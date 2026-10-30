Муҳим ҳарбий баёнот: КХДР етакчиси замонавий урушларнинг янги қоидаларини эълон қилди
Шимолий Корея етакчиси Ким Чен Ин мамлакат қуролли кучлари олдига учувчисиз ҳарбий технологияларни жадал ривожлантириш, уларга сунъий интеллект (AI) тизимларини чуқур интеграция қилиш ҳамда дронларнинг жанговар салоҳиятини кескин ошириш бўйича кечиктириб бўлмас вазифаларни қўйди.
Бу ҳақда Корея Марказий телеграф агентлиги (ЦТАК) маълум қилди. КХДР раҳбари ушбу муҳим дастурий баёнотларни Пхеньянда очилган «Учувчисиз авиация техникаси тараққиёти — 2026» ихтисослаштирилган ҳарбий кўргазмасига ташрифи давомида илгари сурди.
«Замонавий урушнинг асосий қуроли»: Ким Чен Иннинг стратегик баҳоси
Ким Чен Ин кўргазма доирасида сўзга чиқиб, халқаро майдондаги ҳарбий тўқнашувларнинг моҳияти тубдан ўзгарганига эътибор қаратди:
Биринчи даражали вазифа: «Бугунги ривожланиш тенденциясидан келиб чиққан ҳолда, қуролли кучларимизни модернизация қилишда ушбу соҳанинг асосий технологияларини кескин илгари суриш, учувчисиз қурол тизимларига сунъий интеллектни жорий этиш ва уларнинг ҳарбий операцияларни олиб бориш қобилиятини оширишни биринчи навбатдаги бош вазифа деб билишимиз шарт», — дея таъкидлади давлат раҳбари;
Мутлақ устунлик: Дронлар замонавий қуролли можароларда ҳал қилувчи етакчи воситага айланганини таъкидлаган Шимолий Корея етакчиси, учувчисиз аппаратлар йўналишида мутлақ ҳарбий устунликка эришиш мажбурий ва муқобилсиз танлов эканини билдирди;
Давлат даражасидаги янги стратегия: КХДР етакчиси миллий мудофаа соҳасини ривожлантириш бўйича махсус давлат стратегиясини тақдим этиб, мамлакат учувчисиз авиация кучларини тез фурсатларда кенгайтириш ва кучайтиришга қаратилган муҳим ҳукумат қарорлари қабул қилинишини очиқлади.
«Тинчлик фақат куч билан кафолатланади»
Ким Чен Ин ўз нутқида миллий хавфсизликни мустаҳкамлаш ва мамлакат мудофаа қудратини янада ошириш бўйича принципиал позициясини яна бир бор эслатиб ўтди:
Муросасиз сиёсий позиция: Унинг сўзларига кўра, геосиёсий кескинликлар кучайган ҳозирги даврда мамлакат тинчлиги ва суверенитетини фақатгина юқори технологияли, тўхтатиб қолишга қодир бўлган ҳарбий қудрат орқали сақлаб қолиш мумкин;
Технологик пойга: Шимолий Кореянинг сунъий интеллект асосида бошқариладиган дронлар ва автоном зарбдор аппаратларни ривожлантириш сари қўяётган қадамлари минтақавий хавфсизлик балансига бевосита таъсир кўрсатадиган омил сифатида баҳоланмоқда.
Пхеньян томонидан илгари сурилган сунъий интеллектга асосланган ҳарбий модернизация режаси КХДРнинг мудофаа саноати келгуси йилларда асосий урғуни айнан юқори технологияли ва автоном учувчисиз тизимларга қаратаётганини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…