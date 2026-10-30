Муҳим ҳарбий баёнот: КХДР етакчиси замонавий урушларнинг янги қоидаларини эълон қилди

·0·Дунё
Муҳим ҳарбий баёнот: КХДР етакчиси замонавий урушларнинг янги қоидаларини эълон қилди

Шимолий Корея етакчиси Ким Чен Ин мамлакат қуролли кучлари олдига учувчисиз ҳарбий технологияларни жадал ривожлантириш, уларга сунъий интеллект (AI) тизимларини чуқур интеграция қилиш ҳамда дронларнинг жанговар салоҳиятини кескин ошириш бўйича кечиктириб бўлмас вазифаларни қўйди.

Бу ҳақда Корея Марказий телеграф агентлиги (ЦТАК) маълум қилди. КХДР раҳбари ушбу муҳим дастурий баёнотларни Пхеньянда очилган «Учувчисиз авиация техникаси тараққиёти — 2026» ихтисослаштирилган ҳарбий кўргазмасига ташрифи давомида илгари сурди.

«Замонавий урушнинг асосий қуроли»: Ким Чен Иннинг стратегик баҳоси

Ким Чен Ин кўргазма доирасида сўзга чиқиб, халқаро майдондаги ҳарбий тўқнашувларнинг моҳияти тубдан ўзгарганига эътибор қаратди:

  • Биринчи даражали вазифа: «Бугунги ривожланиш тенденциясидан келиб чиққан ҳолда, қуролли кучларимизни модернизация қилишда ушбу соҳанинг асосий технологияларини кескин илгари суриш, учувчисиз қурол тизимларига сунъий интеллектни жорий этиш ва уларнинг ҳарбий операцияларни олиб бориш қобилиятини оширишни биринчи навбатдаги бош вазифа деб билишимиз шарт», — дея таъкидлади давлат раҳбари;

  • Мутлақ устунлик: Дронлар замонавий қуролли можароларда ҳал қилувчи етакчи воситага айланганини таъкидлаган Шимолий Корея етакчиси, учувчисиз аппаратлар йўналишида мутлақ ҳарбий устунликка эришиш мажбурий ва муқобилсиз танлов эканини билдирди;

  • Давлат даражасидаги янги стратегия: КХДР етакчиси миллий мудофаа соҳасини ривожлантириш бўйича махсус давлат стратегиясини тақдим этиб, мамлакат учувчисиз авиация кучларини тез фурсатларда кенгайтириш ва кучайтиришга қаратилган муҳим ҳукумат қарорлари қабул қилинишини очиқлади.

«Тинчлик фақат куч билан кафолатланади»

Ким Чен Ин ўз нутқида миллий хавфсизликни мустаҳкамлаш ва мамлакат мудофаа қудратини янада ошириш бўйича принципиал позициясини яна бир бор эслатиб ўтди:

  • Муросасиз сиёсий позиция: Унинг сўзларига кўра, геосиёсий кескинликлар кучайган ҳозирги даврда мамлакат тинчлиги ва суверенитетини фақатгина юқори технологияли, тўхтатиб қолишга қодир бўлган ҳарбий қудрат орқали сақлаб қолиш мумкин;

  • Технологик пойга: Шимолий Кореянинг сунъий интеллект асосида бошқариладиган дронлар ва автоном зарбдор аппаратларни ривожлантириш сари қўяётган қадамлари минтақавий хавфсизлик балансига бевосита таъсир кўрсатадиган омил сифатида баҳоланмоқда.

Пхеньян томонидан илгари сурилган сунъий интеллектга асосланган ҳарбий модернизация режаси КХДРнинг мудофаа саноати келгуси йилларда асосий урғуни айнан юқори технологияли ва автоном учувчисиз тизимларга қаратаётганини кўрсатмоқда.

Ким Чен ИнКХДРЦТАКУчувчисиз авиация техникаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ким Чен Ин Шимолий Корея армияси олдига қўйилган бош мақсадни эълон қилди (видео)Ким Чен Ин Шимолий Корея армияси олдига қўйилган бош мақсадни эълон қилди (видео)25 октябр 09:17Дональд Трамп Ким Чен Ин билан яна музокара ўтказишга тайёрлигини маълум қилдиДональд Трамп Ким Чен Ин билан яна музокара ўтказишга тайёрлигини маълум қилди13 октябр 09:17Си Жинпинг КХДРга тарихий икки кунлик давлат ташрифини якунладиСи Жинпинг КХДРга тарихий икки кунлик давлат ташрифини якунлади9 июн 22:12Сеул Киевдан узр сўрашни талаб қилди: КХДР асирлари бўйича махфий можаро!Сеул Киевдан узр сўрашни талаб қилди: КХДР асирлари бўйича махфий можаро!28 сентябр 14:36“Ким Чен Ин — менинг дўстим”: Трамп КХДР ва Эрон ядро қуроли ҳақидаги саволга жавоб берди“Ким Чен Ин — менинг дўстим”: Трамп КХДР ва Эрон ядро қуроли ҳақидаги саволга жавоб берди30 сентябр 12:10Трамп Хитой орқали КХДР билан мулоқотни тикламоқчи: Махфий келишув қандай бўлади?Трамп Хитой орқали КХДР билан мулоқотни тикламоқчи: Махфий келишув қандай бўлади?19 сентябр 19:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда