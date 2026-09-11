Ким Чен Иннинг сирли меросхўри: Разведка Ким Жу Аенинг укаси ҳақидаги ҳақиқатни очди
Дунёнинг энг ёпиқ ва сирли давлати ҳисобланган Шимолий Кореяда олий ҳокимият ворислиги атрофида янги геосиёсий интрига юзага келди. Бир томонда — сўнгги йилларда давлат оммавий ахборот воситаларида Ким Чен Иннинг ёнида мунтазам кўриниш бериб, КХДРнинг бўлажак раҳбари сифатида оммага таништирилаётган қизи Ким Жу Ае. Иккинчи томонда эса — Пхеньяндаги энг маҳфий пардаларни очишга уринаётган ва Кимлар сулоласида Жу Аедан кичик яна бир сирли фарзанд борлигини эълон қилган Жанубий Корея миллий разведка хизмати (NIS).
Хўш, Шимолий Кореяни учинчи авлоддан бери бошқариб келаётган сулолада ворислик тарозиси қайси томонга оғмоқда ва яширин сақланаётган кичик фарзанд ҳақидаги маълумотлар КХДР келажагини қандай ўзгартириши мумкин?
Биринчи томон зарбаси: Сеул разведкасининг инсайди ва махфий учинчи фарзанд
Жанубий Корея махсус хизматлари КХДР олий доираларига оид янги ва муҳим деталларни жамоатчиликка синдириб, сулола тузилиши борасидаги расмий тасаввурларга зарба берди:
Сирли ука ёки сингил: Разведканинг сўнгги маълумотларига кўра, тахт вориси сифатида кўрилаётган Ким Жу Ае оиладаги ягона ёш фарзанд эмас — ундан кичик, жинси ҳозирча сир сақланаётган яна бир ука ёки синглиси борлиги аниқланди;
Уч нафар фарзанд ҳақидаги тахминлар: Сеул экспертлари аввалроқ ҳам Ким Чен Иннинг жами уч нафар фарзанди борлиги ҳақида хабар берган эди, аммо уларнинг аниқ ёши, жинси ва ҳолати тўлиқ махфийлик остида қолаётганди;
Патриархал тизим босими: Агар кичик фарзанд ўғил бола бўлиб чиқса, Шимолий Кореядаги анъанавий ҳарбий-элитар тузум Жу Аенинг ворислик мавқеини жиддий савол остига қўйиши мумкин.
Иккинчи томон ҳимояси: Пхеньяннинг расмий саҳнаси ва Ким Жу Аенинг абсолют мавқеи
Шимолий Корея давлат тарғиботи эса бу инсайдларга қарамай, ҳозирча ягона ва аниқ шахс устида стратегик пиарни давом эттирмоқда:
Ракета майдонларидаги ворис: Ким Жу Ае баллистик ракета синовлари, ҳарбий парадлар ва юқори даражадаги давлат учрашувларида отаси билан ёнма-ён туриб, армия генералларидан таъзим қабул қилиб келмоқда;
«Севимли фарзанд» образи: КХДР давлат телеканаллари ва нашрлари Жу Аени алоҳида улуғлаб, уни сулоланинг давомчиси даражасида намойиш этиб келмоқда;
Шахсий ҳаётнинг темир пардаси: Пхеньян расман етакчи оиласининг бошқа аъзолари, хусусан, кичик фарзандлар ҳақида бирорта ҳам расмий изоҳ бермай, ташқи разведкалар маълумотини эътиборсиз қолдирмоқда.
«Ким Жу Аенинг бўлажак етакчи сифатида тайёрланаётгани кўзга ташланмоқда, аммо кичик фарзанднинг мавжудлиги КХДРдаги ҳокимият ворислиги масаласи ҳали тўлиқ ва узил-кесил ҳал бўлмаганидан далолат беради», — дея қайд этади Жанубий Кореянинг хавфсизлик бўйича таҳлилчилари.
Тарози палласи: Ворислик пойгасида ким устунликка эга?
Баҳолаш мезонлари
Ким Жу Ае (Пхеньян лойиҳаси)
Яширин кичик фарзанд (Сеул инсайди)
Оммавий мавқе
Мунтазам равишда ҳарбий тадбирлар ва давлат марказида
Мутлақ махфий, жамоатчиликка ҳатто жинси ҳам номаълум
Ҳарбий элитанинг қўллови
Генераллар ва юқори мартабали ҳарбийларнинг расмий ҳурматига сазовор
Ҳозирча сиёсий саҳнада йўқ, фақат оила ичида тарбияланмоқда
Сулолавий таҳдид
Агар кичик фарзанд ўғил бўлса, келажакда рақобат хавфи бор
Вақт ўтиб катта сиёсатга чиқарилса, ворислик харитасини ўзгартириши мумкин
Парда ортидаги стратегия
Ҳокимиятнинг аёл раҳбарга ўтиш эҳтимолини синаш учун сиёсий қалқон
Сулола хавфсизлиги учун сақлаб турилган яширин захира варианти
Тарозининг бир палласида давлат саҳнасига эрта чиқарилиб, ядровий синовлар остида тарбияланаётган Ким Жу Ае турган бўлса, иккинчи паллада разведка нишонига тушган ва келажакда ворислик курашига қўшилиши мумкин бўлган сирли кичик фарзанд турибди. Бу дуэл КХДРдаги ёпиқ сулола ичида парда ортидаги курашлар қанчалик мураккаб эканини очиб беради.
Сизнингча, Шимолий Кореядек ҳарбийлашган ва консерватив давлатни яқин келажакда аёл раҳбар — Ким Жу Ае бошқара оладими ёки яширин сақланаётган кичик фарзанд вояга етгач, ҳокимият жиловини ўз қўлига оладими? Сеул разведкасининг бу инсайди сулоланинг ички мувозанатини бузиши мумкинми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ёпиқ мамлакатнинг сирли геосиёсати таҳлилини сиёсат ихлосмандларига улашинг!
…