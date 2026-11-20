Рубио Ким Чен Иннинг мақсадини Эрон сиёсати билан таққослади: Вашингтон нимани кўрмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ давлат котиби Марко Рубио Шимолий Корея раҳбари Ким Чен Иннинг асосий мақсади ҳудудларни босиб олиш эмас, балки амалдаги сиёсий режимни сақлаб қолишдан иборат эканини таъкидлади.
- Рубио Пхеняндан фарқли ўлароқ, Эронни экспансионист ва инқилобий ғояларга эга давлат деб атади.
- Вашингтон ушбу икки мамлакатнинг ташқи сиёсий мақсадларига турлича ёндашиб, уларнинг таҳдид даражасини турлича баҳоламоқда.
АҚШ давлат котиби Марко Рубио Шимолий Корея раҳбари Ким Чен Иннинг ташқи сиёсатдаги мақсадлари ҳақида фикр билдирди. Унинг таъкидлашича, Пхеньяннинг асосий мақсади бошқа давлатларни босиб олиш ёки ҳудудини кенгайтириш эмас, балки амалдаги сиёсий режимни сақлаб қолишдан иборат. Рубио бу борада Шимолий Корея ва Эрон ўртасида муҳим фарқ борлигини қайд этди.
«Унинг Японияга бостириб кириш нияти йўқ»
Марко Рубио Ким Чен Инни экспансионист раҳбар деб ҳисобламаслигини билдирди. Унинг фикрича, Шимолий Корея раҳбари Япония, Хитой ёки бошқа давлатларга ҳужум қилиш ва уларнинг ҳудудини эгаллашни мақсад қилмаган.
«Ким Чен Ин Японияни босиб олишдан манфаатдор эмас. У шунчаки ўз режимининг сақланиб қолишини истайди. У экспансионист эмас. Унинг Япония, Хитой ёки шунга ўхшаш бошқа бирор давлатга бостириб кириш нияти йўқ. У бундай иш қилаётгани йўқ», — деди АҚШ давлат котиби.
Рубио бу фикрлари орқали Пхеньяннинг асосий устувор йўналиши ташқи ҳудудларни эгаллаш эмас, балки мамлакатдаги мавжуд сиёсий тизимни сақлаб қолиш эканини таъкидлади.
Рубио Эронни Шимолий Кореядан фарқлади
АҚШ давлат котиби Шимолий Корея ҳақидаги фикрларини Эронга нисбатан билдирган баҳоси билан таққослади. Унинг таъкидлашича, Теҳроннинг сиёсий ёндашуви бошқача.
«Эронликлар эса — экспансионистлар. Улар — инқилобчилар», — деди Рубио.
Шу тариқа, АҚШ давлат котиби икки давлатнинг ташқи сиёсий мақсадларини бир-биридан фарқлашини кўрсатди. Унинг қарашларига кўра, Шимолий Корея раҳбарияти учун режимнинг сақланиб қолиши биринчи ўринда турса, Эроннинг сиёсий ёндашувида инқилобий ғояларни илгари суриш ва таъсир доирасини кенгайтириш хусусияти мавжуд.
Бу баёнот нимаси билан аҳамиятли?
Рубионинг фикрлари Шимолий Корея ва Эронга нисбатан Вашингтондаги таҳдидларни баҳолаш ёндашувидаги фарқни кўрсатади. Унинг баёнотида Пхеньяннинг асосий мақсади режим хавфсизлиги билан боғланган бўлса, Теҳронга нисбатан экспансионистик сиёсат ҳақидаги хавотир билдирилган.
Албатта, бу Марко Рубионинг шахсий сиёсий баҳоси бўлиб, Шимолий Кореянинг келажакдаги ҳаракатларига берилган кафолат эмас. Бироқ унинг баёноти Вашингтон Ким Чен Ин режими ва Эроннинг минтақавий сиёсатига бир хил ёндашмаётганини англатади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…